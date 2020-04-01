За каким форматом будущее, или что готовят в новом кафе «Bro bakery» с акцентом на пасты и булки

Наконец-то, ёпта, пускай и в самый сложный период для всего общепита и бизнеса в целом. Все же знают основателя пекарни — Илью Прохорова и его знатные круассаны, которые делают бока ещё больше, а теперь и полноценное кафе «Bro bakery» в густозаселённом массиве Лебяжий.

Вчера был первый день открытия, поэтому никто не ждал беды и особенно нас. Кафе находится на проспекте Победителей, 119 по левую руку от ресторана «Литвины». Ставим машину на бесплатную парковку и поднимаемся по ступенькам на два пролёта, обходим ресторан белорусской кухни — и мы на месте. Ещё есть вход с внутренней части дома, но это больше для жильцов. Кстати, по правую руку неплохой мясной магазин «Бон фуд», обзор был.

ИНТЕРЬЕР

Концепция — симбиоз кафе и продуктовой лавки. Получилось по-европейски комфортно, через единственный ряд окон виднеется позитивный баннер ресторана «Maroon». Мягкие диваны, красивые стулья из массива и зеркала. Типичное кафе под домом. Формат выбран правильный, как и начальное формирование цен.

ЕДА

А вот тут начинается самое интересное. Кроме хлеба собственного выпекания, паштейшев на 9 кокобаев, сыров, вина и прошутто, у них есть полноценная кухня. И угадайте, кто повар? Андрей Резников! Напомню: «Перфетто», «Китчен», «Буфет», «Мармелад» и «Шалёны Кныр» на фестивалях. Читается строго по убыванию.

Винишко по бокалам 150мл от 6,5р за домашнее до 9р за красное Торрес. Качественный капучино — 3,5р. Любую бутылку с их полки можно распить в кафе, заплатив пробковый сбор — 9р. Выбор невелик.

Первым подали уже заправленный тартар из говядины с самодельным бриош за 11,50р, и был он хорош. Сбалансирован, ничего лишнего, справедливая цена за хорошее качество. Можно смело брать под винишко.

Следом из-за спины вынесли классическое Вителло Тоннато за 11р из тонко нарезанной маринованной телятины под кремовым соусом из тунца с каперсами. Нежное мясо, душистый соус. И опять попадание, не сглазить бы.

В наваристом морском супе за 10р присутствовали три креветки, две скромные мидии и чутка лосося. Прям отличный суп и честная порция. Обязательно закажите под него хлеб. Надеюсь, будет у них стабильно.

Самодельные итальянские пельмени с рикоттой и шпинатом под пылью из пармезана — 8р, нежный паштет с конфитюром — 7р, бейгл с жареным яйцом, беконом и сыром Чеддер — 8р. Скоро появится паста-полуфабрикат ручной работы, которую можно будет готовить дома. Действительно вкусно и недорого. Уверен, что в ресторанах «Бриош Бистро» и «Блум» не напряглись. Т.к. это простая история без понтов про справедливые цены за годную еду в рамках городского кафе, свежий хлеб, вино с пастой по вечерам и капучино под вкусный десерт в обед.

Считаю, что за такими форматами будущее районов, кварталов, жилых массивов. Главное — не расслаблять булки.

Тезисами и по делу: на районе будет праздник, кафе исключительно для местных, ехать за тридевять земель в принципе нецелесообразно, т.к. заведений и в центре хоть пруд пруди. Но я точно вернусь ещё пару раз ради тартара, хруста французской булки и бейглов. Удачного выживания!

Оценка кафе «Бро Бэйкери»: 8 кокобаев