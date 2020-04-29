Пираты Минского моря жарят в фудтраке лангустинов и шупальца осьминогов по честной цене

На этот раз мы отправимся на захваченный шашлыкоделами берег Минского моря. Черный фудтрак марки Мерседес с Кракеном на крыше специализируется на базовых морепродуктах, это и есть «Летучий Голландец», пришвартовался он на площадке рядом с пятым пляжем, мимо проехать не получится.

Выпускайте Кракена! Режим работы стрит-фуд-пиратов — спонтанный, сегодня тут, завтра где-то в городе якорь бросят. Но с субботы по воскресенье всегда на Минском море. Обзор будет ёмкий и красочный. Показываю, что они там жарят на гриле, и сколько хотят за это денег. А ещё достал номер телефона, чтобы просто так не ездить.

По традиции беру всё, выбор приличный, готовят шустро. Морики, скорей всего, заготовлены (отварены, замаринованы), осталось только пожарить и собрать в блюдо. Еду выдают в удобных ланч-боксах с деревянными ножами и вилками.

Три больших усатых креветки типа лангустин на гриле под душистым соусом чимичурри с хлебом — 12р. Вот такой стрит-фуд я люблю. Дополнительно на гарнир можно заказать пюре по домашнему рецепту из национальных корнеплодов за 2р или вегетарианский салат цезарь тоже за 2р. Можно превратить в бутерброд, только креветку очистите.

Второе место делят филе тунца за 10р и нежнейшие щупальца осьминога с гриля — 12р. Обязательно с гарниром.

Третье место — мягкий кальмар кольцами — 6р и бэйби осьминоги в томатной пасте с маслинами — 9р.

Ещё есть трушные венские колбаски из пакета по 7р с тремя видами гарнира и соусом на выбор.

Тезисами и по делу: спасибо, что не бургеры или шаурма. С бизнесом на морепродуктах проблем не будет, когда работаешь с кочевого фудтрака, если вы понимаете о чём я. Давно пора узаконить систему выездной торговли по всему городу и дать людям нормально работать. Обязательно к тесту, надеюсь, не сломаются и качество не упадёт.

Оценка трака «Летучий Голландец»: 8 кокобаев