Нет покоя рестораторам! Бар «Изи» — ещё одно заведение с еврейским стрит-фудом

Переступил порог нового бара в надежде погрузиться в волшебный мир хумуса, шакшуки, шварм и фалафеля. Так получилось, что на месте завявшего на площади Свободы сада с вином и бесовскими танцами теперь бар «Изи» с израильской кухней, где традиционную еврейскую еду на улице разбавляет севиче из лосося и кроличья нарезка из авокадо.

В обед на тест я прихватил с собой молодого, но прошаренного не по годам ресторатора, родитель которого успешно управляет сетью итальянских кафе. На минуточку, если бы они писали обзоры, то многие заведения никогда бы не увидели живых людей. Во всём нужно находить хоть какие-то плюсы.

Центровое место с уютной дворовой террасой на первом этаже страшного здания. Локация спорная, припарковать авто можно только на паркинге, но за шекели (5р первый час, потом по рублю). Всего в Минске два достойных еврейских кафе одной сети «Цимес» и «Beten Gav» на 8 кокобаев!

Я в Изи, звучит странно, но ничего не поделать. По интерьеру получилось просто, без понтов и снобства. В обед пару столиков, персонал почему-то слегка заволновался при виде безобидного ресторатора.

Предупреждаю, по сервису и скорости отдачи блюд есть вопросы, поэтому наберитесь терпения и начните с коктейлей Шаббат на егере за 13р и с лимонадов по 4р, которые у них типа Бубалех.

ОБЕД

Обеденка по адекватным ценам, но я решил взорвать основное. Первым вынесли сет хумусов за 15р с одной порезанной на четыре части лёпешкой. Зажидили хлеба, так писать могут фудхантеры или евреи и фудхантеры-евреи. Хумус в их версии нежной, слегка рыхлой консистенции, но получился годным на 8 кокобаев. Про маринованные и свежие овощи забыли, хотя в меню числятся.

Шварма с бараниной в лаваше — 8р, готовили минут двадцать. За это время она переобулась в куриную. Подаётся с вялым фри и соусом. Шварма тут же развалилась в руках, температура курицы чуть ниже температуры тела, не с вертела — это их первая ошибка. На доработку, такое есть нельзя. 5 кокобаев!

УЖИН

Вечером мы собрали охотничий совет, ну, и дополнили местным известным во всех кругах ресторатором. Заказывали мы много, и столько же было вопросов. Им срочно, очень, очень срочно нужно научиться работать с фритюром, а ещё сменить поставщика авокадо — он как дубовый Буратино. А хумус, а хумус! Обязан быть более нежной, кремообразной консистенции, а не комочками, но хуже от этого он не стал. Таки не будем о печальном, списываю на последствия от коронавируса, который ещё терзает нас.

Холодник — 5 рублей

Севиче из лосося — 14 рублей

Авокадо с хумусом — 10 рублей

Жирный шницель — 12 рублей

На десерт — Наполеон за 7р, украшенный чем-то клубничным и микро-горошком, зачем? Абсолютно сухой, чуть режется, бабуля бы за такое творчество леща дала. Съедобно, но рецептура похерена.

СОВЕТУЮ. Конопляный, мятный и ореховый хумус, а лучше взять сет Мезе из 5 видов за 15р (на второй день стал лучше, добавили хлеба). Форшмак из бочковой сельди за 9р, жирные чипсы из лаваша нужно заменить лепёшкой. Шварму с бараниной за 9р, но только в пите. Шакшуку и фалафель заказываете с небольшим риском. Салат табуле за 8р и фирменную капусту за 10р советую веганам.

Тезисами и по делу: идея-то хорошая, но по еде справедливые вопросы и совершенно не важно, что недорого. Ешь, что дали, т.к. у нас почти даром, в Минске с высоким уровнем культуры быта уже не прокатит. По-отцовски обнял. Оценка с большой натяжкой и верой, что исправятся, или на Реалт.бай!

Оценка бара «Изи»: 7 кокобаев