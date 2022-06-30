На какого живца нас хотят брать в новом большом винном ресторане «Марбл» с площади Свободы

Всё, хватит ждать, пока они там раскачаются! После трёх выстрелов настало время дать отчёт на новый большой винный ресторан с видом на Немигу. Принадлежит он сети заведений: «Ла Скала», «Ланголо», «Имена», «Пена Дней» и «Бульбашы». А пару дней назад они открыли свой паб «Патрик» на руинах «Староместного Пивовара», но обо всём по порядку. Флагманский ресторан назвали «Марбл», по нашему «Мрамор», а построили на месте лухари бутика, слева от посольства Грузии.

С 1 июля заработает большая терраса, пока без кальянов, уже с 5 числа поесть можно будет с 12:00, а до — тестовый режим с 17:00, потом не говорите мне, что пороги обивали. Среда, контрольный тест.

АТМОСФЕРА

Строили около года, получилось камерно, в светлом интерьере с диванами и парными посадками. Большие окна — это хорошо, удобная барная стойка — отлично, винная комната с охлаждением, там и стейки созревают. Получилось чинно, но не хватает элементов декора, как будто музей ограбили.

За смешивание жидкостей отвечает Вальтер из «Гранда», почти не волнуюсь, минимум 8 кокобаев!

На этой полке примерно сто копилок — 15 000byn, обещают самый крутой выбор в городе. С пятницы на субботу розливом командует известный в разных кругах сомелье Алексей Беликов.

ВАЖНО! Меня заставили написать про бармена и сомелье. Если вы читаете обзор, сообщите моему брату в Директ, что со мной всё гуд. Ладно, шучу, инфа важна для любителей крепко выпить.

ЧТО ДАЮТ

Шеф пришёл к ним с кухни пожарного ресторана «101», тут могла быть шутка, но приберегу на потом. Меню на три разворота, цены как у всех, средний чек примерно 77byn, если без фанатизма.

Накину спойлеров: еда качественная из привычных продуктов с понятными сочетаниями. Вызревшие в камере стейки, пасты, разная рыба, сыры, отобранные у фермеров. Обошлось без роллов и пиццы, из аквариума вылавливают устриц по от 9byn за штуку, морских ёжиков по 19byn завезли для богатеев. По всем намёкам заявка на культурное кафе про еду, возможно, с песнями.

ЧТО БЫЛО

Из закусок могу советовать: мини-паштет под абрикосом с зарубленным киви на бриоши — 12byn. На фото не контрацептивы, а нарезка из белой рыбы на красных томатах с луком — 26byn. В облепиховой луже лосось с лаймовым огурцом — 25byn. Хумус с филе тунца под лепёшку — 17byn. Заливное из осьминога с томатным песто за 36byn на любителя, это прям моё. Не классической подачи рубленая говядина с грибным и луковым муссом — 22byn. Уйдёте довольными, если гулять в пару курсов, например: начать с перцев в тунце, а на горячее паста, итого 44byn за вкусный ужин.

На стол положили куриный дикпик, он же дип за 12byn из отварной курицы в специях под снова сальсой, лучше пропустить. Если не довели до съедобности луковый суп за 18byn, напоминающий густую овощную подливку, то тоже не рискуйте. Кек, на супнице блюдце с хлебом под оплавленным сыром, как в моём голодном детстве. Я предупредил, но рисковать — это ваш гражданский выбор.

Салат с наструганной говядиной и киноа за 28byn выглядит проигрышно. Съедобно, не более.

По горячим следам вспомнил горячее. Смело пасту за 27byn в простом соусе с вонголе, их могло быть больше, но и меньше тоже, спасибо и на этом. Равиоли любые. Посыпанные мхом и чипсами из бекона мидии за 25byn в томатном соусе, обязательно макайте в него хрустящий хлеб. Добротный стейк из белорусской бурёнки завесит рублей на 70, поэтому я готовлю его дома. Годно!

ТРЕТИЙ ТЕСТ

Жара адская, пойдём по холодному: раздетые печёные перцы с остринкой в крем-соусе из консервированного тунца по итальянским законам и мягким сыром — 19byn. Помятый не жизнью баклажан бабагануш с сырным соусом, карамелизированными орешками и снова сальсой — 21byn. От закусок получил эстетическое удовольствие, если не вспоминать про дикпик от шефа.

Заставили заказать тонко нарезанное мясо с крестцовой части коровы и раскатанное под двумя соусами за 21byn. Ел нежнее, тут или мясо на кухне отбивать, или ножи точить. Шит хэппенс!

Чем проще, тем вкуснее — тёплый командорский кальмар с печёным перцем и растаявшими кубиками манго — 27byn. Печёные перцы и сальса, какая-то фишка шефа, первая перцо-сальсерная. За 16byn средняя порция томатного супа с лопаткой барашка и нашим клубнем, по консистенции как томатный фреш с наваристым мясным бульоном. Сегодня по еде на отлично, кроме карпаччо.

МИНУСЫ: потусторонний запах при входе в заведение, персонал побаивается гостя, ну или только со мной так. Скудный выбор мяса, стейки разных частей и сроков созревания — это не выбор.

Тезисами и по делу: настроение поднимается, когда в столь смутное время открывается что-то не из глины и палок. Одновременно хочется пожать руку меценату и крепко приобнять, похлопать по спине со словами: «Держись! Кто, если не ты». С меня советы, а выбор, как всегда, только за вами!

Оценка ресторана «Марбл»: 8 кокобаев