Новые вафли по-норвежски в «Вафел» и уличная еда с бургерами и раками «Три фуд» по рецептам Бена Кингсли

Вафельная по франшизе, в меню четыре вида теста и начиняют интересными сочетаниями продуктов, не туфта. Уличная еда по рецептам сэра Кингсли, естественно, шутейка, просто повар визуально похож на британского актёра в молодости, который у нас готовит хот-доги, бургеры, мидии и раков. Новые харчевни «Вафел» и «Три фуд» выглядят не топорными, поэтому выдвинулся на тест. Решительно объединил в общий обзор, чтобы одним выстрелом двух зайчишек.

Оба открылись на фудкортах в торговых центрах, в «Галерее» работают с 10:00, в «Арене» с 09:00. Первым делом проинспектировали вафли, если будут как в «Дом Вафли», то беда-беда!

Корнер «Вафел» | ТРЦ «Галерея Минск»

Норвежский стритфуд в раскраске диких пчёл располагается рядом с куриным бароном.

Барсук в гнезде, но выше головы не прыгнешь. Выбор не скромный, респект за интересные сочетания с названиями типа: «Молчаливый биф» с говяжьими котлетами или «Хай Хани» с бананом в мёде, арахисом и сырным муссом из маскарпоне. Тесто разное, извращенцы могут заказать сладкую вафлю на томатном, картофельном или шпинатном тесте. Аж мурашки по коже.

1. Восемь минут, и вафли в коробочках на подносе. Со сковородку размером Том Ям за 15,70byn с креветками в картофельной вафле. Там ещё салат, помидор, приятный соус, полшампиньона.

Пышная, текстурная вафля — это хорошо, считай маленькая победа, осталось не жалеть начинки. Внутри пара целых креветок, и я бы не сказал, что дёшево, но 100% интересно. Слышу вой от Иисуса Алексея про шаурму за 10byn у египтянина. Острота низкая, мне зашло, можно бить копилку.

2. Маленькая вафля Рэд Чикен за 7,90byn. Сложно удивляться ценам на фудкорте, когда знаешь, что аренда одного квадратного метра 70 Евро. В этом сочетании вафля получилось сухой, внутри просто курица, неоплавленный сыр, помидор и размазанный по ней сыр фета. Отдать собакам.

3. Из сладкого маленькая вафля за 7,30byn с начинкой штрудель: запечённое яблоко, корица, сыр маскарпоне, жидкая карамель и сахарная пудра. Получилась чутка хрустящей и мягкой. Огонь!

4. В тыквенный крем-суп со страчателлой и трюфельным маслом добавил бы пару капель любого острого соуса типа Шрирача или Табаско. По текстуре, как будто прямо сейчас тыкву со сливками в блендере взбивали. Лучшее вложение 5,50byn в сезонный суп, согревающий душу и тело.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

Корнер «Три Фуд» | ТРЦ «Арена Сити»

Самый унылый фудкорт достался «Арена Сити», ну не могут заведения на нём выжить. Проблема в трафике, думаю я, а не в «КФС» и «Доминос» на первом этаже. Опять минус два корнера.

В новой точке собирают хот-доги, бургеры, мидии и раков в подливке, давольно-таки странная подборка. Всё понимаю, когда нет веса на булке с сосисами, но раки без пива по 35byn, это для кого?

1. Быстрая еда в Беларуси — это когда ждёшь её от 10 минут. Первым получился френч-дог за 5,50byn с неприлично торчащей свино-говяжьей сосиской, в составе была картошка фри, но её забыли. Как-как, да как на заправках, только сосиска сочная, не пережаренная, соуса могло быть больше.

2. За 15,50byn углеводный сет, призванный угомонить лютый голод. Бургер с двумя котлетами, гора картошки фри и салат по-английски из капусты с морковкой в майонезе. Картошку жарить в масле умеют, получается у них хрустящей снаружи и мягкой внутри. Давайте же вскроем двойной бургер.

К нему выдали две пары чёрных одноразовых перчаток на детскую руку. Сперва показалось, что они на четыре пальца, все порвались, недотянув до костяшек. Пришлось измазаться соусами.

Булка странная, во-первых, твёрдая, во-вторых, хреновая. Котлеты — сплошное мясо, но не сочные, ещё между ними расплавился сыр, сверху жареный бекон, разбросан салат, огурец и помидор. Мега сытно, но рецепт булок им стоит забыть навсегда. Не то чтобы вкусно, но функцию сет выполнил.

3. Мидии в сливочно-сырном соусе с хрустящими углеводами за 12,50byn. Если бы не этот сомнительный свернувшийся, как семенная жидкость в горячей ванне соус, то было бы годно.

Порекомендовал бы выдавать гостям антибактериальные салфетки. Примерно 80% отравлений в заведениях от грязных рук, есть мидии в перчатках, как минимум, неудобно. Соус стрёмный.

Берите в томатном соусе, про сливочный рецепт им тоже стоит забыть навсегда. За эти деньги вполне сносное биотопливо, надо бы затестить бургер Хэппи Дак с утиной котлетой под блючизом.

ОЦЕНКА: 7 уличный кокобаев

ВЫВОД: радостно, что не очередная шаурмячная, каких в Минске переизбыток. Советую навестить вафельную, а в стритфуде по хот-догу, если лихая занесёт в Дрозды.