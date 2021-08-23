Затестил самые интересные бич-пакеты из магазина. Показываю, как сделать их вкуснее

После ассортимента китайских лавок удивить сложно, но я попробую. Пройдя по нескольким крупным гиперам, мною было куплена лапша очень быстрого приготовления. Выбирал на тест самое интересное, т.к. просто «Роллтон» до боли надоел. Кроме этого, так, на всякий случай, прихватил и диковинной азиатской лапши. Давным-давно я собрал в одну статью все магазины с «Никогда в Минске», она актуальна.

Ну что, вскрываем крышки, завариваем кипятком и тестим. Любой базовый бич-пакет состоит из лапши, порошкового бульона, сублимированных овощей, а иногда и сушеных креветок. Показываю, какие на мой взгляд самые вкусные, и что можно сделать, имея дома такую лапшу, рыбу, грибы и овощи! Но об этом в конце обзора.

«Бизнес Меню » | Якитория

Коробочка была куплена за 2р в «Фикс Прайс ». Внутри стандартный набор, лапша всё-таки кучерявая, а не такая ровная, как на обложке. Бульон – насыщенный, а кусок мяса по вкусу, как кошачья еда.

ОЦЕНКА: обед строителя

«Доширак » | Сырный рамён

Цена вопроса – 2,04р в «Короне ». И снова аппетитное фото на пачке хочет нас обмануть. Если не знали, то азиаты из таких вот обычных пакетов собирают настоящие супы. Лапша варится в кипятке вместе с порошковым бульоном и овощами, потом всё это дело облагораживается зеленью и мясом. Я покажу.

Внутри три пакетика. После того, как лапша заварилась, я засыпал сырный порошок. По бульону – просто пушка! Насыщенный, плотный, сырный. Макароны тоже хороши – тягучие и эластичные. Уверенные 8 кокобаев!

ОЦЕНКА: топовый топ!

«Роллтон » | С огоньком

В дешёвой на ощупь пенопластовой коробке за 1,65р: приправа-бульон, овощи и острое масло. Жар можно регулировать, поэтому я вылил всё. Бульон насыщенный, как из варёного петуха, душисто пахнет сельдереем. Острота средняя, отпускает быстро. Лапша как во всех роллтиках. Вкусно, но обычно.

ОЦЕНКА: бездомных вариант

«Вип » | Том Ям

Тоже из «Фикс Прайса » за 2р. На эту коробку из Вьетнама с сочной креветочной картинкой возлагал великие надежды, но мнения кардинально разошлись! Внутри, всё как у всех, только лапша выглядит иначе.

Под кипятком распухли мясные шарики, макароны тонкие, приятно тягучие. Бульон прозрачный, сладковатый, ничего общего с том ям, кроме аромата спелого лайма. Мне было вкусно, а коллеги забраковали почему-то.

ОЦЕНКА: затестить стоит

«Голубой » | Морепродукты

Был приобретён за дикие 7р на Комаровском рынке в лавке номер один из той статьи, что я писал в начале. Тыкните ссылку. Опять замануха, он должен выглядеть, как на фото, если купить креветок, яйца, лук и шпинат.

Внутри пакетик с сублимированной кукурузой, зеленью, креветками и крабовыми палочками. Густой соус – это бульон, считай идеальный – яркий рыбный аромат, насыщенный. Не топ за свои деньги, но достойно!

ОЦЕНКА: вкусно!

«Биг Бон» | Макс

Род «бигбонов » отличается особенно эластичной, толстой, удонообразной плоской лапшой. За ведро на кассе посчитали 1,67р. Стоило его залить крутым кипятком, как тут же запахло только поджаренным Биг Тейсти.

Бульон насыщенный, чувствуется томатная основа. По макаронам как всегда хорошо. Можно держать на полке.

ОЦЕНКА: цена/качество

«Доширак» | Чан Рамен

Говяжий бульон на основе корейской мисо-пасты. Всего 1,58р! Увы, но картина лучше содержимого пакетиков. Просто крепкий говяжий бульон с мягкой лапшой. Базово хорошо, но надеялся на что-то более, чем просто вот это.

ОЦЕНКА: цена/качество

«Вифон » | Фо Бо

Купил у японки на втором этаже крытого Комаровского рынка. За эту коробку-тарелку пришлось зажать в кулачке 7р, постоянных клиентов угощает желатинкой. Внутри коробки рисовая лапша и три пакетика, один с мясом.

По аромату, как тот суп фо бо, что готовят в «Сайгоне », практически один в один и так же невозможно оторваться.

Скромных три куска мяса в желейном соусе напоминают собачий корм. Не понимаю, зачем они это кладут.

Правильный пряный бульон и мягкая рисовая лапша. Не удивлюсь, если вьетнамцы свой фо из пакетиков собирают.

ОЦЕНКА: топовый топ!

«Нонгшим » | Чпагетти

Корейский бич-пакет в той же точке за те же деньги. По картинке выглядит, как мой топ за 1,58р. После всех манипуляций выглядит едабельно. Толстая, плотная, пружинистая лапша и бульон с лёгким ароматом квасного брожения соевых бобов. Супер тема, но только не за такие деньги.

ОЦЕНКА: не за 7р

«Доширак » | Чан Рамен

Чёрная паста – мой победитель для любителей крепких бульонов, о котором я как-то писал. На полке в «Короне» лежит по 1,58р, а по результату, как тот за 7р. И прямо сейчас покажу, что можно из него сделать.

Замачиваю шиитаке, жарю треску, нарезаю зелень, открываю банку бамбука, от которого ноль вкуса, а только запах брожения. Вскрываю мясо криля типа порубленная креветка, завариваю макароны. Играючи собираю.

На языке ещё лучше, чем выглядит. Добавлять можно что угодно, главное не забывать про основу суповарения – свежую зелень, она сделает бич-пакет более живым. Маринованный бамбук никогда не берите, бестолковая вещь.

ОЦЕНКА: дичайший топ!

ВЫВОД: тьфу-тьфу, но без изжоги. И всё же не советую увлекаться химозной лапшой быстрого приготовления. И если заваривать бичпакет, то так, как я вам показал. О своих топах можете написать в комментариях.

Ради эксперимента советую затестить самую дорогую лапшу быстрого приготовления. Сама себя варит!