Как будет выглядеть новый фуд-маркет «Лидбир Двор» на 4 000 квадратных метров

В пяти минутах прыткой рысью от площади Якуба Коласа, на улице Кульман, во дворе потерянного завода «МПОВТ» откроется большая площадка про еду и движуху. Сегодня днём наблюдал, как под руководством застройщика «Тапас» достраивают 18 домиков, площадку на 10 фудтраков и наводят красоту. Говорят, все места уже заняты, а открытие, скорей всего, в июне.

Фудкорт укрылся во дворе бывших заводских площадей за баром «Лидбирбар Светлый», где очень давно не ступал кирзовый сапог Зеленстроя. Поэтому здесь сохранилась дикая природа. Буквально час назад под дверь подкинули рендеры, как будет выглядеть фудкорт вечером. Если реально так, то это заявка на успех.

Если не совсем понятно, где же он, то обратите внимание на джунгли между цифрами 1 и 2. Вот прямо тут!