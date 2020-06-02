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Новости
Заведения
Фудхантинг
Ночлег
Рецепты
Фудхаки
Разное
Каталог
Заведения
Афиша
Магазин
Peaky Blinders / Пики Блиндерс
Острые козырьки
Оценка заведения
Информация
+375(29) 245-77-29
Кальварийская Улица 21, Minsk 220004, Belarus
Сегодня
Открыто сейчас
UTC+3
08:00 - 23:00
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Ценовая категория
Средние цены на еду и напитки
$$
₽
25
₽
55
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