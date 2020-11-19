За вызревшими стейками по 18 рублей в новый продуктовый рынок «Валерьяново»

Государственный торговый комплекс, под крышей которого разместились белорусские мясокомбинаты и фермеры с самодельными сырами и полендвицами. Совершенно не обжитый, но по-европейски цивилизованный полупродуктовый рынок «Валерьяново» – это загородная деревенская история, путь к которой лежит через трассу М3, сразу за Боровой.

Что мы тут видим: большая бесплатная парковка и модное стеклянное здание, внутри которого с десяток лавок. Визуал всех выполнен в одном стиле, тут ещё и «Виталюр» собираются развернуть.

Здесь уйма всего, но мало чего интересного – изучите сами, а я покажу то, что мне особо запало в душу. Вот сразу не оценил шутку со стоимостью свежевыжатого гранатового сока, за 0,5л с меня взяли 20р, ну такое. С Грузией даже сравнивать не уместно. Отмечу интересный факт: они ушли от воплей зазывания на тест типа деревенского сала или криков с ряда: «Моолоодоой человек, что ищите?».

МЯСО

Молодечненские закрома «Meat House», где освоили методику вызревания мяса. Важно: мясо зреет в шкафу минимум 30 дней, поэтому количество стейков ограничено. Может некрасиво получится, как с ресторатором Александром, приехал, а мясо еще не поспело. Уехал несолоно хлебавши, но виноватым буду я.

Я решил затестить фермерское мясо – уже вызревший стейк Тибон. Попросил, чтобы распилили для сковородки, толщиной с полтора пальца. Завесил на 466г – 17,57р, это весьма демократично.

Омерзительное зрелище, оставить меховые лапки на теле убиенного кролика. Нельзя так делать!

А вот те самые смачные цыплята-гриль, про которые я писал в сентябре 2019 года. Рекомендую к тесту!

УДОБСТВА: почти все торговцы принимают карты, есть один банкомат, одна кофейня, контрольные весы и открытая комната с умывальниками на уровне пояса. Последней задумки не понял.

ГОТОВИМ СТЕЙК

Не вижу смысла заказывать стейки в ресторанах: мясо сомнительное, часто жёсткое, в прожарку попадают редко и всегда дико дорого. Теперь стейки и мидии – ем строго в Кокобаево. Всего 10 минут и 20 рублей.

1. Стейк минимальной мраморности с каждой стороны смазываю оливковым маслом и даю отдохнуть минут 30 при комнатной температуре. Не солю, не перчу, не включаю ему классическую музыку.

2. Чугунную сковородку Биол, купленную в ЦУМе на акции, нагреваю докрасна. По секундомеру закидываю мясо на 1 минуту 30 секунд, затем переворачиваю на другую сторону тоже на полторы минуты.

3. Опять переворачиваю мясцо, но под другим углом, чтобы получилась красивая сеточка. Закидываю три зубчика раздавленного чеснока и 50г сливочного масла. Снова переворачиваю на 1,50 минуты. В общей сумме получается по 3 минуты с каждой стороны, я бы ещё закинул веточку розмарина.

4. Перекладываю мясо на деревянную доску, посыпаю душистым розовым перцем. Не волнуйтесь, он приятно хрустящий, слегка сладкий. Рядом рассыпаю крупную израильскую соль и пару капель терпкого соуса на виски Jack Daniels. Его можно купить на OZ.by или WildBerries за плюс-минус 8р, я как-то писал.

Не мраморный стриплойн зернового откорма, но нежно. Мясистые 8 кокобаев при цене 38р за 1 кг.

Тезисами и по делу: если бы и вернулся, то только ради вызревшего куска мяса, которое заранее забронировал по телефону. А так, просто продуктовый рынок для богатых, которые едут на свои дачи в Валерьяново. Множество помещений ждут своих арендаторов. Удачной охоты!

Оценка рынка «Валерьянова»: 7 кокобаев

Адрес: д. Валерьяново, ул. Логойская, 5А Телефон: +375(29) 621-53-21 Время работы: 09:00 – 21:00 | пн – выходной