Тарелки в собаках и покрышка из осьминога в новом красивом заведении «Фьори» на площади ресторанов

По всем повесткам ожидает нас интересное время, или как написал в Фейсбуке один ресторатор: выживет «Премиум» и «Дно», в Минске умерла целевая аудитория — средний класс. Отчасти согласен с Егором, но не полностью, дело не в среднем классе, а в том, что у нас открывают или ресторан или какое-то дно! Если вы полистаете обзоры за лето, то сами всё поймёте. И вот опять лухари ресторан! Открыли «Фьори» на месте забытой Богами пиццерии «Планета Пицца».

Из последних новостей все уже знают, что бистро «Баркарола» на Замковой дорабатывает свой последний сентябрь. И Валере Скрипелю придётся искать нового арендатора. Бар «Крафтмен» забрал Денис Докин, чтобы объединить с «Клевер Пабом», чтобы сделать бестабачную зону.

Первый тест «Фьори» сразу в день открытия прошёл спокойно, если не смотреть на цены в меню. Чисто на глаз средний чек на человека — 60byn, если не злоупотреблять барменом.

АТМОСФЕРА

Слушайте, получилось чинно. Комфортная посадка вдоль окон, посередине типа стол-барная стойка, чуть дальше закрывающийся зал с мягкими диванами. Всё на своём месте, уникальные элементы декора создают атмосферу загадочности. Типа: «Зачем так дорого? Время же тяжёлое!». Посуда с собаками, на стенах пластмассовые рога, повсюду зелень. Ресторанное сафари, Федя! Дичь!

Богато, не на каждый день, подойдёт для свиданий, небольших дней рождения и семейных ужинов. Рогатая лампа как бы намекает, давай, не шали, чтобы утром в постели стыдно не было.

ТЕСТ РАЗ

С такими новинками от рестораторов, никаких копилок не хватит. Пузатая бутылка осетинской воды — 10byn, коктейль — 19byn. Огненную воду смешивают на 8 кокобаев, сбалансировано, крепко.

1. По тарелке разбросали гребешок с шариками дыни в луже под пудрой из трюфеля без аромата, просят 25byn. Странное сочетание, сырого гребешка я и дома могу разморозить и нарезать.

2. Не велосипедная покрышка, а щупальца осьминога под сладкой аджикой на тушёном нашем корнеплоде, просят 57byn. Средняя порция, осьминог упругий без лишних соусов. Топчик!

3. Я был готов к атакам про скопировали, это было в Москве и т.д. Да! Всё копируют, но это тоже нужно суметь. Три рыбы на одной тарелке под гулькой авокадного гуакамоле в масляной луже, просят 33byn. Ну лосось, ну креветка и сибас, слишком просто, пресно, мало, но выглядит красиво.

Луна в Москве | Фьори в Минске

Совет дня: покрышка из моллюска под крепкий негрони Бьянко, в остальном смотрите сами.

ТЕСТ ДВА

Томный вечер, столик забронен на 17:00 ещё с обеда. По залу резво носятся дети, ресторан весь в гостях, было предсказуемо. На входе встречает запах стряпни, как в коммунальной квартире.

Со второй попытки на столе появились бумажные салфетки, позже вино по бокалам, сицилийский Франк за 26byn, по традиции льют 125мл. Винная карта собрана с пониманием дела.

В стол четыре солёных анчоуса на филе сладкого перца за 17byn, вкусно. Моно тарелка салями с мочёными перцами за 12byn, норм под вино. Молодечненская Мортаделла с сыром страчателла — 16byn, спорное месиво. Хлеба, как украли, на троих 2 куска, хотя в меню чёрным по белому: к каждому аперитиву мы подаём свежую фокаччу, которую выпекаем сами. Дайте хлеба и зрелищ!

По горячему сразу выбил два страйка, камбалу и лопатку ягнёнка подать не смогут, не готовились. Никаких «стопов» в начале открытия, гостю не интересна причина, почему он не может потратить деньги. В чеке ягнёнок появится цифрами, после они же сами обнаружат и уберут 90byn. Респект!

1. Удача, есть апельсиновый цыплёнок на компанию. Если бы я знал, что за 55byn будет такой бройлер, 100 раз подумал. Птица приготовлена идеально, скорей всего запекалась в рукаве, потому что максимально сочное мясо с корочкой, как картошка в мундире. Не горчит, куриная шкурка тоненькая, хрустит, мясо течёт соком с цитрусовой ноткой. Если смогут повторить, то это 9 кокобаев!

Не осилил блюдо, предложили собрать с собой, за это респект. Не стесняйтесь, в Европе это норма.

2. Телячьи щёки с сырным картофельным пюре готовы отдать за 34byn, салат из помидоров со сладким луком ещё 12byn. Порция щёк как из дошкольного меню, но растушены до волокон, сверху посыпаны хрустящими хрустяшками. Спасибо, картошки не пожалели. Безупречно вкусно.

3. Одна тушёная утиная ножка на картошке с белыми грибами — 39byn. С такими порциями явный претендент на белорусскую мишленовскую кухню. Есть желание повторить все три блюда.

По десертам скучная классика. За еду на здешней кухне отвечает головой Вадим Астори, собственно, он и вынес в семейной форме восхитительный тирамису с вишней за 16byn. Второе место забрал сладко-кислый лимонный тарт ценою в 15byn, и никакое место у хрустящего теста в креме за 16byn. Если желаете эмоций, вот вам самые красивые десерты из обзора — рекомендасьон!

Цены — злые, кусаются крепко, но раз в месяц можно шикануть. Заметили, как везде стало дорого?

Тезисами и по делу: красивое заведение, готовят вкусно, но скромными порциями. Добавляю в ваш хант-лист к новым: ш «Марбл», «Диалоги», «Флоу» и пицца ручками «Дяди Юры». Пашун, стоит ли бить копилку во «Фьори»? Да, однозначно, но ещё раз перечитайте обзор, не совершайте моих ошибок.

Оценка ресторана «Фьори»: 8 кокобаев