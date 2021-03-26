Съездили в гродненский торговый центр «Тринити», где открыли самый большой фудкорт в Беларуси

Не верю! Поэтому решил сам посмотреть, как выглядит торговик за 100 миллионов евро с якобы самым большим фудкортом в стране. А заодно пройдёмся по некоторым знаковым заведениям щедрого на достопримечательности Гродно, но про это в следующем обзоре. Около 280 километров за два часа – и мы на втором этаже парковки. Сильно напоминает аэропорт.

Так откуда я взял про «Самый большой фудкорт»? Заметка на 349 просмотров была опубликована в Навины.бай, и мне кажется, что они тупо скопировали текст с пресс-релиза или не так поняли. Уверен, речь про самый большой торговый центр. Общая площадь со всеми каморками составляет около 84 000 кв.м.

Не знаю, что тут по густонаселенному жилому району с развитой инфраструктурой, но находится он на окраине города. Так и должно быть с торговыми центрами в современном мире. Не место торговым центрам в центре. Бьюсь об заклад, Илья Варламов бы поддержал такую инициативу. Центр города нужно оставить для историко-культурной ценности, маленьких кирпичных домиков на тихих улочках, с домашними кафешками.

ЧТО ВНУТРИ

Кроме полезных лавок типа винный «Вино&Вино», домашний «JYSK», продуктовый «Грин», скоро тряпичный «H&M», косметика «Нюх». Есть свой собственный парк виртуальной реальности «Телепорт», почти готов кинотеатр «Сильвер Скрин» на пять залов, один из которых обещают IMax (сомневаюсь!), и большой ледовый каток – это прям жирный жир! Магазинов – тьма, вопрос для кого? В Гродно население около 375 000.

Нескончаемые очереди зумеров за желатинками в «Мятный Кит». Я писал обзор на них, советую почитать.

ФУДКОРТ

Как я часто говорю рестораторам, области сильно недооценены. Тут есть деньги, а люди, в отличие от минчан, ещё не избалованы. По очередям несложно догадаться, кого ждут больше всех. Мы на третьем этаже, часть площадей стилизованна под средневековый город, уютно. Сильно напоминает литовский «Акрополис».

Больше всего людей за курочкой в «KFC» и «Бургер Кинг». В «Додо Пицца» уже пекут. Шаурмячная «МС Дёнер» готова на полшишки – мясо ещё в плёнке. В «Блэк Стар Бургер» протирают экраны.

Чайная бабл лавка «Формоса», такая же есть в «Галерее Минск». Здесь замешивают азиатские законные чаи с топиокой, это такой крахмал, получаемый из растений. В него добавляют всякие сиропы и лопающиеся шарики. На выходе получается бодрящий напиток, как десерт. Просят в среднем от 6р до 12р за большой.

РЕСТОРАНЫ

Городское кафе «Гараж» – плотничком, им давно пора в области, скоро «Литвины» и сестра «Терра Пицца».

На первом этаже рядом с катком подстрелили тратторию «Piazzetta Italiana». Говорят, сам шеф-повар Антон Каленик ставил им кухню. Цены приятные: пицца – 13,90р. Прекрасное, воздушное тесто, прилично начинки, но она жирная настолько, что, как улитка, оставляет масленый след. Не, этому Антон не мог их учить.

Пять равиоли с фаршем в твёрдом тесте – 9,50р. Хорошая альтернатива пельменям. Вопросов не имею.

Получилось уютно, вкусно, с такими ценами у них обязан быть биток. Я ответственно рекомендую к тесту.

Тезисами и по делу: Тринити выглядит как подарок городу. Точно будет пользоваться популярностью. На фудкорте сейчас около 10 операторов, выглядит компактно. Непонятно, в каких попугаях они мерили его площади, но это и не важно. Мериться размерами – это не про бизнес. Годнота!

Оценка ТРК «Тринити»: 8 кокобаев