Уже завтра в Минске откроется «Конкорс» — первый в нашей стране фудмолл на 3500 квадратных метров

Под видом месье холодного цеха утиного бара «Мадам Коко» проник за день до открытия, чтобы вам всё показать! Фудмолл «Конкорс» — это 3500 квадратных метров пространства на четвёртом этаже ТРЦ «Галилео», этакое минское «Депо». Под одной большой крышей 27 корнеров с неповторяющимися кухнями мира, около 10 маркетов, рынок овощей и фруктов, магазин вина, рабочие зоны для залипания с компом, сцена с экраном, бар, вагон поезда, бильярд и доставка.

Путь к нему лежит через третий этаж, дальше на эскалатор, на самом деле, входов несколько, просто ищите, как попасть на четвёртый этаж. Оказывается, назвали конкорсом не просто так, с английского значит вестибюль — это место, где сходятся пути или дороги, например, в гостинице, конференц-центре, на железнодорожном вокзале, в терминале аэропорта и т.д. Наш случай — ж/д вокзал.

Металл, дерево, бетон, неоновые вывески и живые растения создают атмосферу городских джунглей. В естественной среде обитания ощущаешь себя как дома, только еду готовят за тебя.

Затестить не получилось, поэтому покажу, что вас ждёт 26 октября, а обзор устрою им позже.

Слушайте, тут будет всё, кроме зарубежного фастфуда типа «КФС», «Мака» и «Бургер Кинга» — это правильно, ибо он жёстким демпингом не даёт работать маленькому уютному частному бизнесу.

Теперь по списку: суши с «Балкона», тайская кухня Сумуду, коктейли ставит Вальтер «Гранд кафе», грузия от «Хинкальни», пельменная «Ели Емели», утка-бар «Мадам Коко», мясная лавка «Мит Хаус».

Жареные рёбра «Патрон», американский стрит-фуд, китайские присмаки в «Шису», баблтишная, точка, где всё в сыре, улитки, узбекский плов, пасту крутят при вас и тут же её превращают в готовое блюдо.

Для ностальгирующих по железнодорожным путешествиям поставили муляж вагона поезда. Нужно доиграть и отдельно открыть самоварную с десятками видами чая и железными подстаканниками.

Сколько угодно еды с любой точки можно положить в корзину, и курьер Яндекса её привезёт.

Спойлеров достаточно, лучше один раз увидеть своими глазами 26 октября с 10:00. Удачной охоты!