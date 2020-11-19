За вызревшими стейками по 18 рублей в новый продуктовый рынок «Валерьяново»

Государственный торговый комплекс, под крышей которого разместились белорусские мясокомбинаты и фермеры с самодельными сырами и полендвицами. Совершенно не обжитый, но по-европейски цивилизованный полупродуктовый рынок «Валерьяново» – это загородная деревенская история, путь к которой лежит через трассу М3, сразу за Боровой.
Что мы тут видим: большая бесплатная парковка и модное стеклянное здание, внутри которого с десяток лавок. Визуал всех выполнен в одном стиле, тут ещё и «Виталюр» собираются развернуть.
Здесь уйма всего, но мало чего интересного – изучите сами, а я покажу то, что мне особо запало в душу. Вот сразу не оценил шутку со стоимостью свежевыжатого гранатового сока, за 0,5л с меня взяли 20р, ну такое. С Грузией даже сравнивать не уместно. Отмечу интересный факт: они ушли от воплей зазывания на тест типа деревенского сала или криков с ряда: «Моолоодоой человек, что ищите?».
МЯСО
Молодечненские закрома «Meat House», где освоили методику вызревания мяса. Важно: мясо зреет в шкафу минимум 30 дней, поэтому количество стейков ограничено. Может некрасиво получится, как с ресторатором Александром, приехал, а мясо еще не поспело. Уехал несолоно хлебавши, но виноватым буду я.
Я решил затестить фермерское мясо – уже вызревший стейк Тибон. Попросил, чтобы распилили для сковородки, толщиной с полтора пальца. Завесил на 466г – 17,57р, это весьма демократично.
Омерзительное зрелище, оставить меховые лапки на теле убиенного кролика. Нельзя так делать!
А вот те самые смачные цыплята-гриль, про которые я писал в сентябре 2019 года. Рекомендую к тесту!
УДОБСТВА: почти все торговцы принимают карты, есть один банкомат, одна кофейня, контрольные весы и открытая комната с умывальниками на уровне пояса. Последней задумки не понял.
ГОТОВИМ СТЕЙК
Не вижу смысла заказывать стейки в ресторанах: мясо сомнительное, часто жёсткое, в прожарку попадают редко и всегда дико дорого. Теперь стейки и мидии – ем строго в Кокобаево. Всего 10 минут и 20 рублей.
1. Стейк минимальной мраморности с каждой стороны смазываю оливковым маслом и даю отдохнуть минут 30 при комнатной температуре. Не солю, не перчу, не включаю ему классическую музыку.
2. Чугунную сковородку Биол, купленную в ЦУМе на акции, нагреваю докрасна. По секундомеру закидываю мясо на 1 минуту 30 секунд, затем переворачиваю на другую сторону тоже на полторы минуты.
3. Опять переворачиваю мясцо, но под другим углом, чтобы получилась красивая сеточка. Закидываю три зубчика раздавленного чеснока и 50г сливочного масла. Снова переворачиваю на 1,50 минуты. В общей сумме получается по 3 минуты с каждой стороны, я бы ещё закинул веточку розмарина.
4. Перекладываю мясо на деревянную доску, посыпаю душистым розовым перцем. Не волнуйтесь, он приятно хрустящий, слегка сладкий. Рядом рассыпаю крупную израильскую соль и пару капель терпкого соуса на виски Jack Daniels. Его можно купить на OZ.by или WildBerries за плюс-минус 8р, я как-то писал.
Не мраморный стриплойн зернового откорма, но нежно. Мясистые 8 кокобаев при цене 38р за 1 кг.
Тезисами и по делу: если бы и вернулся, то только ради вызревшего куска мяса, которое заранее забронировал по телефону. А так, просто продуктовый рынок для богатых, которые едут на свои дачи в Валерьяново. Множество помещений ждут своих арендаторов. Удачной охоты!
Оценка рынка «Валерьянова»: 7 кокобаев
Адрес: д. Валерьяново, ул. Логойская, 5А
Телефон: +375(29) 621-53-21
Время работы: 09:00 – 21:00 | пн – выходной
Государственный? Это значит принадлежит Президенту?
Лапки на кролях должны оставаться, это признак кроли, а не кота или собаки
А я кстати не знал тот самый факт
“Омерзительное зрелище, оставить меховые лапки на теле убиенного кролика. Нельзя так делать!”
Существует практика продавать под видом кролика кошатину.
Оставленная меховая лапка подсказывает, что перед Вами именно кролик.
я так понимаю, что это мойки для овощей/фруктов
А что по ценам на продукты?) когда был обзор на лебяжий, было очень все чётко описано и рассказано, а тут не очень понятно, есть ли смысл ехать за чем-то кроме мяса и креветок)
Ну и в текущей ситуации важно знать, у кого во владении данное красивое место.
цены такие же как и на Комаповском рынке!
По овощам и фруктам всё, как и везде. В Лебяжьем – дёшево из-за опта
Спасибо за годный рецепт по приготовлению стейков, очень зашло!
А про кроликов зря. Так положено, потому как кролики и кошки схожы по строению. И для подтверждения того, что это реально кролик, лапки не чистят. Как-то так…
Лапки на тушках для того, чтобы покупатель знал что это не кошка.
очень даже стилево получилось, чем-то мне напомнило Усачевский рынок в Москве!