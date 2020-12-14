В Минске запустили доставку рамен боксов по 24 рубля за набор из 2 блюд

И все сразу догадались, чьих это рук японские супы с адаптацией под нас. Да, это «Ронин» со своим новым проектом про доставку наборов, из которых можно собрать сытный рамен или лапшу с уткой в карри! Вечером во вторник под дверь мне подкинули две картонные коробки. Один такой бокс стоит 24р, а внутри там два супа, разобранных по пакетикам, как для космонавтов.

Инструкция на русском, 6 запаянных пакетиков с едой и 2 баночки с зелёным луком. Где-то за экранами смартфонов сжали кулаки защитники природы. Я с ними согласен, но ситуация безвыходная.

КАК ГОТОВИТЬ

Пару минут потупил и начал готовить Шою рамен, как велит мне листик. Первым же делом поставил самую большую кастрюлю с водой на большой огонь газовой конфорки.

В сотейник из пакета толстой струйкой перелил крепкий куриный бульон и включил самый маленький огонь. На кухне тут же запахло ароматом соевого соуса. Не допускайте кипения бульона до пузырей.

Как только вода закипела, закинул туда целиком пакетик с топпингами и проварил минуты две, чтобы начинка стала горячей. После в этой же кастрюле за минуту сварил лапшу и откинул на дуршлаг.

Проще, чем Роллтон заварить, вот только посуды мыть больше. Получается, что из затраченных мною десяти минут целых шесть ушло только на кипячение воды, а остальное на сборку рамена. Гениально!

И даже есть выбор: два разных/одинаковых супа, или суп-лапша, или две лапши.

МИНУСЫ: нет маринованного яйца, боятся, что мы передержим коробку в холодильнике, а там и до отравления рукой подать. Соевые ростки я бы клал в отдельную ёмкость, не хватает природной свежести.

В рамках 24р за два сытных рамена на офигенском бульоне с учётом доставки – это уверенные 8 кокобаев в первом раунде, а там посмотрим. Пока Ramen.by не работает, заказы принимают вручную по телефону. Удачи в тестах и старайтесь съесть в течение двух дней, зачем эти риски.