В Минске запустили доставку рамен боксов по 24 рубля за набор из 2 блюд

И все сразу догадались, чьих это рук японские супы с адаптацией под нас. Да, это «Ронин» со своим новым проектом про доставку наборов, из которых можно собрать сытный рамен или лапшу с уткой в карри! Вечером во вторник под дверь мне подкинули две картонные коробки. Один такой бокс стоит 24р, а внутри там два супа, разобранных по пакетикам, как для космонавтов.
Инструкция на русском, 6 запаянных пакетиков с едой и 2 баночки с зелёным луком. Где-то за экранами смартфонов сжали кулаки защитники природы. Я с ними согласен, но ситуация безвыходная.
КАК ГОТОВИТЬ
- Пару минут потупил и начал готовить Шою рамен, как велит мне листик. Первым же делом поставил самую большую кастрюлю с водой на большой огонь газовой конфорки.
- В сотейник из пакета толстой струйкой перелил крепкий куриный бульон и включил самый маленький огонь. На кухне тут же запахло ароматом соевого соуса. Не допускайте кипения бульона до пузырей.
- Как только вода закипела, закинул туда целиком пакетик с топпингами и проварил минуты две, чтобы начинка стала горячей. После в этой же кастрюле за минуту сварил лапшу и откинул на дуршлаг.
Проще, чем Роллтон заварить, вот только посуды мыть больше. Получается, что из затраченных мною десяти минут целых шесть ушло только на кипячение воды, а остальное на сборку рамена. Гениально!
И даже есть выбор: два разных/одинаковых супа, или суп-лапша, или две лапши.
МИНУСЫ: нет маринованного яйца, боятся, что мы передержим коробку в холодильнике, а там и до отравления рукой подать. Соевые ростки я бы клал в отдельную ёмкость, не хватает природной свежести.
В рамках 24р за два сытных рамена на офигенском бульоне с учётом доставки – это уверенные 8 кокобаев в первом раунде, а там посмотрим. Пока Ramen.by не работает, заказы принимают вручную по телефону. Удачи в тестах и старайтесь съесть в течение двух дней, зачем эти риски.
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ую сегодня их немножко порвут! А вот инструкция могла быть и по понятнее
После статейки на Кокобай, точно порвут!
Если по весу более чем 500гр каждое блюдо выходит, то норм! А так дороговато!
Цена реально прям хорошая, через месяц 100% поднимут цену и будут норм зарабатывать!
А чему вы удивляете, так все заведения Минска делают!