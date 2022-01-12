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Заведения

В «Минск Мир» теперь своя кальянная, стрёмная шаурма и для парней пивная разливайка

Кокобай
12 января, 2022
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Застройка района идёт бешеными темпами, но глобальный вопрос с парковкой для граждан и пробками при подъезде к дому остаётся открытым. Конкуренция среди сельпо, а значит и скидки благодаря новым «Грин», и в локации бывшего аэропорта «Виталюр», но чуть позже. А сейчас в основном открываются заведения. В «Минск Мир» нездоровая тенденция на кофейни, я насчитал больше десяти!

С прошлой охоты в декабре 2021 был найден второй «Дуть». Заработал он пару дней назад, и пока проблемы с оплатой по картам. По франшизе кухня не предусмотрена, оно и к лучшему. Поесть разрешают брать с собой, в радиусе 1 минуты ходьбы окно «КФС», «Пицца Лисицца» и «Годзилла». По интерьеру типичный лофт, металл, кирпич, бетон, вдоль окон большие диваны. Кальяны раздувают от 36р до 89р, коктейли от 13р, для игр плойки. Подходящее место для небольших вечеринок на районе.

Сбоку от них уже скоро начнёт лить в ПЭТы пивная разливайка сети «Точка», По стороне Лисицца в стекляшке построят бургерную «B.B.J», как та, что на Гурского.

А вместо кофейни в вентшахте теперь сомнительная шаурма «Таун Кебаб», тест обязательно будет. Цены от 6р за классику 400г, до 10р за 700г, риск — максимум!

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AnnaBond
AnnaBond(@annabond)
13 часов назад

Анна Бонд не одобряет кальяны и все такое!

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Кокобай
Кокобай(@foodhunter)
9 часов назад
Ответить на  AnnaBond

А зря, но дело хозяйское)

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Andrey
Andrey
1 час назад

Это без того, то без этого, вроде что-то есть, а по факту едешь куда-то подальше от всего этого… Живу здесь больше года, каждый день сожалею все больше….район заточен 80% под сельских кредитников «выбившихся в люди» с вытекающими «последствиями»….

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Кокобай
Кокобай(@foodhunter)
1 час назад
Ответить на  Andrey

Публика там разная, как и в маяк Минск и особенно в Вог и Новой Боровой. А почему сожалеете?

0
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Andrey
Andrey
52 минут назад
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1.Отсутствие парковки 2. Читая чат дома (для понимания с кем живу) ни с кем не здороваюсь во избежании нарваться на «контингент» 3. Застройщик в целом заточен чтобы рубить бабло при вседозволенности и нарушениях многих норм строительств и прав граждан. 4. Все договора это филькина грамота, окна за 1,5 года не доделаны, поцарапаны и свистят (претензии зарыты в десятках листах переписки и жалоб) 5. Что не заведение или магазин то «сельпо» с такими же ценами как в магазинах и заведениях хорошего уровня и сервиса. и тд и тп… Это «место» для сдачи жилья приезжим, с главным плюсом «рядом метро»…но никак не… Подробнее »

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Lori_chok
Lori_chok(@lori_chok)
4 часов назад

Просто бомба

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Bondara
Bondara(@bondara)
13 часов назад

Шикарненький район, сколько там знакомых живет!

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