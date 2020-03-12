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За 10 минут готовим на завтрак нежнейшую запеканку на чистом твороге для сырников

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Сегодняшний рецепт вам точно понравится, потому что вкусно, знакомо с садика и не грустно. Прошлый раз мы запекали самый ленивый грузинский пирог из лавашей с пятью видами сыра, а сегодня у нас десертная запеканка со сгущёнкой на твороге. Да, современный мужик должен уметь готовить.

Честно, никогда не готовил запеканку, т.к. не считал её полноценной едой на завтрак. Да, тяжело жить закоренелым мясоедом и любителем английских завтраков с сосисками, бобами и яйцами. Но сегодня я решил себе изменить и по рецепту жены брата приготовил, как он сказал, «самую ох*енн*ю запеканку, что я ел!».

Нам понадобится:

  • Творог 9% — 380г
  • Яйца — 3шт
  • Сгущенка — 5 ст.л.
  • Сметана 25% — 5 ст.л.
  • Мука — 4 ст.л.
  • Масло сливочное — 30г
  • Сахар — 3 ст.л.

А дальше всё настолько просто, что справится абсолютно любой, но есть пару хитростей. Творог я брал специальный для сырников из Смолевичей, а сливочное масло предварительно растопил в кастрюле. Показываю по шагам.

Достаём из пачки весь творог для сырников и закидываем в глубокую миску, сразу же туда разбиваем 3 яйца. В чистом виде творог ну такое себе, а вот в запеканке получается совсем другое дело. Удивительно, но факт.

Ловким движением забрасываем 4 столовых ложки сметаны и Лидской муки наивысшего качества. Чем её меньше, тем нежнее получится ваша запеканка. Теперь 3 ложки коричневого сахара, но можно любого другого.

После выдавливаю сгущенное молоко на 5 столовых ложек, не увлекайтесь, чтобы не было приторно сладко. Как и писал, в кастрюле растопил кусочек сливочного масла и перелил в общую массу. Терпите, размешивать рано.

Вот теперь можно и перемешать. Я это делаю обычной ложкой, но можно и миксером. Главное, чтобы итоговая масса получилась тягучей без единого комочка. Помните, очень густой она не должна быть.

Ахтунг! Форму с запеканкой (у меня одноразовая) нужно поставить на среднюю полку и выставить таймер на 30 минут при температуре 180 градусов. Духовку не открывать, ждите, запеканка должна подняться и слегка подрумяниться.

Достаём, аккуратно разрезаем на квадратики. Запеканка получается максимально нежная, чистый творог. Это дело я обильно поливаю кленовым сиропом, но можно и со сметаной или вареньем. Приятного аппетита!

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Lobster
Участник
Lobster

Это пенестая защеканка?

Голос за2Голос против 
7 дней назад
Gnom
Участник
Gnom

Забаньте его за ругань!

Голос за0Голос против 
1 день назад
Pivnoi
Участник
Pivnoi

ахахах)) Это как в аудио пранках?

Голос за0Голос против 
2 дней назад
Genka
Участник
Genka

ахахаах, что это такое?

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Lenochka
Участник
Lenochka

Что что, пенестая? Откуда вы такие фразы берете?)))

Голос за0Голос против 
4 дней назад
Leo
Участник
Leo

Где купить такой кленовый сироп?

Голос за1Голос против 
4 дней назад
Gerda
Участник
Gerda

В Корона Замок очень хороший выбор был по сиропам

Голос за0Голос против 
1 день назад
Genka
Участник
Genka

В Канаде по моему продается, но это не точно

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Umnik
Участник
Umnik

Слишком просто, чтобы быть правдой!

Голос за1Голос против 
4 дней назад
Genka
Участник
Genka

Вы просто поверьте, ну или попробуйте!

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Boris
Участник
Boris

Годнота!

Голос за1Голос против 
4 дней назад
Gerda
Участник
Gerda

Где купить этого крокодила, что на фото?

Голос за0Голос против 
1 день назад
Gnom
Участник
Gnom

Вкусно, спасибо за годный и простой рецепт!

Голос за0Голос против 
1 день назад
Baraded
Участник
Baraded

Меньше муки надо было

Голос за0Голос против 
2 дней назад
Pivnoi
Участник
Pivnoi

Где можно купить такие одноразовые фальгированые формочки?

Голос за0Голос против 
2 дней назад
Genka
Участник
Genka

Если меньше муки добавить — то будет намного вкуснее и запеканочка не потрескается

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Gerda
Участник
Gerda

Кстати да, чутка меньше муки надо было

Голос за0Голос против 
1 день назад
Olga86
Участник
Olga86

Плохо приготовили

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Clown
Участник
Clown

Выглядит очень вкусно, только потрескалась ваша запеканка

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Dikiy
Участник
Dikiy

Проще в магазине купить запеканку или в заведении

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Leo
Участник
Leo

Очень вкусный рецепт!

Голос за0Голос против 
3 дней назад
PikaPika
Участник
PikaPika

Как сохранить этот рецепт к себе в закладки?

Голос за0Голос против 
4 дней назад
Genka
Участник
Genka

Вот у меня такой же вопрос! Кокобай, отвечай!

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Leo
Участник
Leo

Пока этой функции нет на сайте, к сожалению

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Lenochka
Участник
Lenochka

Реклама творога или я ошибаюсь?)

Голос за0Голос против 
4 дней назад
Leo
Участник
Leo

Кстати все возможно! Но я постоянно беру этот творог, он просто лучший!

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Den4ik
Участник
Den4ik

Почти чизкейк, но только лучше. Рецепт опять же у Гуар Аванесян взяли?)

Голос за0Голос против 
4 дней назад
Genka
Участник
Genka

Неее Денчик, у чизкейка совсем другая технология приготовления!

Голос за0Голос против 
3 дней назад
Lazy
Участник
Lazy

Сделала вчера запеканку по этому рецепты, очень вкусно!!!

Голос за0Голос против 
7 дней назад
Lenochka
Участник
Lenochka

Ладно, пойду вечером в магазин и попробую сделать эту запеканку

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4 дней назад