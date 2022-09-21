Проверяем, смогут ли приготовить по-человечески мясо в новом гриль-баре «Компания»

Непонятно, какая компания: чья компания, хорошая ли компания, может друзей Слуцкого компания? Оставим лирику в покое, возьмёмся за ресторан, именно так себя они видят. Их «Компания» заняла руины рестобара «Вугли», это Октябрьская. По наследству перешли угольные грили системы «Большое зеленое яйцо» только красное. В умелых руках — это и тандыр, и коптильня, и гриль, и русская печь, и духовка, в неумелых — дизайнер интерьера, вонь в помещении!

Заработали они 29 июля 2022 года. С обзором я специально затянул ( было лень страдат ь), чтобы понять, стоит ли бить копилку, так как в меню с ценами у них какая-то солянка. Смотришь на простой интерьер и как бы в городском кафе, а после цен ты уже в дорогом ресторане на Ривьере.

АТМОСФЕРА

Большие окна не дают загрустить в темноте, потолки высокие по стандартам заводов, посередине контактный бар, за ним подиум с посадкой. Есть проектор на всю стену, возможно, по вечерам крутят то, что никогда в кинотеатрах, но неточно. По атмосфере ещё одно городское кафе без концепции.

А КОМПОТ?

Месяц назад попал на обед. Цены, как уже, наверное, и везде: суп по 6byn, салаты от 6byn, горячее с гарниром от 11byn. Достаточно двух блюд, супа много, он вкусный, кебаб сочный, мясной. Есть у меня теория, что если на обедах стараются сделать красоту, то за основное вообще не волнуюсь.

На четверых по полному обеду плюс компот — 115byn, по 28byn с портрета. Однако, рэсторан!

ЧТО ПО МЯСУ

Блэт, цены, конечно, лютая дичка! Овощной салат 18byn, говядина в соусе из консервированного тунца — 29byn, 100г хлеба — 6byn, про гарниры промолчу. Полный диссонанс атмосферы и цен.

Плюнул через левое плечо и заказал всё из мяса, плюс обеденную солянку, уж больно слюноотделительно наполнила своим ароматом зал. Так-так, принесли перчатки, значит, скоро еда.

1. Первым на стол поставили говяжью плескавицу с сыром и луком по законам сербских гор в самодельной пите со свежими овощами, залитыми йогуртовым Дзадзики. Сочнейшая котлета идеально ложится на хрустящий салат с греческим соусом. Не зря от души оторвал 18byn.

2. Миньон попросил сделать неглубокой прожарки, повар справился с задачей в Медиум рэ. За 30byn в тарелке небольшой, но сочнейший кусок мяса без жил с сезонными овощами гриль. Если и брать соус к стейку, то только тот, в котором он жарился с добавлением перца. Не облажались.

3. Бульон в обеденной солянке за 6byn — наваристый с бабушкиным балансом «кислое-сладкое», оливки на месте, колбаса плавает, сметана отдельно. Ещё бы куриного филе хотелось или каких мясных деликатесов. Стопэ, старый, ты не охренел часом, это же из обеда? Честно, оч вкусно.

4. К нам на стол залезла цыпочка, ничего противозаконного, она жареная, и её только половинка в компании запеченного картофеля дольками, салата из печёных баклажан и сырного крема. Хоть цыплёнка и пол, но порция на двоих. Идеально запекли в яйце, не потеряв сочности мяса, периодически обильно промазывали сладким сливовым соусом с зерновой горчицей. По крайней мере, мне так подсказали языковые сосочки. После Ковида вкусы вернулись, честно.

За неделю это лучшее вложение 38byn в еду. Да, я знаю, что в магазине целая фермерская курица стоит около 16byn за килограмм. Если бы рестораны так работали, мы бы ели дома. Цените Минск!

Из копилки ушло 94byn на двоих, пили исключительно бесплатную воду. Коктейли от 17byn, вино по 20byn за бокал, особо не накидаешься. На контрасте кальян в «Маслоу 6» забивают за 65byn.

Тезисами и по делу: получилось удачное место про качественную еду, но с ценами в таком интерьере далеко не уедешь, простите. Проблема исключительно в концепции, недокрутили с компанией, а вернуться за едой желание есть, это добрый знак, если верить индейским приметам.

Оценка гриль-бара «Компания»: 8 кокобаев