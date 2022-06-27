Как они там выживают? Прошёлся по заведениям Москвы, посмотрел на цены. Цените Минск!

Десять дней назад мы навестили столицу только ради лотереи на испанскую визу. В прошлом обзоре я рассказывал, сколько стоило податься на визу и через какие медные трубы пришлось пройти. В гостях пробыли три дня, поэтому пришлось где-то питаться. Честно, не люблю Москву, суетливый город высасывает энергию жизни, а ещё эти дичайшие пробки. Итак, спросил, куда сходить, в Директ прилетело более 1000 советов, у нас получилось в восемь заведений.

Попали так попали в «Батлер», на завтраки в «Эггселент», по коктейлю в «Чайная», обед в «Северяне», на морики в «Депо», кальянная «Танжир», «Фо Бо» и какая-то турецкая шаурмячная.

Наши карты нигде не принимают, без паспорта валюту не меняют. На третий день пребывания наличных российских в кармане оставалось только на проезд в метро в один конец — 3$.

1. Ресторан «Батлер»

По совету минского молодого и уже известного ресторатора пришли мы, как оказалось, в лухари ресторан итальянской кухни с кальянами, коктейлями и меткой Мишлен. Внутри старого особняка неописуемая красота, снаружи уютная летка и, судя по гостям, место для бомонда. Курс пляшет, как пьяная барышня на Зыбицкой, поэтому перевожу в доллары по состоянию на позавчера по НБРБ.

Чувствуется кризис, в Порностар не половинка маракуйя, а слайс. Коктейли посредственные.

Полная посадка, в меню страшные цены, если переводить в доллары. Коктейли по 15$, официант умудрился впарить 100г хамона за 131$, видимо, из вымирающей свиньи под санкциями.

Паста с морепродуктами — 50$, ёжики по 12$, вкуснейшая пицца с трюфелями — 31$.

По еде за эти деньги весьма спорно! Паста — маслянистая, хуже, чем в «Ла Скала», морские ёжики с соусом манго и чёрной икрой — топ! Перепёлка — вкусно, но мало. Бутылка воды — 15$.

ИТОГО: на троих — 440$, где алкоголя только 3 коктейля, как обокрали! Только ради лухари отдыха с вином на террасе, по еде качественно, но дорого! На 7 кокобаев.

2. Кафе «Эггселент»

Только солнце встало, а внутри уже нет мест. Кафе для завтраков в цветах детской разукрашки с маленькими столиками и ярким освещением. Любое блюдо плюс-минус 12$, взяли Бенедикт с лососем, хот-дог с крабом и фирменный бутерброд опять с крабом. Очень вкусно, не жалко пиастр.

С юридическим лицом у них хорошо — ООО «Девушки с яйцами». Формат — про завтраки.

ИТОГО: за троих без кофе с бесплатной водой — 46$. Вкусно, качественный продукт, но не хуже, чем завтраки в 60% заведений Минска. На 8 кокобаев.

3. Бар «Чайная»

По совету Ника спустились в спикизи бар, где раньше была частная китайская чайная. Глубокий подвал с кухней метр на метр, где готовят китайцы, большим баром и комнатами с топчанами. Бар меблирован по фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Полное погружение.

И опять кратность 13$ за любой коктейль. Вода с ананасом — бесплатно, жареные креветки в глазури из васаби — топ, как и салат с древесными грибами. В коктейльной карте указана крепость напитка, цена и состав. Скажу так, с двух рюмок можно уйти в нирвану. Сбалансированно, пряно и крепко, что-то похожее у нас в «Джин Ит». Напои — 8 кокобаев, атмосфера все 9 кокобаев, мои рекомендации!

ИТОГО: за шесть коктейлей на 8 кокобаев и две закуски — 98$. Отвечаю, цените Минск!

4. Кафе «Северяне»

Внутри темно, под потолком горят лампы, напоминающие свечи, звучит мистическая музыка. Практикуют авторскую кухню понятных продуктов, цены ниже средних по меркам Москвы. Все три супа на отлично, особенно хорош кукурузный с креветками, паштет из цыплёнка на своем хлебе и собери свой тартар за 17$. Не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы есть не в «Ашане».

Чай из Тибетской ромашки помог проникнуться атмосферой забвения. Подранные столы меня не смущают, возможно, так видел дизайнер. Сервис на гостеприимном уровне практически везде.

ИТОГО: вполне скромно по московским меркам — 80$. Уверенные 8 кокобаев за еду.

5. Фудкорт «Депо»

Ничего необычного, просто место, где рядом с велосипедами стоят Роллс -Ройсы, Бэнтли и прочие элементы богатой жизни. Мы выбрали полустоячий рыбный корнер с устрицами на коленке.

Тарелка сашими из лосося, сладких гребешков, тунца и тартара из него — 65$, бутылка приличного просекко, шесть больших российских устриц и три кровавых моллюска — за всё 130$. Федя, дичь!

ИТОГО: модная локация, советую поискать тут раменную «Ку», вот там сытно и вкусно.

6. Кальянная «Танжир»

Тут же на третьем этаже кальянная, скоро такая же откроется и у нас в БЦ «Талисман». Уютно, базовый по всем меркам кальян — 35$, никакие по вкусу, водянистые коктейли по 10$.

ИТОГО: за час 64$, кальянщик — внимательный, но за дым в колбе не больше 6 кокобаев.

7. Кафе «Фо Бо»

Пора домой, но перед дорогой приняли решение подкрепиться. По пути на Арбате приметили вьетнамское кафе глутоматной кухни «Фо Бо», после всю дорогу сушило всех. Ведро супа Фо бо — 8$, шикарный манго шейк ещё 8$, итоговый счёт на троих — 75$. Хз, как они живут в этой Москве.

8. Шаурмячная «Beyoglu»

Не удержался, в соседнем окне у жителей с Востока заказал маленьких размеров шаурму с курицей за 6$. Турки крутят её в тонкую трубочку их мягкого лаваша, внутри никакой капусты, только свежий салат, солёные огурчики, помидоры и нежная курица. Соуса не жалеют, течёт со всех сторон, его они делают крепко сливочно-чесночным. Шаурма на уверенные 8 кокобаев!

ВЫВОД: цените Минск! Готовят у нас не хуже, а местами и лучше с учётом дефицита качественных продуктов. Да и цены гуманней, но и уровень жизни у нас ниже. Короче, очень рад, что вернулся домой. По приезду зажав 22byn отправился за большим бутербродом со своим лососем, авокадо, дабл яйцом пашот под густым голландским соусом и красной икрой в «Пена Дней».

НА СКОЛЬКО ВИЗА?

Только 24 июня курьером турфирмы прибыли паспорта. Все четыре визы на ОТКАЗ! Желание посмотреть страну, собрать тосты, легенды — не является основанием для получения визы. Потрачено!