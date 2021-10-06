Проверяю, есть ли смысл покупать сковороду 3 в 1 из Тик Тока

Часто мелькало, как в ней готовят одновременно несколько блюд, поэтому появилось желание протестить. Оказалось найти проблема, в Гугл запросил «Мультисковорода купить Минск», и тут же выбился «Вайлдберриз». Покопавшись на сайте, нашёл точное название «Regent inox» на акции за 53,91р. Уверен, что на Алике она будет куда дешевле. Ждать пришлось долго, примерно через неделю забрал её с почты под домом.

Произведено где-то в провинции Китая, как и всё нынче. В руке чувствуется вес, килограмма на полтора. Удобная ручка, сковорода алюминиевая для любых плит, в ширине 28 сантиметров, не маленькая. На Диких Ягодах рейтинг 5 из 5 при 113 отзывов, неплохо. Советую сразу заказать крышку, ещё 16,35р, я затупил и не добавил.

Решил приготовить в ней быстрый бичбармак из казахского пакета, купленного за 2,70р. В большой части, где гриль, пожарю белые сосиски за 4,80р из курицы, морковки и брокколи. С бараньей корейкой за 8,80р/400г, и королевские шампиньоны. В другой лапша в бульоне со специями, в третьей секции — яичница.

ГОТОВИМ

Первым делом на индукции нагреваю сковороду, в глубокой части питьевая вода, во второй подсолнечное масло для жарки. Если не уверен, нужной ли она температуры, киньте спичку в масло. Если вспыхнет — пора!

Баранья корейка из «Места Известного Грина» пахнет парным молоком, это вах! Её солю, поливаю растительным маслом, даю отдохнуть. Куриные сосисы «Галереи вкуса» надрезаю сеточкой, чтобы ужарились красиво.

Игра началась! Мясо уже на огне, но слишком рано закинул лапшу в кипящий бульон. Советую варить макароны за шесть минут до готовности мяса. Яйцо невольной куры на алюминии приготовилось без соплей.

Так долго жарил мясо, что бульон выкипел полностью. Не хорошо, но и не ужасно. Перекладываю еле сочную лапшу в тарелку, посыпаю хрустящими остатками макарон, дико вкусно, когда с мягким хрустит на зубах. Сверху закидываю две корейки, две сосиски, грибы, посыпаю нарубленным зелёным луком и кинзой.

А знаете, получилось смачно, как азиатский мясной суп. В этом элементарном рецепте решает мясистая корейка барашка, куриные сосиски и свежая зелень, казахский бичпакет без эмоций, только ради нового вкуса. Если пропустили, советую почитать мой недавний обзор интересной лапши быстрого заваривания.

СКОВОРОДА?

Вылита добротно, покрытие тефлоновое, семейный размер, но смысла в разделении площадей не вижу. Сильней всего нагревается ближе к центру, возможно на газу иначе. Отношу такие гаджеты к категории баловства. Но дома оставлю, это 7 кокобаев, буду оладушки с беконом в кленовом сиропе жарить.