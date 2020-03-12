За 10 минут готовим на завтрак нежнейшую запеканку на чистом твороге для сырников

Сегодняшний рецепт вам точно понравится, потому что вкусно, знакомо с садика и не грустно. Прошлый раз мы запекали самый ленивый грузинский пирог из лавашей с пятью видами сыра, а сегодня у нас десертная запеканка со сгущёнкой на твороге. Да, современный мужик должен уметь готовить.

Честно, никогда не готовил запеканку, т.к. не считал её полноценной едой на завтрак. Да, тяжело жить закоренелым мясоедом и любителем английских завтраков с сосисками, бобами и яйцами. Но сегодня я решил себе изменить и по рецепту жены брата приготовил, как он сказал, «самую ох*енн*ю запеканку, что я ел!».

Нам понадобится:

Творог 9% — 380г

Яйца — 3шт

Сгущенка — 5 ст.л.

Сметана 25% — 5 ст.л.

Мука — 4 ст.л.

Масло сливочное — 30г

Сахар — 3 ст.л.

А дальше всё настолько просто, что справится абсолютно любой, но есть пару хитростей. Творог я брал специальный для сырников из Смолевичей, а сливочное масло предварительно растопил в кастрюле. Показываю по шагам.

Достаём из пачки весь творог для сырников и закидываем в глубокую миску, сразу же туда разбиваем 3 яйца. В чистом виде творог ну такое себе, а вот в запеканке получается совсем другое дело. Удивительно, но факт.

Ловким движением забрасываем 4 столовых ложки сметаны и Лидской муки наивысшего качества. Чем её меньше, тем нежнее получится ваша запеканка. Теперь 3 ложки коричневого сахара, но можно любого другого.

После выдавливаю сгущенное молоко на 5 столовых ложек, не увлекайтесь, чтобы не было приторно сладко. Как и писал, в кастрюле растопил кусочек сливочного масла и перелил в общую массу. Терпите, размешивать рано.

Вот теперь можно и перемешать. Я это делаю обычной ложкой, но можно и миксером. Главное, чтобы итоговая масса получилась тягучей без единого комочка. Помните, очень густой она не должна быть.

Ахтунг! Форму с запеканкой (у меня одноразовая) нужно поставить на среднюю полку и выставить таймер на 30 минут при температуре 180 градусов. Духовку не открывать, ждите, запеканка должна подняться и слегка подрумяниться.

Достаём, аккуратно разрезаем на квадратики. Запеканка получается максимально нежная, чистый творог. Это дело я обильно поливаю кленовым сиропом, но можно и со сметаной или вареньем. Приятного аппетита!