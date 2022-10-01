Дом вафли открылся через дорогу от богатых. Тестим вафли на завтрак в новом «Вафли Хаус»

Не так давно открыли его на пустующих площадях под коммерческие нужды в доме жилого квартала «Лазурит», он же башня Саурона. Из названия понятно, что жарят вафли, варят приличный кофе, и под настроение, пряный чечевичный суп. Для моноформата у кофейни чересчур большая площадь, прикинул аренду за месяц плюс коммуналка. Ну да ладно, «Вафли Хаус» найдёте на втором ярусе по ступенькам сразу под домом со стороны проспекта Победителей.

По атмосфере в вафельной уютно: высокие потолки, комфортная мебель, плетёные лампы над столами, светло и пара кресел системы «качели». Предстоит обжить, не хватает элементов декора.

Как и следовало ожидать, в меню чисто вафли: сладкие, несладкие и полусладкие, из картошки, из муки и овсяные безглютеновые. Выбираем картофельную с лососем за 15byn и пашот на обычной вафле с сырным фондю за 10byn. Плотной молочной пены капучино за 3,50byn паники не вызвал.

1. На одной вафле бледноватый лосось для вкуса, овощи и одно яйцо всмятку, не пашот, точно вам говорю. Выглядит аппетитно, желток красивый, вафля вкусная, но не эталонная. Пойдёт.

2. В свою попросил курицу докинуть, пробили, но забыли. На вафле два яйца тоже всмятку, кисловатый сырный соус свернулся, не удался совершенно. Чуть доел, рецепт стрёмный. Плохо!

3. Чечевичный суп с карри за 6byn сварен в лучших традициях индийских домов. Но с сюрпризом — попалась нить, надеюсь не зубная. Бывает, не таракан — и уже день начался хорошо.

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

10 кокобаев — чудо чудесное

9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет

8 кокобаев — прям отлично

7 кокобаев — хорошо, не без вопросов

6 кокобаев — нормально, как у всех

5 кокобаев — есть вопросы

4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?

3 кокобая — зачем я выходил из дома

Тезисами и по делу: удачно, когда рядом есть дом вафли или любой другой дом, где по утрам подают к капучино еду. Не так давно мы охотились на вафли, правда это были гонконгские — рекомендую!

Оценка кафе «Дом Вафли»: 6 кокобаев