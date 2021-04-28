Как будет выглядеть новый фуд-маркет «Лидбир Двор» на 4 000 квадратных метров

В пяти минутах прыткой рысью от площади Якуба Коласа, на улице Кульман, во дворе потерянного завода «МПОВТ» откроется большая площадка про еду и движуху. Сегодня днём наблюдал, как под руководством застройщика «Тапас» достраивают 18 домиков, площадку на 10 фудтраков и наводят красоту. Говорят, все места уже заняты, а открытие, скорей всего, в июне.
Фудкорт укрылся во дворе бывших заводских площадей за баром «Лидбирбар Светлый», где очень давно не ступал кирзовый сапог Зеленстроя. Поэтому здесь сохранилась дикая природа. Буквально час назад под дверь подкинули рендеры, как будет выглядеть фудкорт вечером. Если реально так, то это заявка на успех.
Если не совсем понятно, где же он, то обратите внимание на джунгли между цифрами 1 и 2. Вот прямо тут!
круто, что решили отказаться от пышных крон деревьев в пользу дестиметровых пней!
Позабавили последние фото – вначале кронировали все деревья, что бы остались одни голые стволы, а потом нарисовали густой лес. Можно будет делать “Ожидание – Реальность” по итогу.
Да какая вообще кому разница много мест или мало, деревья такие или не такие, как будто своё бабло туда вкладывали!!))) Нравится заходите, не нравиться – проходите мимо!!!
Еда побоку, на Комаровке – Кульман – Монетке есть всё, что нужно. А вот тупо посидеть выпить пива под зонтиком нету ни одного места. Так что ждём-с.
Не знаю почему, но очень улыбнула эта парочка на рендерах https://prnt.sc/126toe1 . Вроде не ЦА немного))
Да на какой нахер успех? 28 точек со жрачкой и всего в районе 140 посадок…. Там места совсем немного, а чтобы те-же точки хоть что заработали трафик должен быть конский… Ну аренда вроде не страшная – 500 баксов… Но опять же когда общался не получил внятного ответа как туда народ привлекать будут особенно зимой… Обещали открытия в начале мая теперь июнь…. Короче к июлю откроется месяца два поработаю. Точки возле сцены возможно что-то заработают(опять же если погода будет), а дальше осень и массовая закупка бамбука арендаторами для раскуривания… P. S. пусть я ошибаюсь!
тоже глядя на рендеры возник вопрос про посадочные места, как-то совсем мало показалось