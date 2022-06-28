На что способны борисовские пиццеры. Затестили местную пиццу из печи на дровах в «Ла Пиккола»

Ещё один повод выехать из Минска в поисках чего-то интересного привёл нас в славный город Борисов. Сегодня наша жертва — новая или не сильно новая пиццерия «Ла Пиккола» на проспекте Революции. А где в Минске готовят пиццу в дровяной печи, я писал, потом чекните, особо рекомендую шикарную пиццу у Юры на полигоне в Колодищах. Из старых борисовских запомнился мясной вагончик «Джан», пивной «Ирландский Паб», неплохие роллы в домике «Васаби».

Вот так выглядит его пицца. Если к ценам не притрагивался, то за две дорогие пиццы получалось 45 byn. Там и гребешки, и тунец, и лосось. Люто рекомендую к тесту, потом скажете спасибо.

Итак, Борисов город небольшой, аккуратный, в центре аллея шаурмы. Всего насчитал порядка восьми разных шаурмичных, чаще всего по городу мелькал «Мистер Кебаб».

ПИЦЦА

В дровяной печи из красного кирпича готовят двадцать пять видов пицц по минским ценам.

Первая «Бомба» за 21,50byn с оливками, маслинами, пепперони и тунцом из консервы. Тесто тонкое, хрустящее и мягкое — класс! Сыр тянется, по томатной основе слегка кисловата, но некритично

Вторая «Шеф» на сливочном соусе, по заветам Лисицы, с пармой, чуть сыра с плесенью, луком и домашними порубленными колбасками. Их пармская ветчина — это подкопченный, толсто нарезанный окорок, думаю нашего засола. У этой пиццы вкус более мягкий, натуральный. Вкусно!

Тезисами и по делу: не зря съездили, пицца на дровах оказалась годной. Остерегайтесь очередей.

Оценка пиццы «Ла Пиккола»: 7 кокобаев