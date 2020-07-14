Что сделают за 900р в стрип-клубе «Лоллипоп», переехавшем в бывший «Даньков-Клуб»

Оказалось, что этот самый клуб для мужчин перебрался на шестой этаж в здание новой гостиницы «Astoria Boutique Hotel». Тест номеров будет чуть позже, Букинг разбрасывает цены от 220р за стандартный двухместный до 287р за семейный на сутки. Как старый джентльмен, я не раскрою лица девушек, а лишь поделюсь мнением о танцах с раздеванием за деньги.

Пятница, ничего не предвещало беды. На часах не видно стрелок, но время позднее, примерно 00:00. Белый Рено Логан несёт нас на старое место Лоллипопа – Сурганова, 58. Но, как оказалось, они оттуда уже переехали в бывший Даньков-Клуб на Мясникова, 25. Совпадение? Не думаю! Затем лифт поднимает на 6 этаж. Вход свободный. Вот что кризис животворящий делает, или барсук в гнезде.

АТМОСФЕРА

Нас встречает хостес на 9 кокобаев. Как котики, мягко передвигаемся по ковролину, проходим вдоль барной стойки и присаживаемся на комфортные диваны. Мне нравится, очень уютно. Время раздеваться!

ЦЕНЫ

Всю еду приносят из «Catch» – это ресторан при отеле. Совпало, недавно у них трапезничал. Стейк из белорусской говядины с печеным чесноком был прям на отлично, ещё и 30% скидка в обеденное время.

Если мне не изменяет память, в Лоллипопе негрони и белый русский на Абсолюте, вроде по 20р, дымный кальян точно 50р, бокал вина в среднем 7р за 50мл, шот Егеря – 9,50р. Цены клубные, без явной дичи.

На диванах уютно, девушки по очереди крутятся на пилоне и без очевидного вымогательства предлагают станцевать на коленках за вознаграждение в 20р, можно трогать. На тот момент не имел настроения, поэтому отказался. Внезапно две симпатичные мадемуазель выскочили на четвереньках с цепями, вот это было волнительно. Вспомнил, как читатель рассказывал про «Джентльмен Хаус».

Переходим к раздеваниям – Крэйзи Меню, или то, что могут девочки за шекели. Только ради обзора мы выбрали опцию – Вип-закрытая зона по 300р с человека на час, где девушки заходят по живой очереди в костюмах и полностью раздеваются, если вы понимаете, о чём я. Почти все, ну, как дикие, в руки не даются, держатся на расстоянии. Удовольствия вообще не получил.

Молоденькие, стройные, упругие попы, груди больше второго размера не выявлено. За кальяном пару раз чуть не уснул, морально было сложно выдержать целый час. Поэтому откланялись и ушли в ночь раньше времени. Нужно работать над подачей, эмоционально раздеться за деньги нужно уметь.

Тезисами и по делу: если совсем уж честно, то от стриптиза ожидаешь чего-то душевного, возбуждающего, но в рамках УК. Оголяющий тело танец – это целое искусство, а не вид развода на деньги. Без удовольствия, но кальян был хорош. Будет перетест на мальчишнике!

Оценка стриптиза в «Lollipop»: 6 кокобаев