Проверяем, как отдыхается в парк-отеле «Версаль» по французско-белорусским мотивам

Рубрика «Гостевой Кокобай» завела нас в зоопарк с отелем в 70 километрах от столицы. В прошлой статье я рассказывал про «Березенскую Дубраву» Газпрома на 260 гектарах земли, где после обзора цены на еду подняли чуть ли не в три раза. Типичный белорусский бизнес – куй железо, не отходя от кассы. Итак, классический номер за 170р по будням в парк-отель-зоопарк «Версаль» забронировал за неделю.

Пятьдесят минут езды по хорошей дороге, и мы на месте. Объект представляет собой комплекс зданий для проживания в дикой природе, ресторан, местный зоопарк и дикий пруд, где лучше не купаться. Никаких активаций и веселья, кроме алкоголя. Отношу такие комплексы в категорию «Свадьбы, корпоративы, отдых для россиян».

Чтобы попасть на территорию без заселения, с каждого взрослого в их копилку по 25р, если дети от 6 до 12 лет, то ещё по 10р с носа. Да-да, тут у них реально парк, я бы даже сказал сад. Аллергики будьте бдительны.

ПРОЖИВАНИЕ

Заказан был двухместный номер с видом на парковку за 170р в сутки с завтраком. Внутри небольшой комнатки чистенько, здоровенная кровать, душевая и мощный кондиционер. Сейфа нет, телевизор размеров, как на кухне. Тапочки, халаты, щётка – за деньги, чисто белорусский бизнес. За эти деньги номер на 7 кокобаев.

Гляньте подземный вип-дом по Толкену с собственным бассейном. Топовый вариант на ДР. За сутки просят 2500р.

РЕСТОРАН

Обед, как во дворце. Чуть дальше за бассейном, где вовсю проходит массовая дегустация Дома Советского игристого шампанского, большое двухэтажное здание – это ресторан. Меню маленькое со сложным выбором. Впервые не вижу популярных в загородных клубах драников в сметане, шашлыка, пасты или пиццы.

Крем-холодник с картошкой за 7р на отлично. Всё из говядины карпаччо и тартар по 16р на хорошо, я бы сказал, цена/качество, учитывая, что мы вдали от цивилизации. Тарелка колбас, надеюсь не из тех, кто из зоопарка – 18р.

Лосось гравлакс в горчичном соусе за 16р на отлично. Второй раз был уже замороженным на манер строганины.

Отдельная падабайка за детское меню и возможность приготовить для ребёнка сырники, хотя их нет в меню.

МИНУС: внезапно, но ресторан работает до 21:00. Это вообще законно? Следовательно, выпить винишка, закусить и оставить им много денег не получится. Тут или заранее заказать и таскать еду с собой, или везти из Минска, или вызвать доставку за 70 километров через Яндекс. А ещё присутствует эффект Грузии, но слегка. Еду, как и вино, можно ожидать мучительно долго. Хотя на завтрак круассаны и яичницы смастерили минут за шесть.

Пришлось закупиться итальянским сразу, за 3 базовых вина – 345р, однако! Гость не должен напрягаться, думая, что делать вечером, где достать еду, лёд и черешню. Срочно подтянуть сервис, с гостеприимством всё хорошо.

Меню включённых завтраков ещё скуднее, чем вечернее. Но, опять же, вполне себе годно, если не придираться.

ОТДЫХ

Выбор никакой, или нам просто не предложили. Пришлось накручивать круги по территории зоопарка и выпивать вино на берегу пруда. Для детей – небольшая площадка игрищ, для взрослых – баня. Загрустили мы быстро.

В клетках один волк, два орла, козлики, две рыси, белки, кролики, павлины, утки, гуси, гуси – гага, есть хотите? Стоп, понесло меня. Короче, много животных с пожизненным сроком. Пускай выглядят они ухоженными, и вольеры чистые, но я всё равно против зоопарков. Оставить только для тех видов, которые на грани покинуть планету Земля.

МИНУС: бронируя номер, нас предупредили, что там, где общий бассейн, домик сняли под корпоратив. Но вечером мы сможем побороть июльскую жару, поэтому захватите плавки и полотенца, т.к. отельные махровые будут за шекели. Хер там, по приезду оказалось, что плавательная зона всегда занята. Считаю, если гости приезжают отдыхать на общих условиях, то весь отдых тоже общий, а не вот так вот. Сильно не огорчился, но осадок остался.

Утром осмотрел мутный бассейн и пришёл к выводу, что дерматолог дороже будет. Вот на шезлонгах бы полежал.

В прошлом обзоре показывал локации, где погулять на природе за бесплатно и до 70 километров от Минска

Тезисами и по делу: несмотря на серию косяков, отдохнули мы знатно. Главное – хорошая компания, недалеко от Минска, комфортные номера, чудесный сад и вино с наценкой всего лишь 200%. Ответственно рекомендую под разные мероприятия и отдых с семьей, но не дольше двух дней. Напитки берите с собой. Удачной охоты!

Оценка парк-отеля «Версаль»: 8 кокобаев