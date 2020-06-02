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Peaky Blinders / Пики Блиндерс

Peaky Blinders / Пики Блиндерс

Острые козырьки

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Информация

+375(29) 245-77-29
Кальварийская Улица 21, Minsk 220004, Belarus

Сегодня Открыто сейчас UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

Средние цены на еду и напитки
$$
25
55

Статистика

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