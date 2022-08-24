С этого момента жителям «Пирса» не нужно стоять у плиты: новое кафе домашней кухни «Ежа»

Если с жилым комплексом в 18 километрах от центра Минска всё ясно — там хорошо, как на даче. Особенно по-царски, если прикупил квартиру в пятиэтажной урбан-вилле или целый коттедж, которые от шума трассы прикрывают ситихаусы. А с заведениями у них эль катастрофа! Есть одна кофейня, фруктовый вагончик и «Робинсон Клуб», если несильно привередлив в еде. Хотя должен признать, что за последний год они улучшили рецепты, раньше было грустно плюс дорого.

Вопрос с каналом, по которому бежала вода, решился странно, его А-100 переложило на плечи гос. «Водоканала». Хотя могло передать жильцам, чтобы они сами его оживили, т.к. им больше надо.

Кафе нашли на втором этаже здания до шлагбаума. Ни вывески, ни опознавательных знаков.

АТМОСФЕРА

Простенько, но со вкусом, интерьер исполнен в светлых цветах, места мало, или как любят говорить дизайнеры — компактно. Зачем-то все столы стоят засервированными, официант тарелку с заказанной едой ставит на другую тарелку. Ситуация выглядит забавно, как какая-то игра.

ЧТО ГОТОВЯТ

Из главных плюсов — работают с первыми петухами, уже с 8 утра можно побаловать себя Бенедиктом с лососем, цены, как и везде. Хлеб пекут сами, но явно не сегодня, могу ошибаться.

Вода бесплатно, сразу заказали флэт за 3,80byn, эспрессо-тоник за 5byn, сангриту за 8,50byn, английский завтрак, шакшуку, сладкую вафлю с ягодами в заварном креме. Не, ну я всё понимаю, но зачем две страницы лимонадов? У вас кафе или первая лимонадная на районе, кому, зачем?

С кофе не спешили, сперва получились лимонады, затем завтрак. С сервисом надо работать.

1. Шакшуку за немалые 16byn шеф исполнил по-венгерски — яичница из двух спелых яиц с лечо и двумя кусками хлеба. Мне когда лень, я так не делаю, проще вбить яйца сразу в смесь. Специи не забыл, даже слегка острая, но почему перец и помидор как наломали, и зачем два вида фасоли?

Вкусно, сытно, на еду похоже, но не то. Как готовить шакшуку быстро, я показывал, рекомендую!

2. Не прощаясь по-английски, за 18byn. Две порубленные вкусные сосиски, фасоль, грибы, одно яйцо, свежий помидор, хлеб с маслом по-санаторски. Вкусно, как дома, только не по канонам. Ладно, бекона нет, фасоль не в томате, а кровяную колбасу дают только собакам, но почему яйцо одно?

Эспрессо-тоник — годно, а с сангритой лютейший коллапс! Где её пряная острота, где сладость апельсина, где лаймовая кислость? С утра такой облом, сангрита — высшая тема, могу пить литрами.

3. На сладкое венская вафля за 10byn с голубикой в заварном креме. Приготовлено мастерски, сама вафля мягкая, плотная, слегка хрустящая. Её можно смело заказывать с флэтом за 3,80byn.

Тезисами и по делу: чуть настроить сервис и можно покорять район. История про еду для местных, чтобы у плиты не стоять, а вечером бокальчик белого поднять. Хорошо заехали, молодцы!

Оценка кафе «Ежа»: 7 кокобаев