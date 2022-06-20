Чем кормят в новом, с пометкой свободной кухни, ресторане «Моджо» напоминающем «Фабрик»

Нынешняя ситуация отзывается эхом притчи «Мальчик и волки». Только в нашем случае люди, открывающие рестораны, кричали: «Кризис, Кризис! Помогите!» Я, конечно, утрирую, но так и не скажешь, что в сегменте гостеприимства совсем туго. Пару дней назад заработал роскошный винный ресторан «Марбл», которому решил дать время справиться с атаками гостей. А через два дня я уже за овальным столом нового «Моджо» семьи «Голден Проджект» ресторатора Пушного.

Повторюсь, разнос «Марбл» однозначно будет, я навестил его три раза, сформировал мнение, но дал время созреть. Ведь никто не хочет долго ждать свой хумус с тунцом или куриный дикпик.

А можно попроще? Нет! Медитеразия «Моджо»! Открыли его через дорогу от мрамора, прям какое-то место силы эта площадь Свободы. До тут пытались устроить еврейский тусовочный бар «Изи», до него пылился «Сад». А ещё назад в прошлое — «Густо Джусто», где готовили фантастическую пиццу.

АТМОСФЕРА

У входа встречает ресепшен, по правую руку стеклянный склад с увеселительными напитками, где температура зависит от погоды за окном. Недоиграли, баловство какое-то, получилась обычная будка с вином. Где сходил для мальчиков и девочек, темновато, можно не попасть в кольцо.

Дальше идёт стильная барная стойка, утопленная как бы в скале. Вот всё напоминает о «Фабрик», имею подсказку почему, но вам она будет не интересна. Места не так и много, поэтому стол к столу, стул к стулу, но всё равно уютно. Большая летка и свой закрытый дворик, только ради них можно брать в аренду помещение. Ремонт на 8 кокобаев, но как мы знаем, атмосферу создают гости.

СЕРВИС: молодые стараются, ориентируются по меню. О сервисе вы мне сами потом напишете.

МЕНЮ

Цены выше средних по приличным кафе, меню на одном листе, рубрики, как там на Немиге. Естественно, рецепты другие, было бы иронично, если б всё под копирку слизали. Повар местный.

Как в шальной лотереи, в глаза бросается цифра 35, благо, вода и хлеб с маслом — бесплатно.

ЧЕМ КОРМЯТ

Встречаю заведение по хлебу, а провожаю по соотношению цена/качество. Как хлеб пекут, так и еду готовят. Кукурузная плотная булочка на детях попкорна со сливочным маслом с юдзу. Топчик!

1. Мгновенно вынесли хумус за 18byn из бобов эдамаме в половинке авокадо, посыпанного фисташками и спрятанного под огурцом. Хорошо взбитый, маслянистый, веганы поставят падабайку.

2. Зал пустой, на кухне как в муравейнике, еду выносят, не останавливаясь. За 19byn ролл с жареной креветкой в сыре и мхе из водорослей. Васаби, соя, имбирь включены в стоимость. Рис сварен по канонам, скручен грамотно, начинка обычная. Защитники природы оценят многоразовые палочки.

3. Татаки Вагю за 35byn. К слегка обожженной мраморной говядине идёт гранатовый соус, не поливайте, повар уже заправил чем-то кислым, зачем убивать вкус ценного, нежного мяса.

Мясо выглядит честным. Не так давно, японское вагю тестили в ресторане на седьмом этаже.

4. На тарелке восемь мелких гребешков за 35byn. Подаются в компании с пюре из пастернака и соусом из крыжовника. Мясо моллюска сладковатое, нежное и упругое, не зря они погибли.

Сегодня охочусь один, поэтому всё пробую и возвращаю на кухню, волноваться не стоит.

5. На контрольный — совсем маленький стейк с пюре из свёклы, жареной кольраби и тамариндовым соусом. В прожарку медиум рэ почти попали, мясо легко жуётся. Минус 35byn за годное горячее.

СЛАДКОЕ И ОПАСНОЕ

На керамической ладошке вынесли не счёт, а моти — японский рисовый десерт с творожной начинкой. За 12byn подавать одну штучку — это грех, сразу нужно харакири делать. По задумке внутри с манго-клубникой, а на вкус, как варёная сгущёнка. Ковид? Всё равно удалось, но мало!

Коктейли в среднем по 17byn, похожи на те, что в «Джин Ит» делают, но одного теста мало.

Тезисами и по делу: первое впечатление от рецептов — хочу вернуться, это добрая примета. И потенциал есть, НО цены за мишленовские порции чутка отпугивают, тестово 8 кокобаев, Поглядим, не превратится ли по формату в «Берёзку» или «Ангелы». Могу рекомендовать, но аккуратно.

Оценка ресторана «Моджо»: 7 кокобаев