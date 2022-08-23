Проверяем пульс нового ресторана вымышленной кухни «Диалоги», где цены по капитал-шоу «Поле чудес»

Кризис кризисом, а людям всё равно где-то нужно отдыхать, особенно айтишникам. Поэтому рестораны открывались и будут открываться, вопрос лишь цен. Вчера я показывал новую уличную японскую еду по белорусским ценам в хоум китчен кафе «Сакагучи». А сегодня проведу по новому ресторану придуманной кухни. Вход найти несложно, идём к фонтану, разворачиваемся к нему спиной, замечаем вывеску с пульсом и дверь в виноградной лозе. Всё, мы в «Диалогах».

Помещение выбрали красивое, первый этаж в центральной арке «Маяка Минска». Если смогут влюбить в себя жильцов, то аренда не станет камнем преткновения. Казалось бы, приличный, далеко не бедный район, а на всех всего два ресторана: атмосферное бистро «о’ Да!» на 8 кокобаев и они.

АТМОСФЕРА

Элегантная входная группа с гостевым столиком, дальше длинный, узкий зал, контактный бар и лестница, ведущая, нет, не на второй этаж, а на кухню. Официантов жалко, заставляют весь день скакать между этажами. Уютно, солнце проникает через большие окна, по углам живые растения.

Интерьер в минимализме, светлые тона, высокие потолки, здоровенные окна от пола до потолка.

МЕНЮ И ЦЕНЫ

Цены — мама дорогая, крайне опасно начинать с максимального прайса, как в других ресторанах, завоевавших своё место в пищевой цепи. Проще говоря, лучше поднять цены, чем потом опускать.

По модной традиции ресторанов высокого уровня, вес блюда не указывается. Друзья, не делайте так.

ЧТО ГОТОВЯТ

1. Сразу выскочили закуски. Из-за санкций прошутто только домашнее, по-нашему свиная ветчина. Подают его облитым ароматным оливковым маслом, со свежим хлебом, карамелизированным персиком и взбитым творожным сыром. За 14byn на 8 кокобаев, комар носа не подточит.

2. Фокачча с двумя видами масла за 7byn. Намазка с анчоусами в стиле французский смалец.

Коктейль по цене лучших баров Минска, назвали Кислым, полезай в Егора! Скорей всего, сбалансирован на основе какого-то вина и ликёра. Наценили его в 19byn, поспешное решение, зря.

Чуть не забыл, за кухню головой и достоинством отвечает Сергей Ворошилов. Его вы можете знать по пинсерии «Жуй», бистро «Зерно». За еду не волнуюсь, а вот за ценообразование тревожно.

3. Вителло тоннато из отварной говядины изящно дополнили сладким маринованным луком. Вкусно, но порция за 28byn, как украли. Друзья, это говядина и соус из тунца с майонезом!

4. На подносе пицца-суп по-средиземноморски с детьми рыб и сливочной страчателлой, вроде она. Без горки одна столовая ложка крупной красной икры новогоднего качества, два вида сыра, в благородном оливковом масле. Разрезана на четыре части, извольте, с вас 38byn, сударь!

Тесто воздушное, тонкое, не хрустит, с вполне уместным сочетанием продуктов. Вот только теплая икра на большого любителя извращений, красиво, но итальянцам лучше не показывать.

Не знаю, из какого копи лювака их эспрессо за 8byn, но сварен мягко, кремовый, взрывной. У них самый дорогой эспрессо в городе, дороже только в отелях для туристов. Ха, по меню любой кофе/чай фиксированно 8byn, вообще не парились с ценообразованием. Ох, чую, бросали кубики.

5. Через 20 минут отдали 6 равиоли с рикоттой и козьим сыром. В тарелке снова, как обнесли. Пару пельменей из шпината со слезами сыра. При этом за пельмени хотят 26byn. Вкусно и грустно.

6. Когда силы начали покидать, а алкоголь разбавил кровь, вынесли говяжью печень на кукурузной каше под мясным соусом. Поленты не пожалели, а печени, как будто все коровы попали в красную книгу. Субпродукт приготовлен идеально! Нежнейшая печень без посторонних запахов, слегка сладенькая, насыщенный мясной соус стягивает губы. Если бы не 29byn, то минимум 9 кокобаев.

НА СЛАДКОЕ

1. С ценами какое-то поле чудес, скорей всего крутили барабан. Сектор 18, значит за 18byn выносим в медном сотейнике шоколадный пирог с малиной и ванильным мороженым. Насыщенно горький, неприторный, я бы сделал по рецепту брауни, чтобы слегка был влажным. Пирог и пирог.

2. Два хрустящих рожка с кофейным ганашем под кремом тирамису. Именно ганашем, если бы другое ШИ, то порядок цен мне сразу понятен. Слушайте, ну вкусно, держите 18byn и меня, если найду окно в где сходил. Подача красивая, начинка бомбическая, но цена за гранью. Тесто и крем!

Эстетически приятно выглядят, но не самые красивые десерты Минска! Писал, смотрим обзор.

Тезисами и по делу: воинам кухни поклон в ножки, качество исполнение еды на 8 кокобаев, а по ценам, как в Блэкджеке — перебор! Как завоевать гостя, когда ты по цене лучших ресторанов Минск, типа: «Бергамо», «Ла Скала», «БаттерБро» и «Марбл». Рекомендую, нынче редко, когда так вкусно!

Оценка ресторана «Диалоги»: 7 кокобаев