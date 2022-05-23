Чем кормят в первом кафе-дарк китчен «Бэлла Чао» с загадкой, где цены ниже, чем во многих заведениях

Сейчас встанут со своих диванов и звонко захлопают в ладоши жители мегаполиса Каменная Горка. Ведь теперь в их районе есть приличное кафе с низкими ценами на как бы итальянскую кухню. Открылось оно в «Грин Сити», та часть, где бизнес-центр с отелем. В этих стенах сменилось порядка трёх заведений, а сейчас под управлением «Евроторга» открылось их первое кафе «Бэлла Чао» с доставкой за 30 минут, или приедь сам и забери свою еду с дисконтом от 20 до 30%.

Наконец-то поняли, что тут не нужен пивной ресторан, не нужно кафе авторской кухни за дорого, кальянная тоже ни к селу ни к городу. В этом районе требуется понятная еда за честные деньги.

Как я писал, еду можно заказать на доставке по району или приехать и забрать с жирной скидкой.

Приложение «Ямигом Kitchen» — скачивайте и тестируйте. Интересно, смогут ли за 30 минут.

АТМОСФЕРА

Бьюсь об заклад, дизайнера они не искали, или творил тот, что им магазины проектирует, но получилось уютно. У входа кофейня, дальше бар, общий зал — и ура! — детская игровая комната.

Не знаю, как тут вечером обстоят дела, но в обед хорошо. Большие окна, светло, грустит пустая летка.

ПРЕЛЮДИИ

Удивительно, цены ниже средних. В меню итальянская кухня, но, будьте уверены, она 100% адаптирована под возможности кухни. Ждать аутентичных блюд не стоит, и я не ошибся!

Заказали мы много с подачей в общий стол по мере готовности. Минут через 15 уже всё было на столе, а значит, работают с заготовками. Ничего страшного в этом нет, если умеют не испоганить еду.

Гостеприимный бокал воды — бесплатно, к некоторым блюдам подают хлеб «разморозь-ка, разогрей-ка» — его надо менять. Персонал старается играть в ресторан, по меню ориентируется неплохо.

ЧТО ГОТОВЯТ

Карпаччо за 13byn — хорошо отбитое мясо под оливковым маслом, зачем горчица? Вителло тоннато за 16byn — отваренная говядина, адаптировали до неузнаваемости, а зачем тут сыр? Вкусно.

Размазанный по тарелке тартар стоит 15byn. Цвет неживого, сильно уставшего мяса, хотя порублено хорошо и даже свежее. Скорей всего, он был давно заготовлен и полностью сам себя замариновал.

Поработать над цветом, кетчуп, наверно, забыли. Все его добавляют для бодрого вида мяса.

В Цезаре всё подряд за 13byn. Мало соуса, поэтому сухой, курица сухая, лишний шпинат.

Ризотто с дарами моря стоит роскошные 26byn. Текстура на грани рисового супа, ризотто слишком водянистое, хотя рис выбран правильный. Так, а где креветки, указанные в составе? Вполне.

Пресный суп из 3 грибов — 7byn. Паста похожа на самодельную, в Болоньезе фарша, как украли домой, но 9 byn. Равиоли с грибами — 12byn, тесто твёрденькое, насыщенная начинка — топчик!

Средних диаметров пицца стоит 16byn. На тонком тесте с начинкой из того, что всегда есть в кулинарии «Евроопта». Удачная рецептура, за эти деньги лучшее предложение в этом районе.

Самое дорогое из меню — тарелка мидий за адские 35byn, заявлено 800г, подают скорей всего с тем чёрным неприятным хлебом. Крупные мидии побиты жизнью, большинство ракушек расколоты, острые части плавают в томатном соусе, часть забилось внутри створок. ОПАСНЕНЬКО! Такое себе удовольствие — сомкнуть кусок ракушки между семёрками. Густой соус из крупно нарубленного имбиря с чесноком — перебор. Совершенно неудачное блюдо, замените соус на сливочный с дорблю и подавайте с чесночным багетом. Какая-то шляпа, смею предположить, ошибка в калькуляции цен.

Тирамису — 7byn, Панна Котта — 6byn, оба десерта на 8 кокобаев, удивительно, но вот так.

СЛАДКОЕ

Меню алкоголя по лайтовым ценам. В средней руки замес Порностара за 13byn даже половинку маракуйи положили, не каждый ресторан такой щедрый при цене коктейля в среднем 18byn.

Человеколюбивый подход: вино по бокалам 150 мл от 6 до 12byn, коктейли от 11 до 16byn.

А вот такой Порностар с клубникой за 25byn в рестобаре «Гости», надеюсь, им сейчас стыдно!

Порностар это: водка, пюре маракуйя, просекко, сахар и половина фуркта маракуйя.

Тезисами и по делу: теперь и в Каменной Горке есть своё доступное кафе для недорогих обедов и ужинов в приличной атмосфере. Мне кажется, именно такого формата здесь и не хватало, плюс ещё и с доставкой, чтобы облегчить быт холостякам, айтишникам и семьям. Удачной охоты!

Оценка кафе «Бэлла Чао»: 7 кокобаев