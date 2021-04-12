Затестил самый дорогой стейк в Беларуси по цене 636 гамбургеров. Показываю, как выглядит Вагю в «Эмбер»

Несмотря на кризис, самые дорогие куски японской мраморной коровы были привезены в один из минских ресторанов. Ясен-прекрасен, это не охлаждённое мясо, иначе бы оно к нам приехало в неблагородной плесени. Зажал в кулачке из разбитой копилки 444р, чтобы затестить азиатскую говядину по 1400 белорусских рублей за один килограмм сырого веса.

Готовят Вагю в ресторане при отеле на седьмом этаже. С выбором определились быстро, оставалось лишь смиренно ждать. А ждали мы минут 40. За это время поели из корзины бесплатного хлеба не первой свежести. А принесли хлеба примерно пару кусочков на четверых взрослых мужиков. После испили воды, заказанной из-под фильтра. В приличных заведениях не откажут, если попросить с акцентом на фильтр.

Мясо коров породы Вагю отличается высокой мраморностью, а следовательно, оно самое нежное.

ТЕСТ

Меню Вагю с 18:00 каждый день. Все три блюда вынесли одновременно: тартар порублен, карпаччо тонко нарезано, а стейк пожарен до Медиум Рэ. Сам шеф-повар Ренди вышел его нам разделать в стол. Огонь!

Стейк Вагю Рибай – 285р за 200г. Дороже в Минске точно не найти, это примерно 1400р за 1кг. Подаётся на раскалённом камне с тремя видами соли: трюфельная, сычуаньская и флёр де сель, получаемая путём испарения морской воды, если я не ошибаюсь. Стейк – бомба! Его можно не жевать, он буквально тает во рту мясными нотками, никаких жил, хрящей и сала. Естественно, за такие-то деньжищи. Закрыл свой гештальт.

Стейки из Вагю за 100$ в повседневной жизни могут себе позволить только очень обеспеченные люди.

Карпаччо Вагю – 79р за 80г. Разложено в А4, выглядит эффектно. Сверху вылили яичный желток, какая-то молекулярная икра и чутка соли. Восторга не испытал, просто очень нежное мясо.

Тартар Вагю – 89р за 120г. Мясо аккуратно порублено на мраморные кубики, вбили туда яйцо, рассыпали рядом сладковатый трюфельный снег и украсили пищевым золотом. На гарнир для сытности обжарили одну мини-картофелину. И опять тот же эффект, что и с карпаччо. А всё почему? А потому что были завышенные ожидания. Стейк получает первое место, карпаччо и тартар – никакое место. За эти же шекели лучше взять целый лобстер-бургер – тестил, страдал, был обзор. Да, богатая жизнь – она совсем другая, нам не понять.

Тезисами и по делу: готов спорить, мраморное мясо японских коров с наценкой 200% распродадут быстро, ведь в Минске полно богатеньких Буратин. Я не готов платить такие деньги, хотя стейк Вагю был просто пушечная пушка! А после мы поехали за двойным Чизбургером и Биг Маком в обновлённый Мак.

Оценка вагю в «Эмбер»: 7 кокобаев

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