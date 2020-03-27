Где купить китайские, тайские и японские продукты и рецепт приготовления фо бо как в «Сайгоне»

Речь пойдёт о редких бичпакетах, заморских соусах, сушеных грибах и многом другом. В Минске не так много китайских кафе, а магазинов так вообще по пальцам, поэтому я нарушил домашний карантин и вышел на охоту, чтобы показать, где они спрятались и что продают в своих укромных лавках.
Пока многие ушли в добровольную самоизоляцию, я посетил зону отчуждения — некогда многолюдный Комаровский рынок, нынче без очередей. Так как хорошо знаю эти охотничьи угодья, мне без проблем удалось найти все азиатские нычки. Начнём с точки на открытом сезонном рынке вдоль рядов с овощами. Ориентир — красные фонарики и бабули, продающие разные семена и коренья. Сейчас будет очень много фото.
Лавка № 1
Многие товары будут схожими во всех магазинах, но у этих самый крутой ассортимент. Есть мой любимый соус Срирача (Тайский и Американский). Большой выбор сушеных грибов, каффир лайма, водорослей Комбу, разных пряностей, свежего тофу, бульона для Китайского самовара. Нудлы, самый острый бичпакет, ароматные чаи, сладости, моти, газировки, редкие чипсы и холодный чай. Дальше всё будет, смотрите и запоминайте.
А ещё у них нашёл дорогущий бичпакет за 35р, который готовится сам без огня, но это уже в следующем обзоре. Удобно, на всех продуктах дублируется состав на русском и способ применения/приготовления. Снизу он.
Лавка № 2
Следующая лавка находится на втором этаже той части рынка, что под куполом. Ищите глазами вывеску «Азия-Продукты». Тут выбор скромнее, но и не только китайское. Продавщица жалуется на ломанном русском, что конкуренты по бизнесу высматривают её товар и после продают на 20-40 копеек дешевле.
Поговаривают, через неё можно заказать тайские фрукты. Я не пробовал, но вы можете спросить аккуратно.
Месяц назад поступила инсайдерская информация, что именно из этих пакетов в «Сайгоне» наваривают душевный суп Фо Бо. Правдоподобно, но не факт. Это мой извращённый секрет после пятничных побед!
Сюда я захаживаю строго за напитками и бичпакетом с рисовой лапшой — домашний Фо Бо. Вот он просто пушка, из него готовил крепкий вьетнамский суп с тремя видами креветок. Рекомендую и не волнуюсь, цена около 3р.
Лавка № 3
Последняя точка находится тут же, только на первом этаже. Выбор скромный, однообразный, много всяких чаев и бутылочного китайского пива. Чего-то особенного не увидел, может, вы что-то для себя найдёте.
Если вам статья была полезна, с вас репост. И не забываем подписаться на наш самый крупный Телеграм-канал про еду в Беларуси, где я размещаю самое интересное раньше сайта и Инстаграма. Удачной охоты!
Цены дичь. Пару месяцев назад затоваривался у вьетнамки в случайном магазинчике на жданах (крытый продуктовый, когда заходишь в ту часть, где мясом торгуют, сразу направо). Шрирача с орлом 470 гр(мл?) 8р, большая пачка рисовой лапши 4 р… Эти наверное посмотрели на ценник соуса в галерее в кафе и тож ломанули)
Чепуха… Кому нужен сухой лемонграсс, галангал по 65р за кг, если свежий можно в Минске купить за 45? Это не скоропорт! За что ломить такой ценник? На такой товар со сроком годности в 1 год максимум должна быть рентабельность 20%, а не 300-400
Ого, ну и выбор!
Что за космические цены?
Как будт-то не знаете что для Минска это абсолютно нормальные цены, аренда, налоги, зарплата, крыша от государства. Вот тебе и цены такие выходят.
На пару боксов левее второй лавки есть еще индийская точка, в которой, однако, есть тоже хороший выбор китайских соусов, как срирача и ким-чи. Последний, к примеру, пару дней назад у индусов был за 18 против 22-23 за ту же самую банку у китайцев. Ну и бонусом хороший выбор коричневых благовоний по 3-3.5 рубля
Да я про нее тоже знаю