В Минске 1 декабря заработает трёхъярусный кинотеатр «Скайлайн синема», где покажут новую «Чёрную пантеру»

Открыли его в торговом центре «Галилео», где совсем недавно запустился первый в стране фуд-молл «Конкорс». Как всегда удалось проникнуть до официального показа «Чёрная пантера: Ваканда навеки». На 3500 квадратных метрах и трёх ярусах поместилось 7 залов суммарно на 750 мест, попкорн-бар, скай-коктейльный бар с экраном на всю стену. По всем ярусам установлены зоны отдыха с диванами и LED-экранами с возможностью просмотра чего угодно, но по заказу.

Заценить «Чёрную пантеру» смогут все 1 декабря с 18:00, билеты ищите в кассах кинотеатра. Кинозалы по формату особо не отличаются друг от друга. Есть большие и маленькие, в некоторых стоят диванчики для двоих love seat, просто диваны или раскладывающиеся реклайнеры.

Коротко о главном, чтобы не отнимать ваше время. В кинотеатре есть гардероб и камера временного хранения багажа, не забываем, мы рядом с вокзалом. Кроме основных касс, есть такие же, но с самообслуживанием. Кинокресла заказывали в Италии по спецзаказу у мастера Lino Sonego.

В скай-баре коктейли по 12byn, но я вам ничего не показывал! Заказал и пошёл чилить на диванчике.

Попкорн взрывают сами из французского зерна, реально вкусный, но сегодня нет сырного.

КИНОЗАЛЫ

Кинотеатр оснащён лазерными проекторами 2К и 4К, 3D-системами и гигантскими парящими экранами, это когда кажется, что здоровенный экран просто завис между потолком и полом. Звук — 64-канальная система Dolby Atmos создаёт эффект погружения, повышая качество звука.

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Стандартные места и love seats от 9byn до 12byn. Удобные диваны от 18 до 24byn, реклайнеры от 14 до 17byn. Детям и пенсионерам — дешевле от 5 до 7byn, студентам по студенческим от 8,10 до 10,80byn. На премьеры и предпоказы фильмов на 2byn дороже. В целом цены адекватные!

Дам отчёт по «SKYLINE Cinema» сразу после просмотра «Ваканды навеки» под бокал негрони!