Коронный шашлык! На примере новой доставки расскажу, каково оно тестить еду без вкуса и запаха

Я слишком долго испытывал судьбу, теперь официально – коковидный, нахожусь дома четвёртый день, стараясь не думать о плохом, чтобы не впасть в депрессию. Так как у меня полностью пропали чувство вкуса и нюх (сейчас некоторые начнут шутишь). Я решил поставить эксперимент на себе и оценить еду под другим углом, заодно посмотрим, соблюдают ли закон о запрете пластика.

Мне стало предельно ясно, что чувствовал Шарль Дюшмен, он же величайший комик мирового кинематографа – Луи де Фюнес, в фильме «Крылышко или Ножка». По сюжету хозяин придорожной харчевни под дулом ружья решил отомстить за плохую оценку. Перекормив ресторанного критика какой-то авторской кухней, похожей на синтетический собачий корм. Ну а дальше, посмотрите сами. Рекомендую!

Итак, раннее утро четверга. Измерял температуру, замерил уровень кислорода в крови и наполнил корзину шашлыком от сети шаурмячных «Гриль Кебаб». Жарить его они начали не так давно, мне тревожно.

Бесплатная доставка сторонним сервисом от 24,90р, есть оплата онлайн. Судя по отсутствию карты на сайте, возят по всему Минску. Самый дорогой – свиной сет за 78р – сейчас на акции, обещают за эти деньги 1600г шеи, рёбер и 4 лаваша. Килограмм шеи ныне стоит около 14р, рёбра плюс-минус – 7р. Отличный бизнес.

Закинул шею свиньи за 23р/400г, куриные ножки – 11р/400г, которых не оказалось в заведении, благо сервис вернул деньги. Ещё куриный кебаб за 9р, шампиньоны – 8р, сулугуни в лаваше – 8р и соус карри. В этот раз буду оценивать сочность мяса, хрустящесть корочки и вес блюда. Пишут, что когда одни чувства пропадают, обостряются другие. Нет, шашлык, как индейцы, я слушать не собираюсь.

ТЕСТ

Заказ приняли в 11:28, оператор обещал управиться от 40 до 90 минут, но паровозик не смог. Курьер крайне вежливо сообщил, что забрал товар только в 12:50. Занятно, что шашлычник там делал один час двадцать минут? Свинью забивал?! На часах 13:11 – груз на базе. Первым делом надо тестить шею, пока сочная.

Пакет внутри весь в мясном соке, кто-то небережно нёс заказ. Никакой дизайнерской упаковки, а в пластике только соус. Взвешиваю шашлык из свиньи – 370г с коробкой и луком, где упаковка – 15г. Итого 355г, а должно 400г при 23р, в такое-то время не кошерную свинину жмотить? Мясо комнатной температуры, мягкое с золотистой корочкой, но не сочное, местами сало. При такой цене оно должно быть идеально отобрано!

Кебаб, надеюсь, из курицы завесил на 225г с коробкой и луком. Итого 210г, а должно быть 200г. Еле тёплый, но сочный, с нежной, слегка упругой, как попка молоденькой девушки, текстурой. Так и хочется его шлёпнуть!

Шесть королевских шампиньонов за безумные 8р! Весы показали 158г, а должно 150г, минус 15 коробка и вот 143. Снаружи грибы запечённые, а вот внутри сильно влажные.

Брусок сыра сулугуни в лаваше с коробкой завесил на 270г, а должен 200г при 8р. Сектор приз на барабане! Сыра много, но он не тянется, еле тёплый и без текстур запекания. Выглядит бездушно, но сытно.

Бонусом недельный запас лаваша. Мне нравится, как в «Ёлки-Палки» заворачивают шашлык в лаваш.

Тезисами и по делу: шашлык – хорошо! Если не брать во внимание затянувшуюся доставку, чуть тёплую еду и недовес свиной шеи, то вполне себе неплохо за 50р. Но за что? 600г базового мяса с луком, рулон лаваша и чуть грибов с сыром. Цены почти как и у всех доставок шашлыка, поэтому без эмоций!

Оценка шашлыка в «Гриль Кебаб»: 7 кокобаев