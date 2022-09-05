Что готовят, и сколько стоит обед по-православному в новом кафе «Ковчег» при монастыре

В солнечную пятницу по наводке читателя мы прибыли в Свято-Елисаветинский монастырь, который в Новинках, где наконец-то достроили «Ковчег». А на втором этаже обустроили больших площадей кафе с линией раздачи и детским уголком. Вход свободный, карты принимают, кафе работает по всем дням недели с 11:00 до 17:00 кроме субботы. Готовят всякие постные блюда, жарят на оупен китчен драники, котлеты, рыбу, наваривают супы и всевозможные салаты.

Сразу на входе нас встретил помощник Ноя, у которого мы полюбопытствовали, можно ли пофотографировать хозяйство для блога. На что он спросил: для Бога?! Разрешение получено, все улыбаются, подсказывают по еде, чувствуется доброта. В каком ресторане уже бы шум подняли.

АТМОСФЕРА

Большой пещерный оупен-спейс с деревянной утварью и красивыми плетёными лампами, на полу мозаикой карта Иерусалима, но это не точно. Спокойно, без суеты уютно, жареной едой не пахнет, стол выбирайте ближе к окнам, куда по утру падают лучики последнего осеннего солнца.

ЧЕМ КОРМЯТ

Кафе оказалось с самообслуживанием и линией раздачи, как в «Лидо» или любой другой столовой. Цены следующие: салаты до 4,10byn, супы до 4byn, горячее до 10byn, есть десерты на любителя. Не берём каждой твари по паре, не сегодня, пускай будет каждого по одному для ознакомления.

Драники жарят прямо при вас. Не знаю, чью сметану используют, но по жирности моё почтение.

Еда визуально, как дома бабуля наготовила. Особенно хорош куриный суп с лапшой за 1,60byn, салат мясной Ковчег, прости Господи! За 4,10byn из говядины с красной фасолью и луком в мягкой уксусной заправке, напоминающей про «Тай Гарден». Большой сочный голубец — 1,9byn, мясистые куриные котлеты и постный салат из баклажан с домашними помидорами за 1,80byn. Одну из котлет чутка пересолили, в сладком плове по-византийски за 6byn маловато курицы, но рис рассыпчатый.

С десертами слегка промахнулись, если и брать, то вон ту корзиночку с сухофруктами в желе.

За стол еды с десертами мы отдали 46byn на троих. Чисто на зоркий глаз прикинул, что до 16byn можно шикарно потрапезничать, если не налегать на жаркое из говяжьих щёчек за 10byn.

Фотографии не обманут, скажете меня опять забарсучили? А нет, еда уже наготовлена до прихода!

МЕДОВУХА

НА ЗАМЕТКУ: в медовой лавке набраживают просто шикарнейшую медовуху за 4,50byn. Но будьте бдительны, она подкашивает ноги пряным ароматом мяты и мускатного ореха. Их квас тоже збс!

Тезисами и по делу: простая, но в тоже время вкусная еда по монастырским рецептам. Один раз съездить можно, а так, опять местная история для тех, кто не хочет у плиты хозяйствовать.

Оценка кафе «Ковчег»: 8 кокобаев