Выпить настойку за 2,50р, вкусно закусить и не бить копилку. Нанесли визит новому кафе «Одесса-мама»

Наконец-то заведение не на айтишные бюджеты и богатых туристов в остатке. Городское кафе коммунальной кухни «Одесса-мама» теперь и у нас, сразу после Бреста и Гродно. Присылали уйму жалоб на сервис, что долго, не быстро, вяло, пришёл момент проверить, как порвут в Минске. Такие форматы минчане любят, а значит, минимум месяц будут их нагибать, прогибать и посадку создавать. Заняли место покинувшего Беларусь американца «Папа Джонс».

Найдёте на 3-м этаже «Даны». Внезапно место «Бургер Кинг» завесили арендой, скорей всего, из-за происшествия с маленькой тиктокершей. Ещё одна точка «Салатейра» в левом аппендиксе фудкорта.

АТМОСФЕРА

Несмотря на бездушные, типовые для всех условия торгового центра, франшиза вписалась гармонично, как коммунальная квартира из каталога IKEA. Светло, скатерти, канаты, персонал в матросках, цитаты на стенах из Одноклассников. Посадка — стол к столу, стул к стулу, можно ненароком облить соседа борщом. Недорогой ремонт получился лампово комфортным.

ЧТО В МЕНЮ?

Борщ за 9byn, пельмени в бульоне — 10byn, помазки с хлебом — 14byn, настойки по 2,50byn, шакшука на завтрак всего 7byn. По цифрам недорого, проверим размер порций одесско-белорусской кухни.

1. При полной посадке закуски вынесли быстро, остальное пришлось ждать. Под свой морс — 12byn за графин, вынесли большой одесский бутерброд ценою в 14byn с языком, сыром и помидорами.

Кусок мягкого хлеба толщиной в три пальца, с нормальным ртом есть невозможно, даже после того, как нарезал. Начинка сочная за счёт помидоров в масле, сыр пытается удержать продукты. Такое.

2. Мясной борщ с фасолью и сметаной за 9byn, без сала и пампушек. У бульона правильный баланс кислого со сладким, суп густой, наваристо-свекольный, нежирный. Вот как дома наварил.

В квартире, где живет настоящая любовь, должно пахнуть наваристым борщом и сексом.

ЗАКУСКИ

За столовую ложку селёдочного форшмака просят 14byn, его мало, он таки жутко солёный, без настойки — деньги на ветер. Тарелка хумуса стоит 9byn — рыхлый, по текстуре видно, что сухой, зажали оливкового масла, подаётся с последним кусочком хлеба. Зря только нут отварили.

Настойки: вишнёвая — огонь, клюквенная — неплохо, крепкая медовая с перцем — зря стояла.

Три помазки с горой гренок — 14byn получились годными, смело берите под суп, пиво или настойки. Салат с остатками жареного баклажана в соусе из кунжута — 13byn, что-то на ленивом, сойдёт.

Трёхдневные помидоры с чесноком и стаканом рассола — 7byn. Не уксусные, сладенькие, мягкие.

На всю тарелку говяжий шницель с картошкой и зачётным соусом тартар из оливок. Мясо отбили толщиной в паспорт, панировка хрустящая, обязательно сбрызнуть лимоном. Годнота за 20byn.

Гора дикого фритюра — это не корм для чаек, а большая тарелка рыбы за 38byn. По густому запаху советской кухни сразу понял, что готовили именно её. На доске две обезглавленных тушки судака, целиком барабулька и мойва, лимоны и соус. В здравом уме второй раз бы не заказал, рыба строго под закусь, запомните. Рыбу зафритюрили умело, хрустящая снаружи, сочная на костях. Гуд!

Из десертов остался домашний шоколадный торт за 7byn. Влажный, насыщенный, неприторный.

ЗАВТРАК

С такими ценами дома с продуктами париться дороже. Трёхяйцевая пряная Шакшука плюс кофе из автомата — 7byn, последний раз видел такое в 18 лет. Кофе по рецептам авторынка на 5 кокобаев!

Тезисами и по делу: на выходе имеем понятную еду за умеренные деньги не ресторанными порциями (то бишь много), и гору фритюра с намазками под настойки. Сто процентов не место про еду, оставьте это для совместного отдыха, типа «Васильки», но по-одесски. Смело к тесту!

Оценка кафе «Одесса-мама»: 7 кокобаев