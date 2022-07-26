Агрегат по выдавливанию знаменитого кобринского мороженого привезли в Минск

То самый мягкий пломбир, что порвал все социальные сети пару месяцев назад. «Пашун, да кто поедет за 280 километров ради мороженого?» Как оказалось примерно так много, что Кобринский завод решил открыть точку в торговом центре «Столица», по закону гос. Автомат по выдавливанию в рожок мягкого пломбира поставили на втором этаже сразу за «KFC», у которого есть вопросы. Под одной крышей фирменного магазина уживаются все брестские продукты. Пойдём, покажу.

Проходя мимо американского ресторана белорусской курицы, в глаза бросились странные цитаты: лучшая белорусская курочка, белорусское качество, готовим из белорусских продуктов, курочка от белорусских поставщиков. И вывеска наружная пропала. Расспросив персонал, что вообще у них происходит, оказалось, администрация торговика решила, так будет патриотичней.

В магазине под, я так и знал, вывеской «Любимый» Брест, кроме мороженого есть все виды мяса, сыров, соусов, хрена, трубочки со сгущёнкой по 1,12byn, золотые петушки по 78коп и ляховичские маринованные огурцы для детей по 5,62byn за 1500г. Всё, на что богата земля брестская.

Знаменитый березинский хамон нарезают по 27,37byn за килограмм. Надо тестить, выглядит опасно.

ЛИЗНЁМ

За маленький рожок просят 1,50byn, за большое — 2,50byn, дороже на 12 копеек, чем в Кобрине. А ещё появился чёрный рожок и сахарная посыпка в форме шариков — испытание зубной эмали. Красиво, пёстро, но я бы не рекомендовал, стоматологи нынче дорого берут за свои услуги.

Лизнул и не понял прикола, почему оно такое дико жирное, как будто во рту побывал кусок сливочного масла. Оно-то вкусно, но если мне не изменяет память, в Кобрине оно было постнее.

Тезисами и по делу: по белоснежной кремовой текстуре видно, насколько жирные сливки были использованы для получения мороженого. К тесту рекомендую, но начните с маленькой порции, а технологам завода ещё раз проверить рецептуру, что-то точно пошло не так.