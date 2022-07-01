Пять пекарен, которые стоит навестить: японский хлеб, брецель, самса, морковный пирог и хлеб с томатами

О некоторых булочниках вы слышали, а возможно и бывали, я же для себя открыл три новых, о которых сейчас и поведаю. Речь пойдёт о бюджетной сети «Настоящих пекарен» с недорогими кишами, самсой и сметанниками, домашнем кафе «Буше», где пекут японскую молочную сайку и пекарне «Брецель» с немецкими пивными кренделями. Остальные две пойдут прицепом для общего развития, велика возможность, что они под вашим домом, а вы ни сном ни духом.

Качественных пекарен развилось столько, что удивить наисвежайшим хлебом стало намного сложнее, но я попробую. И первым наш список взрывает багетная рядом с норкой «Ронина».

1. «Ля Багет» | ул. Белинского, 23

Кроме багетов по 4,70byn и круассанов они способны на элементарные бранчи. За их хлеб не волнуюсь, советую отведать пропитанную улитку с изюмом, которая никуда уже не уползёт.

А у меня на завтрак слегка рыхлые два панкейка с ленивым лососем правильного соления, цена вопроса — 12,50byn. Пекарня домашняя — выбор скромный, места мало, но вкусно — это важнее!

Режим у пекарни нетрадиционный, поэтому внимательно запоминайте часы продажи хлеба.

ИТОГО: улитка, панкейки с лососем, американо — 21,40byn.

2. «Настоящая пекарня» | ул. В. Хоружей, 31

С порога пахнет свежим хлебом, милейший продавец оперативно наполняет витрину. Цены антикризисные, выбор капитальный, от классики сосисок в тесте, до кишей и творожников. Удобно сесть можно только на корточки, всё забираем с собой. Киш с яйцом, пирожок с сыром, эклер и самса — 13,10byn. Покажите мой чек модным пекарням, пускай поймут, почему у них нет людей.

Если прийти после 19:00, то остатки, пускай и не самые сладкие, отдадут с 30% дисконтом.

Только из печи киш на тонком песочном тесте со стандартной начинкой — огонь! Кокосовый эклер по советским ГОСТам, самса с курицей могла быть сочнее, но с голодухи, как дрова в печку.

ИТОГО: киш с яйцом , пирожок, самса с курицей, эклер — 13,10byn.

3. «Буше» | ул. Максима Танка, 34к2

А это вот заведение напоминает домашнее кафе в интерьере гастронома. Сюда мы приехали за молочной сайкой Хоккайдо. Жёлтая сдоба, тесто воздушное, по ощущениям, как пасхальный кулич.

Холодец в пекарне? Почему бы и да! По вкусу, как тот, что бабушка в деревне нам малым варила. Топ!

И ещё одно открытие — бомбический морковный пирог с орехами. Умял его дома в одно лицо.

ИТОГО: сайка, холодец, вода, морковный пирог — 15,50byn.

4. «Брецель» | ул. Нёманская, 47

Схожее по формату с прошлым кафе, гостеприимный персонал, большой выбор хлеба. Приметил «Ухо дракона» за 2byn, в простонародье крендель. А приехали ради брецеля, который оказался просто куском скрученного теста с солью за 2,20byn. В «Друзьях» он более хрустящий снаружи и упругий внутри, правда стоит 7byn, надеюсь, мама не читает. К слову, под пшеничное удачно залетел.

Сэндвич с ветчиной, сыром и помидором — 7byn, если снять вторую булку, то и челюсть болеть не будет. Городская булка — огонь, эклер белый за 3,50byn наполнен по забытым ГОСТам.

ИТОГО: брецель, эклер, сэндвич с ветчиной и хлеб — 15,40byn.

5. «Дражина» | ТЦ «Грин Сити»

Лучшие круассаны по моему скромному мнению у этих гавриков и у пекарни «Лён». А в руке мощная буханка хлеба с вялеными томатами за 6byn. Хрустящая корочка, а внутри идеальная мякоть. Их хлеба на 9 кокобаев, лучшее, что дали руки человека для бутербродов и к супу. Топовый топ!

ИТОГО: хлеб и бумажный пакет — 6,50byn.

Это был тяжёлый сдобный день, вечером оседлал велосипед, хорошо, что не горшок. Если у вас имеются наводки на годную выпечку, оставляйте в комментариях, обязательно съездим на тест.