Кто хочет научиться катать на вейкборде? Сливаю спрятанный в лесу отель-вейкпарк «Волма»

Кто хорошо ест, тот и спортом обязан заниматься, ну, хотя бы зарядку по утрам делать и кардио по пять километров в день совершать. На повестке дня частный вейкпарк «Волма» в деревне Клинок, квартал 37, примерно 30 минут от Минска. Парк находится в лесу, огорожен по периметру забором, для вейка у них реверсная канатная дорожка на 180 метров и шесть фигур на воде. Никому скучно не будет, как для профи, так и для тех, кто знает о вейке только по сторисам друзей.

А теперь по порядку. Как со всеми наводками, бро узнал о парке от друзей водных экстремалов. Главный и, пожалуй, единственный минус базы в лесу — чёртов рой сосущих кровь комаров, от которых не убежать, не спрятаться. Старайтесь опрыскаться защитным спреем полностью.

ФИШКИ: самый большой выбор фигур на воде, чтобы не заскучать. Для тех, кто пришёл учиться, есть специальная гарнитура Bbtalkin, с помощью которой тренер даёт ценные советы прямо в шлем.

Научиться стоять на доске или поднять скилл опытных катальщиков поможет тренер — наш читатель и чемпион Беларуси по вейкборду — Игнат Седанов. Это он будет шептать в ваш наушник.

ЦЕНЫ

Покататься на вейкборде в будние дни до 16:00 стоит 15byn за 10 минут. Как только часы пробьют 16:00 и выходные уже 20byn за 10 минут. Если, как у меня, нет своей экипировки, то аренда гидрокостюма обойдётся в 5byn, за доску тоже 5byn. Катают каждый день с 08:00 до 00:00.

ПЕРЕСПАТЬ

После катания можно остаться с ночёвкой, одновременно могут проживать до шестидесяти человек. Апартаменты различного уровня комфорта, под разные бюджеты. Не Турция, не Турция!

Можно заночевать в переделанной под жильё бывшей водонапорной башне. Три этажа, до четырёх взрослых с двумя детьми. Кухня, зал с камином, спальни, ванная с душем и туалетом.

ЦЕНЫ: по будням от 200byn за двоих, по выходным от 250byn, чем комфортнее, тем дороже стоит.

Есть бюджетный мини-отель типа хостел с четырёхместными номерами по 20byn с носа. Кроме этого есть баня, кикер, площадка для йоги, крытая терраса, тёплая купель, батут, детская площадка и тд.

ЕДА

Высказался, как на исповеди, чтобы вам не искать. Второй их минус — нет ресторана! Еду брать с собой, максимум, что они могут исполнить — это сухарики, всякие грызлики и открыть доступ к мангалу с навесами и столами. Нужно что-то менять, отдых без еды — деньги на ветер.

Не забываем, про самые популярные локации для отдыха с семьёй рядом с Минском.

Тезисами и по делу: лютая падабайка за парк, такие же гость френдли, как владельцы скандинавских домиков «Элагма». Намерен и дальше развивать тему активного отдыха.