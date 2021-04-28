Добавить

Как будет выглядеть новый фуд-маркет «Лидбир Двор» на 4 000 квадратных метров

В пяти минутах прыткой рысью от площади Якуба Коласа, на улице Кульман, во дворе потерянного завода «МПОВТ» откроется большая площадка про еду и движуху. Сегодня днём наблюдал, как под руководством застройщика «Тапас» достраивают 18 домиков, площадку на 10 фудтраков и наводят красоту. Говорят, все места уже заняты, а открытие, скорей всего, в июне.

Фудкорт укрылся во дворе бывших заводских площадей за баром «Лидбирбар Светлый», где очень давно не ступал кирзовый сапог Зеленстроя. Поэтому здесь сохранилась дикая природа. Буквально час назад под дверь подкинули рендеры, как будет выглядеть фудкорт вечером. Если реально так, то это заявка на успех.

Если не совсем понятно, где же он, то обратите внимание на джунгли между цифрами 1 и 2. Вот прямо тут!

4.3 3 голоса
Рейтинг
Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Охотимся за едой в КокоЛэнд!

Подпишись на наше Viber-сообщество прямо сейчас
Подписаться

Что нового

В магазины завезли замороженные шашлычки из гигантского кальмара
Кризис? Нет, не слышал! Рассказываю, какие заведения откроются в ближайшее время
Знаю, где заказать доставку Царского бургера на компанию весом 3,5 килограмма
В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей

Читайте еще

Подписаться
Уведомление о
guest
7 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Макс
Макс
17 минут назад

круто, что решили отказаться от пышных крон деревьев в пользу дестиметровых пней!

2
Ответить
Oleg
Oleg
17 минут назад

Позабавили последние фото – вначале кронировали все деревья, что бы остались одни голые стволы, а потом нарисовали густой лес. Можно будет делать “Ожидание – Реальность” по итогу.

1
Ответить
Александр
Александр
3 секунд назад

Да какая вообще кому разница много мест или мало, деревья такие или не такие, как будто своё бабло туда вкладывали!!))) Нравится заходите, не нравиться – проходите мимо!!!

0
Ответить
Роди
Роди
1 минута назад

Еда побоку, на Комаровке – Кульман – Монетке есть всё, что нужно. А вот тупо посидеть выпить пива под зонтиком нету ни одного места. Так что ждём-с.

0
Ответить
Анастасия
Анастасия
3 минут назад

Не знаю почему, но очень улыбнула эта парочка на рендерах https://prnt.sc/126toe1 . Вроде не ЦА немного))

0
Ответить
Anton86
Anton86
13 минут назад

Да на какой нахер успех? 28 точек со жрачкой и всего в районе 140 посадок…. Там места совсем немного, а чтобы те-же точки хоть что заработали трафик должен быть конский… Ну аренда вроде не страшная – 500 баксов… Но опять же когда общался не получил внятного ответа как туда народ привлекать будут особенно зимой… Обещали открытия в начале мая теперь июнь…. Короче к июлю откроется месяца два поработаю. Точки возле сцены возможно что-то заработают(опять же если погода будет), а дальше осень и массовая закупка бамбука арендаторами для раскуривания… P. S. пусть я ошибаюсь!

0
Ответить
Анастасия
Анастасия
4 минут назад
Ответить на  Anton86

тоже глядя на рендеры возник вопрос про посадочные места, как-то совсем мало показалось

0
Ответить
Яндекс.Метрика