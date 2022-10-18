Заявка на лучшие венские вафли в городе? Под прицел попала новая точка «Любовь и вафли»

Как любовь, смерть и роботы, только с вафлями от 7 до 14byn с куском лосося и авокадо. Повторюсь, непонятно откуда завелась под плинтусами эта мода, но факт остаётся фактом. За месяц третья вафельная, и это кроме тех кафе, у кого в меню есть вафли. Островок «Любовь и вафли» стоит напротив недавно попавшей под молоток обзора «Одесса-мама». В инсте обозначили себя лучшими венскими вафлями в городе, это как красная тряпка для охотника.

Итак, кто пропустил град из вафель. За норвежскими вафлями, о которых ни сном ни духом в Норвегии, сходить в «Вафел». Просто вафли для местных в «Вафли хаус» под Лазуритом в Лебяжьем.

Островок новой вафельной обыграли, как смогли. Получилось симпатишно-нежно-розово, со своей мягкой посадкой, с обратной стороны сконструировали фотолавку для инстагёрлз. Красиво.

В меню разные вафли, в том числе протеиновые и безглютеновые, кофе, чаи и фраппы. Для тех, кто вечно спешит, уже готовые на витрине, для подарка можно взять в форме сердечка.

ПО ВАФЛЯМ

1. Называют себя лучшими венскими вафлями в городе, сейчас посмотрим, что это может значить. Первая — сладкая, намазана Нутеллой, глазурью, сырным кремом, сверху клубника, стоит 8,50byn.

Не знаю, как там в Вене, но эта вафля мягкая вся, снаружи не хрустит, больше напоминает мучной квадратный десерт. Сложно быть невкусной вафлей, когда вся в шоколаде. Понравилось!

2. Вторая несладкая с ветчиной и сыром за 11byn. В меню нужно прописать, что ветчина харам из поросёнка — важно. Между двух вафель, промазанных сырным соусом, пару кружков ветчины, нерасплавленный кусок сыра и салат. Честно, без эмоций, может я не настолько люблю вафли.

Шоколадно-банановый фраппучино за 10byn может позволить только молодой организм с шустрым метаболизмом. По посуде надо было загнаться и разыскать мимишные розовые бокалы.

Пишите в комментариях, где от вафель пищали ваши вкусовые сосочки, а я обязательно протещу.

Золотой Гребешок | 17 рублей

Тезисами и по делу: просто пышные вафли в красивой коробочке, не более. Точно не лучшие в этом городе, на завтрак в «Золотом Гребешке» с фисташковым муссом и кленовым сиропом на голову выше. Лучшим тебя назвать должны гости, а не ты сам, путь таков. Потестить рекомендую.

Оценка вафли «Любовь и вафли»: 7 кокобаев