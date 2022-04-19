Посмотрели, что значит кухня кэжуал с салатами и макаронами в новом кафе «Буш»

Назвали то ли в честь 43 президента США, или просто куст в переводе с английского, а возможно, транслитерация типа буш. Есть буш? Не суть, построили «Bush» на месте бывшего бара «Карма» на Комсомольской через котлован от Городского Вала. Вывеска гласит, что кухня у них кэжуальная, и только им одним понятно, что бы это значило. Важно, работают в глубоком тесте, когда захотели, тогда и открыли, меню в голове у официанта, наберитесь терпения.

Заехав в 12:00, выяснил, что сегодня они с 15:00. На полупешеходной улице извечная беда с парковкой, ставьте на паркинг Немига, 3 за 7byn или Немига, 5 по 5byn за час, или пешком.

АТМОСФЕРА

Маленькое помещение с крохотной кухней на одного человека. Максимальный минимализм, ничего лишнего, точнее, вообще ничего нет. Если сядет вся посадка, то ждать будете долго. Белые стены, серый потолок, мебель из каморки Папы Карло и вид на стройку. С вентиляцией тоже беда, пять человек за час создают хамам, спасает только кондиционер. Интерьер чересчур стерильный, Владу бы пришлось по душе. Назвался бушем, давай кусты или картины президента!

Суть формата Сasual food в экономии средств по сравнению с обычным рестораном. Причем тотальной экономии на персонале, мебели, площади, печати меню и т.д. Говоря по-человечески, должно быть вкусно, недорого, быстро, но без сервиса и атмосферы. Живой пример — «Beten Gav».

ЧЕМ КОРМЯТ

В тесте, меню нет, есть два салата, две лапши, блинчики с четырьмя видами добавок. Только когда увидел чек — узнал цену, салаты по 15byn, макароны 17 — 18byn, американо 5byn, вода бесплатно.

Салат с ростбифом, как дома, только заправка вкуснее. Овощи хрустят от свежести, мясо мягкое.

Второй салат собрали из трёх видов овощей с тремя отварными креветками, плюс филе апельсина. Очень просто, вкусно, заправка удачно подобрана, но не за этим я из дома выхожу.

Плоские тарелки точно не для лапши. Фунчоза в азиатском соусе с говядиной, морковкой и шпинатом. Абсолютно обычная еда, но вкусно. Я бы делал упор на вынос в коробочках.

Вариация на Пад Тай с тремя креветками и древесными грибами. Опять совершенно обычно.

Просто блинчики с апельсинами и мороженым за 9byn. Зачем они тут, одному ресторатору известно. Итого: 2 салата, 2 лапши, блинчики, 3 американо — 89byn, однако!

Американо за 5byn — перебор, готовят его в капсульной кофеварки «Illy». Но вкусно.

Тезисами и по делу: походу, это всё и есть их кэжуал. Вот только в столице слишком большая конкуренция, чтобы просто уметь готовить обычную еду за деньги, как у всех. Уверен, появится ещё пара позиций, но с их кукольной кухней большое меню не вытянуть. Поглядим!

Оценка кафе «Буш»: 7 кокобаев