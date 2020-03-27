Где купить китайские, тайские и японские продукты и рецепт приготовления фо бо как в «Сайгоне»

Речь пойдёт о редких бичпакетах, заморских соусах, сушеных грибах и многом другом. В Минске не так много китайских кафе, а магазинов так вообще по пальцам, поэтому я нарушил домашний карантин и вышел на охоту, чтобы показать, где они спрятались и что продают в своих укромных лавках.

Пока многие ушли в добровольную самоизоляцию, я посетил зону отчуждения — некогда многолюдный Комаровский рынок, нынче без очередей. Так как хорошо знаю эти охотничьи угодья, мне без проблем удалось найти все азиатские нычки. Начнём с точки на открытом сезонном рынке вдоль рядов с овощами. Ориентир — красные фонарики и бабули, продающие разные семена и коренья. Сейчас будет очень много фото.

Лавка № 1

Многие товары будут схожими во всех магазинах, но у этих самый крутой ассортимент. Есть мой любимый соус Срирача (Тайский и Американский). Большой выбор сушеных грибов, каффир лайма, водорослей Комбу, разных пряностей, свежего тофу, бульона для Китайского самовара. Нудлы, самый острый бичпакет, ароматные чаи, сладости, моти, газировки, редкие чипсы и холодный чай. Дальше всё будет, смотрите и запоминайте.

А ещё у них нашёл дорогущий бичпакет за 35р, который готовится сам без огня, но это уже в следующем обзоре. Удобно, на всех продуктах дублируется состав на русском и способ применения/приготовления. Снизу он.

Лавка № 2

Следующая лавка находится на втором этаже той части рынка, что под куполом. Ищите глазами вывеску «Азия-Продукты». Тут выбор скромнее, но и не только китайское. Продавщица жалуется на ломанном русском, что конкуренты по бизнесу высматривают её товар и после продают на 20-40 копеек дешевле.

Поговаривают, через неё можно заказать тайские фрукты. Я не пробовал, но вы можете спросить аккуратно.

Месяц назад поступила инсайдерская информация, что именно из этих пакетов в «Сайгоне» наваривают душевный суп Фо Бо. Правдоподобно, но не факт. Это мой извращённый секрет после пятничных побед!

Сюда я захаживаю строго за напитками и бичпакетом с рисовой лапшой — домашний Фо Бо. Вот он просто пушка, из него готовил крепкий вьетнамский суп с тремя видами креветок. Рекомендую и не волнуюсь, цена около 3р.

Лавка № 3

Последняя точка находится тут же, только на первом этаже. Выбор скромный, однообразный, много всяких чаев и бутылочного китайского пива. Чего-то особенного не увидел, может, вы что-то для себя найдёте.

Если вам статья была полезна, с вас репост. И не забываем подписаться на наш самый крупный Телеграм-канал про еду в Беларуси, где я размещаю самое интересное раньше сайта и Инстаграма. Удачной охоты!