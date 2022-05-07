Проверяем миф о самом вкусном в Беларуси мороженом из Кобрина, а заодно протестил местные заведения

Очередной вызов от читателей отправил нас за 285 километров в сторону хорошей погоды на юго-запад Беларуси. Перед нами стоит задача проверить, действительно ли мороженое местного молочного комбината настолько вкусное, что за ним путешествуют из разных уголков страны. Производят его и не вывозят дальше Кобрина в локальном «Маслодельно-сыродельном» заводике и Бресте, а продают только в фирменных торговых павильонах.

В Кобрине настоящее лето, жаркое солнце напекает лысину. Водители на дороге ведут себя дружелюбно, а на остановках общественного транспорта по порядковым номерам открыты, скорей всего, государственные шаурмячные. Мороженое, которое мы ищем, продаётся только в магазинах «Верас». Если вы нашли такое название, будьте уверены, мороженое в ваших руках.

1. Магазин «Верас»

Мы нашли его на улице Интернациональная, 16, у них тут что-то типа мини-рынка. Мороженое за 2,38byn давят в рожок из автомата, как в Маке. На всякий пожарный зацепил и фирменный ход-дог за 3,43byn, не повторяйте моих ошибок, жуткое месиво в батоне под дешёвым майонезом.

А вот мягкое мороженое просто пушка, нежнейший сливочный пломбир в сахарном рожке. Невозможно остановиться лизать, тот самый настоящий вкус детства. Уверенные 9 кокобаев!

Не думаю, что кто-то специально поедет за 285 км, но затестить мороженое 100% стоит!

На этом же заводе смогли импортозаместить плавящийся швейцарский сыр Раклет, если не пробовали, то вот сейчас обязательно. В холодном виде на бутерброд сыром вниз вкуснее.

Следующая жертва – нахваленное мороженое из «Сморгонского Края» Сморгони.

Для теста рандомных заведений Кобрина открыл Гугл и выбрал с самым высоким рейтингом. Собственно, где поесть – по пальцам одной руки, в Директ больше советовали именно эти два.

2. Кафе «Дискавери»

Большая деревянная изба на опять каком-то рынке, переулок Полиграфический, 1А. Говорят, самое дорогое заведение в Кобрине, особенно вкусно пиццу готовят на акции. Меню на пару разворотов.

Итак, фирменный салат за 16,90byn с копчёным лососем, речными карликовыми креветками, кальмарами и выдавленным цветочками сыром в кунжутной заправке. Вкусно под хреновуху.

Нежных текстур паштет из печени курицы за 6,90byn с хрустящим хлебом. Как дома!

Драники за 9,80byn – хороши, но чувствую, что не со сковороды, а после фритюра, а это харам!

Рёбра в сладкой глазури за 21,90byn с фритюрной картошкой дольками и квашеной капустой. Нежные, хорошо пропечены, без лишнего сала, по вкусу легко угадывается заготовка. Неплохо!

Суши дальше Минска всегда риск, если не из селёдки. Местная Фила из двух разных кусков рыбы стоит 13,90byn. Ледяной сыр, остатки лосося – сомнительный риск, только под хреновуху.

ИТОГО: что-то среднее между домашней кухней и придорожным кафе, сервис – приятный. Чую, по вечерам тут хорошенько льётся водочка. Заведение колоритное, еда на 7 кокобаев.

3. Кафе «Калi Ласка»

Здание общежития на улице Штабная, 6, дверь не перепутайте. Маленькое кафе частного типа специализируется на бургерах, вот их и закажем, в скромном меню аж целых четырнадцать.

Обеды готовят по ценам, как в наших современных столовых, эффект маленьких уютных городов.

Бургеры от 2,90 до 18,40byn, подаются с перчатками – предусмотрительно. Выглядят сочно, сыр течёт, нажористо, в сочетания запарились. Но не учли один важный фактор – если залить бургер соусом, то уже всё равно, что было под булкой. Булка, кстати, хороша, мягкая такая, комфортная, начинку держит слабо. В котлете прожарки Медиум попалось пару хрящиков, бывает.

Богемский – 16,40byn

Нью-Йорк – 15,10byn

ИТОГО: однозначно вкусно, на кухне есть понимание, каким должен быть правильный бургер. Только цены на грани, почти минские. Молодцы, бургеры на 7 кокобаев!

ВЫВОД

Если ехать в Кобрин, то только ради их сливочного мороженого в сахарном рожке, а после навестить страусиную ферму. Но о ней я расскажу в следующем обзоре. Удачной охоты!