Как выглядят пончики по 1 рублю за четыре штуки в новом кафе «Пон-Пушка»

Шеф-повар ресторана «Ронин» покинул суши-бар и открыл по белорусской франшизе пончиковую в Сухарево. Кафе «Пон-Пушка» корнями из уездного городка Столбцы, а теперь их пончики в Минске на проспекте Дзержинского в жилом доме рядом со школой и детским садиком — хитро!

До обзора не знал, что это франшиза. Чисто из природного любопытства зашёл на сайт, чтобы ознакомиться с условиями и как они видят свой пончиковый бизнес в столице. Это вам не Столбцы на 17 000 жителей без конкуренции.

Обещают минимум 1000$ чистой прибыли в месяц и минимум 400% на основной продукт. Нашли чем хвастаться, смотрите, какая у нас наценка! При этом минимальная сумма инвестиций — 11 300$, а срок окупаемости — 8 месяцев.

Ладно, вернёмся к пончиковой, которая находится во дворе жилого дома на проспекте Дзержинского, 125а. На входе вывеска с единорогом-пушкарём и громким слоганом «Сеть изумительных пончиковых». Не лучшие в мире, и на том спасибо.

Помещение кафе квадратов на тридцать с посадкой, чистенько, много розового, этакий семейный формат. Мы приехали рано и поэтому попали на вчерашние пончики со скидкой. Предупреждён — значит вооружен! Ясен-прекрасен, пончик с пылу с жару всегда бодрее. На витрине под стеклом три вида: тупо пончик — 0,99р за 4шт, пончик с пудрой — 1,19р/4шт и пончик в глазури — 1,39р за 100г и это три штуки. Цена — абсолютно справедливая!

Кроме сладкого собирают вполне себе неплохие пон-чизы по 3,70р. Кофе варит автомат, по-венски на яичных желтках за 2,50р — пушка, почти как тот, что делали в «Салад Драйв» на Победителей. Есть опция предзаказа.

На сайте белорусской франшизы цены на основной их продукт слегка отличаются от реальности. Думаю, стоимость напрямую зависит от затрат на аренду помещения.

По условиям франшизы они купают в раскаленном масле пончики из готовой СЕКРЕТНОЙ смеси, в которую нужно добавить просто воды. Вспомнилась реклама Инвайт.

Очень жаль, что это не американские донатс, а типичное хлебобулочное изделие небольших размеров в разноцветной глазури. Что-то похожее раньше работало на Лопатина, 7. В целом неплохо, но чего-то прям революционного тут нет. От меня вам всего один совет — старайтесь попасть на только приготовленные, в противном случае смысла нет.

Тезисами и по делу: я не верю в бизнес на монопродукте, если это не шаурма. Но эта идея мне нравится, чисто домашняя схема для заработка на детях, как бы меркантильно это ни звучало. Хотя кто из взрослых отказался бы от пончика на завтрак? Если допилят пешую доставку по квартирам на районе, то точно займут свою нишу. Стоит съездить хотя бы раз.

Оценка кафе «Пон-Пушка»: 7 кокобаев