Белорусская «Пустошь Смауга» — новый сказочный парк «Маливур» с домиками хоббитов и драконом

Находится он в пятидесяти километрах от Минска по хорошей трассе в деревне Добренево Логойского района. Хз, как это объяснить, они видят себя сказочной страной «Маливур». Главная особенность — это здоровенный дракон для фотосессий. В остальном пока что заготовка места для отдыха с детьми, катанием на лошадях и своим кафе. Номеров нет, бара нет, только дикая природа, дома, в которых не живут, детская площадка и лающая на поле овчарка.

Ориентир — шашлычно-шаурмичная на трассе, рядом с ней узкая дорожка, ведущая вдоль цветущего болота прямо к парку. Ставим машину на парковке, напоминающей загон для лошадей.

Вход 10byn с человека, с друзей берут по 5byn, но сегодня не готов пить с ними водку. Детей до шести лет пропустят бесплатно. Вывеска обещает крепкое объятие Графа Маливура, обошлось.

ЧТО ТУТ ЕСТЬ

Само собой, здоровенный дракон из «Легенды об изумрудном мече», высотою с трёхэтажный дом, по тактильным ощущениям слеплен из бетона, может изрыгать огненное пламя, но не сегодня. Предвижу сотни идей для красивых фото. Дальше идут дома сказочных хоббитов со спальнями, ванными и подсобками. Всё проработано до мелочей, берегите голову, местами низкий потолок.

А это общественный сказочный туалет для всех, не перепутайте с любой другой комнатой.

В этой комнате детям показывают сказки про драконов, как в старые добрые времена.

Покататься на лошадях — 15byn за 15 минут, 1 рубль в минуту, неплохо лошади зарабатывают.

Этот домик с мойкой, камином и площадкой для гриля можно снять до 20 человек за 250byn на пять часов. Сказочное барбекю на природе, вот эта идея мне нравится. Нужны гамаки и шезлонги.

Тезисами и по делу: красиво, удивительно, но обойти всё можно минут за двадцать, потом становится скучно, нужен интерактив. Если есть свободное время, можете съездить, но я бы дождался полной готовности комплекса ближе к концу июня. За бурю эмоций с меня падабайка!