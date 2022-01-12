В «Минск Мир» теперь своя кальянная, стрёмная шаурма и для парней пивная разливайка

Застройка района идёт бешеными темпами, но глобальный вопрос с парковкой для граждан и пробками при подъезде к дому остаётся открытым. Конкуренция среди сельпо, а значит и скидки благодаря новым «Грин», и в локации бывшего аэропорта «Виталюр», но чуть позже. А сейчас в основном открываются заведения. В «Минск Мир» нездоровая тенденция на кофейни, я насчитал больше десяти!

С прошлой охоты в декабре 2021 был найден второй «Дуть». Заработал он пару дней назад, и пока проблемы с оплатой по картам. По франшизе кухня не предусмотрена, оно и к лучшему. Поесть разрешают брать с собой, в радиусе 1 минуты ходьбы окно «КФС», «Пицца Лисицца» и «Годзилла». По интерьеру типичный лофт, металл, кирпич, бетон, вдоль окон большие диваны. Кальяны раздувают от 36р до 89р, коктейли от 13р, для игр плойки. Подходящее место для небольших вечеринок на районе.

Сбоку от них уже скоро начнёт лить в ПЭТы пивная разливайка сети «Точка», По стороне Лисицца в стекляшке построят бургерную «B.B.J», как та, что на Гурского.

А вместо кофейни в вентшахте теперь сомнительная шаурма «Таун Кебаб», тест обязательно будет. Цены от 6р за классику 400г, до 10р за 700г, риск — максимум!