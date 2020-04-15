Федя, дичь! Что можно заказать из еды на WildBerries?

Из-за ситуации с коронавирусом и тотальным хаусом многие бизнесы переосмыслили доставку. Не так давно те, кто развозил вещи по домам, освоили новую нишу, теперь «WildBerries» начали продавать продукты, давайте посмотрим, что у них есть и когда ближайшая доставка.

Недавно я писал про доставки продуктов, которые заменяют «Е-доставку», а сегодня у нас новый пациент — «ВайлдБерриз». На своём сайте они вывели отдельный раздел «Продукты». Выбор, конечно, колоссальный, но узконаправленный. Начиная от всевозможных ореховых паст, азиатских соусов, сушеного вьетнамского манго за 52,74р/1000г, заканчивая детским питанием и суперфудами. На многие товары годная скидка. Поехали!

Приметил редкий для магазинов острый соус Шрирача (лучше Табаско, т.к. без кислинки). Ещё копченая паприка, кокосовая мука для фирменной запеканки, мучная смесь для Бельгийских вафель, соус Релиш с огурчиками и горчицей, соус сальса с белым трюфелем за безумные 31,78р, низкокалорийный сырный соус, китайские печеньки с предсказаниями, шоколадная паста M&M, десятки видов урбеча и ореховой пасты разной масти, смесь для ленивого кекса в кружке, готовый набор макарон Mac&Cheese. Индийский шафран со скидкой 38%, орехи макадамия, есть семена мака, если вы понимаете о чём я. Выбор максимально жирный, много чего из рубрики Никогда в Минске. Как правило, продукты идут по несколько пачек, чтобы про запас. Местами дико дорого. Кому макарон по 37р?

Замечен экстремально острый соус марки «Culleys» за дорого — 82,84р. Приготовлен из сладкого перца и жгучего перца Каролина Рипер, выращенных в неволе Новой Зеландии. Острота соуса на 9 из 10.

Состав: красный стручковый перец, киви, smokin eds carolina reaper, выращенный в Новой Зеландии, белый винный уксус, лук, кокосовый нектар, сок лимона, чеснок, имбирь, соль, порошок семян Чиа.

Посидев час перед голубым экраном, я наполнил корзину. И привет, бесконтактная бесплатная доставка только на 17 или 18 апреля. Поэтому я решил не ждать этих деятелей и оформил самовынос с ближайшего пункта выдачи.