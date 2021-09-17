Где у нас готовят самую вкусную неаполитанскую пиццу от честных 7р до 19р в «Фабрик»

Очередное модное явление давным-давно ворвалось на рынок и пытается удержаться. У нас традиционно готовится в печи на дровах, это дешевле электричества, а языки огня пробуждают первобытные инстинкты, проще говоря, маркетинг. Но в неаполитанской пицце это не самое главное, тут важнее честное тесто, томатная основа, сыр и температура в печи не менее 400 градусов, чтобы запекать а не томить.

История неаполитанской пиццы насчитывает не одну сотню лет, родина – Италия. Сегодня будем тестить классическую Маргариту, а значит итальянская мука, чистая вода, дрожжи, оливковое масло, помидоры, сыр Моцарелла и обязательно базилик. Увидите в пиццерии скалку, сразу уходите! Только ручки, только хардкор!

«Фабрик» | пр. Победителей, 1

Готовят в печи за 19р/480г, цена просто жуткая за тесто с помидорами и сыром. Официант играючи ответил на вопрос, в чём цимес неаполитанской пиццы. С бесплатной водой приносят два вида салфеток.

Быстро! Борта по правилам широкие, пористые, обожжённые до активированного угля адскими температурами. Это нормально. Супом по рукам не течёт, в тоже время, она сочная за счёт сладких помидоров, мягко-сырная, с лёгким послевкусием качественного оливкового масла. Топ! Но цена, конечно, пздц, видимо, деньги очень нужны.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

«Кафе N5» | ул. Октябрьская, 23а

Он же «Андердог» под вывеской «Пицца ». Внутри душновато, но есть бесплатная вода из-под фильтра. Маргарита из дровяной печи стоит 12р/350г – честная цена. Приготовили шустро, тесто правильное, сырно-томатная масса слегка жидковата, но треугольник пиццы планку держит. Огненно вкусно! К бортикам предлагают разные соусы – берите.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

«Пицца Йоло» | ул. Кульман, 1

Будка в «Лидбир Дворе», стоит печь на дровах, за пиццу просят 10р. Тесто мягкое, борт широкий, пористый, внутри сырная масса плавает в сладком помидорном бассейне. Хоть и не фанат Маргариты, но тут прям зачёт!

Пекут за 9 рублей если предъявить Карту Фудхантера – фиксированная скидка 10% в приличные заведения.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

«Пицца Трак» | ул. Купревича, 3

Теперь у него новый водитель, проверим, не утратили ли технологию. Наша Маргаритка – 14р с моцареллой «Бонфесто ». Буквально минута, и на бочке красивая лепёшка с помидорным морем, пышными воздушными бортами и мягким сыром. Вы просто посмотрите, какова красота. Именно тот случай, когда фотография не обманет.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

«Куб» | ул. Радужная, 1б

Загородный уютный ресторан, где я советую брать пиццу с солёненькими жирненькими анчоусами и сладкими помидорами. Готовят строго в итальянской дровяной печи, но с Маргаритой за 15р произошёл факап.

Тесто выглядит правильно, снизу передержали, пышные бортики зачем-то в кукурузной муке или манке. Тесто тянется, слишком упругое. Дальше такой же тугой сыр, к чему порублены черри? Каплями соус «а-ля песто», местами аромат тёртого чеснока. Короче, ничего не понял, что произошло, вкусно не было. Берите те, что с колбасами.

ОЦЕНКА: 5 кокобаев

«Хиро Пицца» | пр. Дзержинского, 91

Филиал «Пицца Йоло » в батутной арене. Вечер, печь, дрова, дети. Барсук опять в гнезде, открываю коробку, а там эталонная Маргарита за скромные по меркам остальных 10р, навынос будет 7р. Вижу, что волновались, листики базилика были забыты на кухне. Если смогут повторить, то это 9 кокобаев! Сравним с вашим заказом?

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

«Розе» | ул. Козлова, 3

Странные котики, Маргариту не готовят. Выбираю что-то похожее, страчателла с двумя видами томатов за 17,90р/420г. Выпекают на улице в дровяной печи, прошло минут 20, не представляю, что там можно столько делать. Ну и нахера столько травы на пицце? Простите старика, не выдержал! Предположу вегетарианскую версию.

Тесто правильное, с пышными бортами в зачем-то хрустящей на зубах муке. Аккуратно отрезанный треугольник свисает под весом нежной страчателлы с вялеными помидорами и просто черри. Я бы повторил под бокал вина.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

«Мёд»» | пер. Музыкальный, 1

Вместо не выжившего «Мона ». Тихий дворик, белые скатерти, журчит фонтанчик с дельфином. Маргариту в электрической печи готовы приготовить за 15р. Размер с салатную тарелку, на вид бодрячком.

Так и получилось, сочная начинка с капельками оливкового масла, пышное тесто, мягкий сыр. Повару поклон.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

N ГДЕ? ЦЕНА ОЦЕНКА 1 Фабрик 19р 7 кокобаев 2 Розе 17,90р 7 кокобаев 3 Мёд 15р 8 кокобаев 4 Куб 15р 5 кокобаев 5 Пицца Трак 14р 8 кокобаев 6 Андердог N5 12р 8 кокобаев 7 Хиро Пицца 10р 8 кокобаев 8 Пицца Йоло 10р 8 кокобаев

ВЫВОД: нужно понимать, что неаполитанская пицца, это не то, что привозят нам доставкой за 45 мин или бесплатно. Это искусство, это высокая температура, это горелый бортик, это качество продуктов, это новая мода!