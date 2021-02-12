Собрал большую подборку лучших соусов на любой случай жизни

Ничего из рубрики «Никогда в Минске». Мой список составлен из того, что можно законно купить в магазинах или легко заказать с доставкой из России. Что для одного очевидно, то для другого: «А где у нас купить Шрирача с петухом и один из древнейших европейских соусов к мясу А1?». Устраивайтесь поудобнее, сегодня я намерен ответить на все вопросы одной большой статьёй!

Большинство соусов можно купить в естественной среде обитания гипермаркетов. Но по себе знаю, что ассортиментном Табаско больше никого не удивить. Поэтому начнём с самых интересных, а закончим уникальным зверем, на которого будет интересно поохотиться. Уверен, каждый найдёт что-то для себя.

АЗИАТЧИНА

Тайская Шрирача с орлом, но лучше с петухом. В меру острая, без приторной уксусной кислинки Табаско. Захантить можно в любой китайской лавке, я как-то писал обзор. Стоит порядка 19р за 740мл. На Озоне с доставкой в Минск – 15р. В составе: перец чили, чеснок, сахар, соль. Чаще всего добавляю в бургеры.

В тех же лавках традиционный китайский соус с хрустящим перцем чили. Этот со вкусом говядины – дичайше острый, но при всём этом мягкий. Согреет душу, если добавить в жареную лапшу, супы или к мясу в маринад.

Соус Кимчи – густой корейский острый соус. Стоит около 25р, приходится платить за эксклюзив. Я в нём капусту мариную, получается огненно. Состав: чеснок, яблоки, имбирь, уксус, соль поваренная, водоросли, экстракт скумбрии, кальмаров, перец красный, аминокислоты, специи. Продаётся в японской лавке на втором ярусе Комаровского рынка. Бьюсь об заклад, что можно добыть аналог намного дешевле.

Маст-хэв – сливочный ореховый соус! Сделает вкусной даже пережаренную до золы картошку. Всегда кладу его в корзину при тесте новых стрёмных доставок еды. Берите под любым брендом, разницы не почувствовал.

ЕВРОПЕЙЩИНА

Лучший партнёр для мяса – это стейк-соус А1. Вы только представьте вкус по составу: апельсиновый сок, изюм, соевый соус, белый уксус, дижонская горчица, цедра апельсина, кетчуп, соус Чили.

Купить в Минске его нереально, но всегда можно заказать прямую доставку с Ozon.ru. Цена вопроса около 16р за 100мл, пока его нет, ждите поступления. Там много чего годного по честной цене. Так и спасаюсь.

Второй мой любимый соус к мясу – Jack Daniels. Лёгкая нотка солода, не терпкий, не приторный, слегка пикантный. Забрать можно в «Виталюре», странно, что только на 9-м километре. Или в магазине на заправке «United Company» за безумные 20,97р! Где купить годный стейк за 18р и как пожарить? Рассказываю.

Душистый Вустерский соус от Хайнц – просто обязан быть в холодильнике. Купить можно у тех же китайцев, в «Фиш Фуд» за 12р, или в гастро-бутиках типа «Салон Еды» или «Розмарин». Чудесный букет: уксус солодовый, уксус натуральный, патока, сахар, соль, анчоусы, экстракт тамаринда, лук, чеснок и секретные специи. Я добавляю его в домашний тартар из говядины, Кровавую Мэри и в любое мясо для тушения.

ПРОСТО ХОРОШО

Сбалансированный майонезный соус от «Асториа» для домашних бургеров, сэндвичей и хот-догов. По угощениям как тот, чем промазывают Биг Тейсти в Маке. Жирненький, с нотками дымка.

Нетолерантный Цыганский соус от «Балтимор» из томатов реально с кусочками перца и зерновой горчицей. Гармонично к пельменям и шашлыку. Помню этого производителя по рекламе в «Городке» с Юрием Стояновым и Ильёй Олейниковым. Эх, чудесные были времена нативной рекламы.

Лайтовая острота – соус густой сладкий чили можно брать любой. Честно, особой разницы в брендах я не вижу. Добавлять его можно абсолютно в любое блюдо. Всегда есть большая банка в холодильнике.

Практически идеальная салатная заправка – Цезарь с Ворчестер от «Mr. Ricco». Жаль, что с полок исчез их томатный соус с Колой. Он был идеальным для маринования рёбрышек на гриле.

Сигнал красный! Вот такие соусы крайне опасные, поэтому не рекомендую. Капсаицин в чистом виде.

ВЫВОД: все соусы и не только на больших скидках и без них всё равно выгодно заказывать с Ozon.ru. Только придётся чутка подождать доставку. От себя же люто рекомендую, если, конечно, не тестили, начать с универсальной во все блюда Шрирача и виски-соуса Jack Daniels. Удачной охоты, обнял всех!