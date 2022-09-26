Не помереть с голоду в ресторане «Рефэктори» при новом отеле «Базилиан» с видом на Зыбицкую

Ресторан звучит громко, так, кафе при бутик-отеле бай «Хилтон», рассчитан на долгое проживание, вот только цены, как в пах удар. Построили его на месте больницы, а чуть дальше за ним собирают по кирпичикам премиальный отель линейки «Hilton». И как завелось, прибыли мы проверить, чем решили кормить постояльцев номеров от 388byn в сутки. В ресторан «Рефэктори» дверь открывается сама, дальше холл, первый зал кафе, затем второй с выходом по пути в спортзал.

В пустых залах ветер от кондиционера разносит запах свежего ремонта. Из персонала вижу управляющего рестораном, он же бармен, он же официант, подгоняющий поваров, и кто-то стучит кастрюлями на кухне. По интерьеру поминает «Бриошь Бистро». Уютно пить капучино за 6byn.

Даже не удивляйтесь, цены как во всех отелях, дёшево только бесплатные тапочки, включённые в стоимость номера. В меню традиционная туристическая еда, на алко цены лучше не смотреть.

Базовые замесы от 18 до 24byn, на Негрони Кампари нет, российское игристое — 22byn за бокал.

ЧЕМ КОРМЯТ

1. Первым принесли тарелку борща за 10byn. К нему сметана, смалец и два кусочка поджаренного хлеба. Суп наварили постный, бульон без жиринки, баланса кисло-сладко не соблюли. Не эталонный, но с голодухи пойдёт. Топовый борщ по всем канонам дают в «Грюнвальде», советую.

2. Большой бутерброд с покупной селёдкой в сливочно-горчичной заправке. Чёрный хлеб маринованной рыбой не испортишь, только за 17byn. Вкусно, ещё бы рюмочку водочки.

3. Первое правило татаки из говядины — не бери в рот. Так как это, считай. сырое мясо. обожженное огнём, его нужно порезать, если кусок жуётся, то тогда целым. Я так чуть насмерть не подавился мраморной татаки-говядиной в одном дорогущем ресторане. Тут мясо збс, просят 21byn.

4. За 39byn cтейк из двух кусков говядины с лимонным соусом и последней картошкой. С качественной вырезкой проблем в отеле нет, в Медиум рэ тоже справились. Случился флэшбек в прошлый стейк из «Компании», он был богаче и дешевле. Цены в отелях на европейцев.

5. Идеальная золотистая картошка фри за 9byn. Кому скажи, что на родине такие цены на клубни.

6. С десертами на кухне туго: нарезка фруктов, мороженое, Медовик или сырники за 16byn, ок, пускай будут они. Выглядят съедобно, но сплошная мука, даже слегка клейкие. Варенье вкусное.

ГОСТИНИЦА

Занимает 2 этажа, всего 39 номеров, СПА нет, но есть шикарный вид на город. Номера рассчитаны, чтобы в них проживать, в некоторых стоит стиральная машина. Площадь от 35 до 130 квадратов с мини-кухней, двумя комнатами, залом и двумя ваннами. За скромную плату заселят с домашним питомцем, если это не карликовый пони. Цены стартуют от 168$ до 565$ за самый большой.

Спрос рождает предложение и высокие цены. Вот так выглядит семейный Делюкс за 290$ в сутки.

Тезисами и по делу: качественно, но для пенсионеров, локация — шикарная, по еде как в отеле, вы сами всё видели. Из однодневных ночёвок был красив авторский мини бутик-отель дом разврата «Залкинд», если не видели, то советую глянуть одним глазком, там ванна посередине комнаты.

Оценка кафе «Рефэктори»: 7 кокобаев