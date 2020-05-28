Тестим первую в Беларуси особенную кофейню «Инклюзивный бариста»

Не просто очередное заведение, а ещё один шаг и пример другим, как должно адаптироваться общество. Первая в Минске особенная кофейня «Инклюзивный бариста», которую открыл мой знакомый по Фейсбуку — белорусский активист-колясочник из Лиды Александр Авдевич, и не просто открыл, а бросил вызов устоявшемуся обществу. Молодец, берите пример!

Что значит инклюзивное? В теории, это такой принцип организации жизни в обществе, который позволяет участвовать в ее разных аспектах всем людям, независимо от количества тату на лице, ориентации и состояния здоровья. Допустим, там, где мы привыкли легко взлетать по ступенькам, для других это не покоряемый Эверест. Саша топит за пандусы у каждого заведения, специальные поручни в туалетах и за безбарьерную среду. Поддерживаю его инициативу как могу, но это придёт только с культурной.

Проще говоря, у первой инклюзивной кофейни для колясочников есть лифт и большие двери, в которые можно без проблем проехать. Честно, сложно было писать обзор из-за эмоциональных переживаний.

Но инвалидность — это не значит, что к таким людям нужно относиться как-то по-особенному, они такие, как и мы, просто с ограниченными возможностями. А значит тестить кофе мы будем по всем канонам!

Кофейня находится на первом этаже «Белагропромбанка» по улице Романовская Слобода, 8. Слева лифт, а по центру ступеньки. Проходим через вращающуюся дверь, смотрим налево, видим небольшое помещение — всё, квест пройден. После пятиминутного совещания со службой охраны банка нам разрешили пофотографировать, молодцы, деликатный подход.

МЕНЮ

В меню стандартная линейка кофе плюс выпечка, которую заказывают отдельно, но приезжает она к 11:00, если Саша не забыл заказать. Круассаны и паштейши вроде из «Бро Бейкери», но это неточно.

Посетительница перед нами захотела из меню Саке (традиционное японское бухло), я чуть тоже не купился. Понятно дело, это на английском Сake, т.е торт. Походу, у меня профдеформация.

Наталья, она же бариста, сварила два капучино по 3р. Плотная пенка, яркий вкус — стандарт на утро перед работой. На кружках ручной работы послание для слабовидящих, которое могут прочесть только те, кто владеет языком Брайля, это когда точечками. У Натальи — аномалия развития спинного мозга и позвоночника, но это не мешает ей варить годный кофе и обучать этому ремеслу других. А у улыбчивого, но не сильно разговорчивого парня Василия с ну очень крепким рукопожатием — синдром Дауна, но это не мешает ему быть директором заведения. Всегда уважал людей за силу духа!

ПЛЮШКА: людям с инвалидностью дают гостеприимную 50% скидку на любой заказ. А для работников банка перманентно — минус 1 рубль с кофе. Цены, как и везде, только формат особенный.

Тезисами и по делу: не просто очередная кофейня, а важный шаг к людям, которым не так повезло. И не нужно жалости или одолжений, они как мы. Давайте вместо обсасывания жизни селебрити поддержим чашечкой капучино чью-то надежду, инициативу и веру в лучшее. Кто если не мы, когда если не сейчас!

Оценка кофейни «Инклюзивный Бариста»: 7 кокобаев