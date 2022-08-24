С этого момента жителям «Пирса» не нужно стоять у плиты: новое кафе домашней кухни «Ежа»

Если с жилым комплексом в 18 километрах от центра Минска всё ясно — там хорошо, как на даче. Особенно по-царски, если прикупил квартиру в пятиэтажной урбан-вилле или целый коттедж, которые от шума трассы прикрывают ситихаусы. А с заведениями у них эль катастрофа! Есть одна кофейня, фруктовый вагончик и «Робинсон Клуб», если несильно привередлив в еде. Хотя должен признать, что за последний год они улучшили рецепты, раньше было грустно плюс дорого.
Вопрос с каналом, по которому бежала вода, решился странно, его А-100 переложило на плечи гос. «Водоканала». Хотя могло передать жильцам, чтобы они сами его оживили, т.к. им больше надо.
Кафе нашли на втором этаже здания до шлагбаума. Ни вывески, ни опознавательных знаков.
АТМОСФЕРА
Простенько, но со вкусом, интерьер исполнен в светлых цветах, места мало, или как любят говорить дизайнеры — компактно. Зачем-то все столы стоят засервированными, официант тарелку с заказанной едой ставит на другую тарелку. Ситуация выглядит забавно, как какая-то игра.
ЧТО ГОТОВЯТ
Из главных плюсов — работают с первыми петухами, уже с 8 утра можно побаловать себя Бенедиктом с лососем, цены, как и везде. Хлеб пекут сами, но явно не сегодня, могу ошибаться.
Вода бесплатно, сразу заказали флэт за 3,80byn, эспрессо-тоник за 5byn, сангриту за 8,50byn, английский завтрак, шакшуку, сладкую вафлю с ягодами в заварном креме. Не, ну я всё понимаю, но зачем две страницы лимонадов? У вас кафе или первая лимонадная на районе, кому, зачем?
С кофе не спешили, сперва получились лимонады, затем завтрак. С сервисом надо работать.
1. Шакшуку за немалые 16byn шеф исполнил по-венгерски — яичница из двух спелых яиц с лечо и двумя кусками хлеба. Мне когда лень, я так не делаю, проще вбить яйца сразу в смесь. Специи не забыл, даже слегка острая, но почему перец и помидор как наломали, и зачем два вида фасоли?
Вкусно, сытно, на еду похоже, но не то. Как готовить шакшуку быстро, я показывал, рекомендую!
2. Не прощаясь по-английски, за 18byn. Две порубленные вкусные сосиски, фасоль, грибы, одно яйцо, свежий помидор, хлеб с маслом по-санаторски. Вкусно, как дома, только не по канонам. Ладно, бекона нет, фасоль не в томате, а кровяную колбасу дают только собакам, но почему яйцо одно?
Эспрессо-тоник — годно, а с сангритой лютейший коллапс! Где её пряная острота, где сладость апельсина, где лаймовая кислость? С утра такой облом, сангрита — высшая тема, могу пить литрами.
3. На сладкое венская вафля за 10byn с голубикой в заварном креме. Приготовлено мастерски, сама вафля мягкая, плотная, слегка хрустящая. Её можно смело заказывать с флэтом за 3,80byn.
Тезисами и по делу: чуть настроить сервис и можно покорять район. История про еду для местных, чтобы у плиты не стоять, а вечером бокальчик белого поднять. Хорошо заехали, молодцы!
Оценка кафе «Ежа»: 7 кокобаев
Адрес: а.г. Ратомка, ул. Морской Риф, 1
Телефон: +375(33) 992-69-69
Время: 08:00 — 22:00
В чем домашняя кухня заключается? Блюда никакие и дорогие)
Это как гренку назвать крутоном и продать в 3 раза дороже)
Что ты за фудхантер, если за то что на фото ты ставишь 7коко!?
Цены на завтраки как в добротных заведениях Минска с правильной рецептурой
Чтооо? Это обычный набор продуктов. Что такое английский завтрак? А? «Фудхантер» )))
В чем сложность пожарить яйца и сосиски? Или нарезать овощи в сковороду и залить яйцами?
А словосочетание правильная рецептура вообще рассмешила )
Балдею я от беларусских обывателей! «В чём сложность», мля… 0. Рискнуть в наше время и принять решение инвестировать в рискованное Дело. 1. Вложить деньги и время в аренду, интерьер, оборудование, мебель, посуду. Строители, поставщики и проч. 2. Подобрать поставщиков продуктов и иных ингредиентов, чтоб было качественно и стабильно. 3. Найти, нанять, обучить, отсеять и снова нанять-обучить персонал. Платить им всё это время, даже если убытки или задержка с строителями/лицензией. 4. Разработать и внести в систему учёта рецептуры, цены и вести каждодневнный или регулярный учёт. Бухгалтерский, налоговый, кадровый, ТБ, все дела. 5. Забыл: создать и утвердить строительный, дизайн-проект, технологию. Выбить нужные… Подробнее »
Вы абсолютно правы, просто многие дальше своего носа не видят
Я бы сказал, что некоторые «фудхантеры» дальше ронина ничего не видят ))))
Вот кстати: движок сайта знаменитого фудхантера не поддерживает разбиение каментов на абзацы. Косяк, да? Минус балл))
Заказали сайт с нуля по цене 5 квадратов в Новой Боровой))
Вооот! Теперь и метр в Новой Боровой ему дорого) Все должны в ноль работать, кроме фудхантеров, что ли?
Английский, это не просто набор любых продуктов. Учите мат часть
Вот именно! И что бы вести такой блог и не знать что такой английский завтрак это позор!
А от шума ж/д их что прикрывает? ))
Там не слышно ж/д, на улице можно отдаленно услышать, но не в доме
Тем более в той части, где кафе
Это было сказано про дома которые как раз расположены ближе всего к ж/д. Я смотрел там виллу и когда услышал шум от поезда, интерес пропал.
Кстати, ж/д и трассу в домах, расположенных ближе к лесу, слышно намного сильнее, чем в остальных. Там лес очень сильно звук отражает.
Но все это не так страшно, а вот мотоциклы ……. ждем зиму
Я сейчас про ночное время, днем проблема не ощущается
Кафе расположено в другой части пирса
Там не слышно ж/д, очень отдаленно на улице можно услышать, но в домах нет
Тем более в той части, где находится кафе