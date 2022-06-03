Как податься на испанскую визу, сколько стоит, и как вернуться на родину без паспорта

Белорусам нынче затруднительно заполучить туристическую визу хоть куда, выбор стоял между испанской или итальянской. По совету шарящего туроператора решили попробовать в Испанию. А, как вы знаете, их визовый центр находится в Москве, подача документов на визу строго личная, только детей до 12 лет можно не терзать путешествием. С этого момента начался сбор документов с решением главной проблемы — как вернуться обратно домой без паспорта.

Из Минска добирались на самолёте за 1 час 20 минут с обязательным ПЦР-тестом, который можно оформить в аэропорту. Если платить через ЕРИП — 56byn вместо 74byn, ждали его три часа. Но всё же рекомендую прямую «Ласточку» без ПЦР за примерно 8 часов до Москвы. В одну сторону с вас возьмут 44byn за базовый класс до 136byn за бизнес, учтите — все места на ней сидячие.

НА ВИЗУ

Забронировать место нужно на сайте визового центра, и уже после начинается сбор документов. Если лень — нанимайте визовое агентство, их услуги за визу в Испанию, Австрию или Грецию стоят:

За 200byn с человека подготовят комплект документов для подачи;

А за 450byn под ключ с трансфером в Москву и обратно;

Со свободными местами на визу сейчас будет тяжело, поэтому ответ из центра придёт не сразу. Про свой опыт с визовыми агентствами пишите в комментариях. Может, есть и дешевле.

ДОКУМЕНТЫ

Мы воспользовались услугой агентства, документы собрали за пару часов, всё очень просто.

1. Анкета заполняется на английском либо на испанском языке;

2. Две актуальные фотографии 3,5 на 4,5;

3. Забронировать отель в Испании с распечатанными ваучерами под даты вылета;

4. Распечатанные билеты на самолёт в Испанию;

5. Выписка со счёта банка с движением средств за шесть месяцев. Обязательно с синей печатью банка, на балансе должно быть не менее 1000 евро;

6. Страховка с синей печатью под даты вылета на 15 дней, не менее чем на 30 000 евро;

7. Справка с места работы с указанием должности, стажа работы в компании, дохода;

ВАЖНО: понятное дело, отель в Испании лишь забронен, но не оплачен. Аналогичная ситуация и с билетами на самолёт до рая хамона. Это обязательно, если подаётесь на испанскую визу.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Если с вами летит ребёнок, то ему нужен пакет документов. До трёх лет на подачу можно не везти.

1. Копия свидетельства о рождении;

2. Справка с места работы спонсора;

3. Спонсорское письмо;

4. Документы, подтверждающие родство;

5. Копия паспорта спонсора (30 — 33 страницы);

6. Для детей, выезжающих с одним из родителей, необходима копия нотариально заверенного разрешения на выезд от второго родителя, а также копии паспортов родителей;

7. Для детей, выезжающих без сопровождения родителей, необходима копия нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих родителей, а также копии паспортов родителей;

ВАЖНО: в визовом центре Испании в Москве работают быстро и слаженно, но за всё придётся платить. Поэтому заранее делайте копии всего, ибо там за один листик с вас попросят 100 рос. руб. Оплата принимают только наличными российскими рублями, в том числе за доставку виз по Москве. Консульский сбор на троих взрослых с доставкой обошёлся в 16 635 рос. рублей.

Получается цена визы — 700byn за троих без услуг агентства, дороги и проживания.

Для пересечения границы обратно домой не будет лишним, если ваши копии паспортов будут с печатью и подписью визового центра. Они сами предложат, но если забудут — напомните.

Виза изготавливается около 8 дней, доставка паспорта только по Москве, а дальше агентство везёт его нам в Минск. Если есть желание, можно остаться в Москве и подождать паспорт.

ДОРОГА ОБРАТНО

С копией паспорта, хоть и заверенной, обратно только на своей машине, такси или маршрутке. У обладателей биометрического паспорта этой проблемы не возникнет. Мы выбрали услугу авто с хорошим водителем, границу проехали за одну секунду, не выходя из машины. Скажу вам так, это чистый рандом, кому как повезёт, без гарантий, что вернётесь домой без приключений по болотам.

Перед дорогой ещё раз внимательно проверьте весь пакет документов, а на сколько нам дали визу, я расскажу через 10 дней. Всем удачи, и чтобы штамп в паспорте был на не меньше, чем год!