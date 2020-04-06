Кто кроме «Е-доставки» может привезти пакет с продуктами на дом в период самоизоляции

За гречкой и туалетной бумагой из Евроопта сейчас практически не пробиться, то окна свободного нет, то сайт лежит. Но не беда, так как есть ещё доставки продуктов пропитания, просто о них мало кто знает и ассортимент там местами чуть меньше, чем у монополиста!

Призываю всех сохранять трезвость мышления, не поддаваться вбросам «Жёлтых блогов». Чаще мойте руки, оставайтесь дома и избегайте любые мероприятия. Пристально следите, чтобы ваши родители сидели дома. Думаю, скоро COVID-19 перестанет лютовать и мы вернёмся к привычной жизни, но точно переболеем все.

Заведения уходят на каникулы, но с голоду не помрём. Сейчас домой заказать можно всё, даже то, что нельзя, если знать фудхак, о котором я могу рассказать лично. Сорян, таков закон! А дальше перечень из трёх сервисов доставки, которые смогут привезти вам домой всё, что душа пожелает. Е-доставка — шах и мат!

Парни с рюкзаками привезут ваш заказ сегодня, если оформите до 15:00. Минимальная сумма в корзине — 35р, доставка ещё 5,5р. Считаю, что от такой сумы обязаны возить бесплатно. Смотрите раздел Продукты.

Сайт: enot-delivery.by

Как уже ясно из названия, овощи и фермерские продукты привезут прямо с Комаровского рынка. Бесплатная доставка по Минску и в пределах 20км от МКАД — 60р. Возят не прямо сейчас, а с сегодня на завтра. Оплатить можно любым способом: наличка, картой курьеру или онлайн. Добавляем в свой список полезных доставок.

Сайт: freshkomarovka.by

А эта Ресторация — крупный поставщик продуктов питания. У них очень большой выбор всего, начиная от соусов и итальянских макарон, заканчивая охлаждённой рыбой, мраморными стейками и прошутто. Бесплатная доставка по Минску и в пределах 5км от МКАД от 50р. Платить можно любым удобным способом. На заметку!

Сайт: re-store.by

Цены примерно одинаковые, самый крутой выбор продуктов и деликатесов в интернет-магазине Re-store.by, а на Freshkomarovka дичайший выбор овощей, солений, мяса, сала и сыров. Смотрите, анализируйте, наполняйте корзину самым необходимым и давайте без паники. Прорвёмся!