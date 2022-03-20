Приехал заценить туристический зоопарк «Натюрлих» и немецкий комплекс в глухом лесу — «Хатки»

Продолжаем рубрику «По Беларуси с Кокобаем», сегодня покажу туристический комплекс с домом для животных в границах заказника. А через забор от парка бизнесмены придумали домики для проживания и ресторан. Агроусадьба «Натюрлих» вот уже 14 лет принадлежит семейной паре. Чтобы её найти, нужно доехать до Барановичей, а потом ещё 20 — 30 километров. Судя по забитой машинами большой парковке, пользуется большим спросом на выходные дни.

Вход на территорию дома животных стоит 12byn с человека, детей до трёх лет пропустят за спасибо. В комфортных вольерах обитает порядка сорока животных: рыси, волки, еноты, дикобразы, козлики и т.д. Владельцы усадьбы устраивают экскурсию по питомцам.

В целом не одобряю зоопарки, но систему не сломать. Поэтому старайтесь гладить только одомашненных животных: коз, кур, собак, альпак, коров, на крайняк, енота. Если собираетесь посвятить себя игре на пианино, то к рыси и волкам заходить вообще не рекомендую.

Есть животные, которые попали к ним из-за травм, полученных в дикой природе, такие как аисты.

ЖИЛЬЁ: гостевые домики вместимостью до 10 человек сдаются по 350 — 400byn, баня есть.

Вход: 12 рублей Режим: 12:00 — 19:00 | пн-вт — выходной Телефон: +375(29) 349-20-99

ХАТКИ

В трёх километрах от «Натюрлих», в глухом лесу на территории заказника граждане Германии открыли свои «Хатки». Комплекс выглядит по-европейски шикарно! Есть где переночевать, летом открывают бассейн, выносят велосипеды и запускают катамараны, у воды на сваях стоит ресторан. Вход на территорию бесплатный, цены в ресторане почти коммунистические.

Тезисами и по делу: в Беларуси много удивительных мест, о которых мы пока что не знаем. Будем исправляться! Из последнего крепко советую парк-отель «Версаль» и чуть дальше на огороженной территории 260 гектаров заповедника — «Березинская Дубрава».