Затестил самый дорогой стейк в Беларуси по цене 636 гамбургеров. Показываю, как выглядит Вагю в «Эмбер»

Несмотря на кризис, самые дорогие куски японской мраморной коровы были привезены в один из минских ресторанов. Ясен-прекрасен, это не охлаждённое мясо, иначе бы оно к нам приехало в неблагородной плесени. Зажал в кулачке из разбитой копилки 444р, чтобы затестить азиатскую говядину по 1400 белорусских рублей за один килограмм сырого веса.
Готовят Вагю в ресторане при отеле на седьмом этаже. С выбором определились быстро, оставалось лишь смиренно ждать. А ждали мы минут 40. За это время поели из корзины бесплатного хлеба не первой свежести. А принесли хлеба примерно пару кусочков на четверых взрослых мужиков. После испили воды, заказанной из-под фильтра. В приличных заведениях не откажут, если попросить с акцентом на фильтр.
Мясо коров породы Вагю отличается высокой мраморностью, а следовательно, оно самое нежное.
ТЕСТ
Меню Вагю с 18:00 каждый день. Все три блюда вынесли одновременно: тартар порублен, карпаччо тонко нарезано, а стейк пожарен до Медиум Рэ. Сам шеф-повар Ренди вышел его нам разделать в стол. Огонь!
Стейк Вагю Рибай – 285р за 200г. Дороже в Минске точно не найти, это примерно 1400р за 1кг. Подаётся на раскалённом камне с тремя видами соли: трюфельная, сычуаньская и флёр де сель, получаемая путём испарения морской воды, если я не ошибаюсь. Стейк – бомба! Его можно не жевать, он буквально тает во рту мясными нотками, никаких жил, хрящей и сала. Естественно, за такие-то деньжищи. Закрыл свой гештальт.
Стейки из Вагю за 100$ в повседневной жизни могут себе позволить только очень обеспеченные люди.
Карпаччо Вагю – 79р за 80г. Разложено в А4, выглядит эффектно. Сверху вылили яичный желток, какая-то молекулярная икра и чутка соли. Восторга не испытал, просто очень нежное мясо.
Тартар Вагю – 89р за 120г. Мясо аккуратно порублено на мраморные кубики, вбили туда яйцо, рассыпали рядом сладковатый трюфельный снег и украсили пищевым золотом. На гарнир для сытности обжарили одну мини-картофелину. И опять тот же эффект, что и с карпаччо. А всё почему? А потому что были завышенные ожидания. Стейк получает первое место, карпаччо и тартар – никакое место. За эти же шекели лучше взять целый лобстер-бургер – тестил, страдал, был обзор. Да, богатая жизнь – она совсем другая, нам не понять.
Тезисами и по делу: готов спорить, мраморное мясо японских коров с наценкой 200% распродадут быстро, ведь в Минске полно богатеньких Буратин. Я не готов платить такие деньги, хотя стейк Вагю был просто пушечная пушка! А после мы поехали за двойным Чизбургером и Биг Маком в обновлённый Мак.
Оценка вагю в «Эмбер»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 9
Время работы: 12:00 – 23:00
Цены не для наших широт!
С моей зарплатой не по этим заведениям ходить
не поверите, но в нашей стране есть очень богатые люди на которых и рассчитаны все эти заведения, стейки, лобстеры и так далее
Конечно есть, я лично одного точно знаю
Нет, спасибо! Я лучше 600 бургеров в Маке возьму!
Мне кажется ты за эти деньги только 400 возьмёшь максимум
Никогда не был в Эмбере и наверное в ближайшие 10 лет точно с такими ценами не пойду туда
Вы еще в Де Пари и Фабрик не ходили
кусок мяса за такие бабки? Совсем очумели
так вы платите за элитное мясо
пригласите меня с собой на тест пожалуйста
ахаха, угарнул с картохи)
Положили чисто так, для веса)