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Где купить китайские, тайские и японские продукты и рецепт приготовления фо бо как в «Сайгоне»

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Речь пойдёт о редких бичпакетах, заморских соусах, сушеных грибах и многом другом. В Минске не так много китайских кафе, а магазинов так вообще по пальцам, поэтому я нарушил домашний карантин и вышел на охоту, чтобы показать, где они спрятались и что продают в своих укромных лавках.

Пока многие ушли в добровольную самоизоляцию, я посетил зону отчуждения — некогда многолюдный Комаровский рынок, нынче без очередей. Так как хорошо знаю эти охотничьи угодья, мне без проблем удалось найти все азиатские нычки. Начнём с точки на открытом сезонном рынке вдоль рядов с овощами. Ориентир — красные фонарики и бабули, продающие разные семена и коренья. Сейчас будет очень много фото.

Лавка № 1

Многие товары будут схожими во всех магазинах, но у этих самый крутой ассортимент. Есть мой любимый соус Срирача (Тайский и Американский). Большой выбор сушеных грибов, каффир лайма, водорослей Комбу, разных пряностей, свежего тофу, бульона для Китайского самовара. Нудлы, самый острый бичпакет, ароматные чаи, сладости, моти, газировки, редкие чипсы и холодный чай. Дальше всё будет, смотрите и запоминайте.

А ещё у них нашёл дорогущий бичпакет за 35р, который готовится сам без огня, но это уже в следующем обзоре. Удобно, на всех продуктах дублируется состав на русском и способ применения/приготовления. Снизу он.

Лавка № 2

Следующая лавка находится на втором этаже той части рынка, что под куполом. Ищите глазами вывеску «Азия-Продукты». Тут выбор скромнее, но и не только китайское. Продавщица жалуется на ломанном русском, что конкуренты по бизнесу высматривают её товар и после продают на 20-40 копеек дешевле.

Поговаривают, через неё можно заказать тайские фрукты. Я не пробовал, но вы можете спросить аккуратно.

Месяц назад поступила инсайдерская информация, что именно из этих пакетов в «Сайгоне» наваривают душевный суп Фо Бо. Правдоподобно, но не факт. Это мой извращённый секрет после пятничных побед!

Сюда я захаживаю строго за напитками и бичпакетом с рисовой лапшой — домашний Фо Бо. Вот он просто пушка, из него готовил крепкий вьетнамский суп с тремя видами креветок. Рекомендую и не волнуюсь, цена около 3р.

Лавка № 3

Последняя точка находится тут же, только на первом этаже. Выбор скромный, однообразный, много всяких чаев и бутылочного китайского пива. Чего-то особенного не увидел, может, вы что-то для себя найдёте.

Если вам статья была полезна, с вас репост. И не забываем подписаться на наш самый крупный Телеграм-канал про еду в Беларуси, где я размещаю самое интересное раньше сайта и Инстаграма. Удачной охоты!

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6 Авторы комментариев
Лёша ДроздAnton_whatTankerZelenkaНата Мушковская Авторы недавних комментариев
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Лёша Дрозд
Участник
Лёша Дрозд

Цены дичь. Пару месяцев назад затоваривался у вьетнамки в случайном магазинчике на жданах (крытый продуктовый, когда заходишь в ту часть, где мясом торгуют, сразу направо). Шрирача с орлом 470 гр(мл?) 8р, большая пачка рисовой лапши 4 р… Эти наверное посмотрели на ценник соуса в галерее в кафе и тож ломанули)

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7 часов назад
Anton_what
Участник
Anton_what

Чепуха… Кому нужен сухой лемонграсс, галангал по 65р за кг, если свежий можно в Минске купить за 45? Это не скоропорт! За что ломить такой ценник? На такой товар со сроком годности в 1 год максимум должна быть рентабельность 20%, а не 300-400

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8 часов назад
Zelenka
Участник
Zelenka

Ого, ну и выбор!

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9 часов назад
Ната Мушковская
Участник
Ната Мушковская

Что за космические цены?

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10 часов назад
Zelenka
Участник
Zelenka

Как будт-то не знаете что для Минска это абсолютно нормальные цены, аренда, налоги, зарплата, крыша от государства. Вот тебе и цены такие выходят.

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9 часов назад
Артём Рудаков
Участник
Артём Рудаков

На пару боксов левее второй лавки есть еще индийская точка, в которой, однако, есть тоже хороший выбор китайских соусов, как срирача и ким-чи. Последний, к примеру, пару дней назад у индусов был за 18 против 22-23 за ту же самую банку у китайцев. Ну и бонусом хороший выбор коричневых благовоний по 3-3.5 рубля

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10 часов назад
Tanker
Участник
Tanker

Да я про нее тоже знаю

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8 часов назад