Десерты, которые потрясут ваше сознание и кошелёк: клешня краба, помидор, ледяная роза, шоколадная бомба

В столице тьма-тьмущая пекарен и кондитерских, следовательно, найти вкуснейший десерт не составит труда. Я же поставил более хардовую задачу — разыскать десерты в удивительной подаче, чтобы челюсть отвисла. Пару дней посёрфил заведения, полистал ленту, пометил самые необычные, в кулачке на всё про всё зажал одной купюрой сто рублей. Хантим замороженную розу, клешню краба, шоколадную бомбу, помидор не помидор, а остальное в обзоре дальше.

С самого утра мы отправились в Малиновку, пройдя пару популярных авторских кондитерских, где ничего путного не оказалось. В «Мусс» пару дней назад пекли съедобные губки для мытья посуды, но их все домой пристроили. Пришлось отзавтракать любимым завтраком дальнобойщика за 8byn.

1. «Мулен» | ул. Я. Чечота, 7

У них мы разрезали большой шоколадный трюфель в какао-порошке за 12byn. Внутри которого спрятали пирожное Шу с чем-то карамельно-солёным. Не сильно инстаграмно, да и подача, как у всех, но десерт дико вкусный и неприторный. Но не волнуйтесь, сейчас я вас посажу в кресло.

2. «Мадам Коко» | ул. К. Маркса, 17

Первое место за подачу — на традиционный итальянский десерт из мороженого, он же Семифредо, разбивают розу, замороженную в жидком азоте. Это вау-эффект! Разбитые лепестки съедобные, в мороженое добавляют белый шоколад, а рядом стелют желе из сезонных ягод. Десерт твёрдый, чуть режется ножом, придётся сосать или лизать, это кто как любит. За шоу вы заплатите 20byn.

3. «Фабрик» | пр. Победителей, 1

В маленькой теплице на кухне ресторана под ультрафиолетовым светом кондитеры вывели абсолютно новый вид сладкого помидора. Состоит он из йогуртового мусса с тропической начинкой, покрытого тончайшим слоем шоколада в натуральном красителе. Надеюсь. Ну и какая эффектная подача да без заливания водой сухого льда для густого ледяного пара. Красиво освежает.

Не спешите радоваться бонусам, гроздь мелких помидоров — фальшыука!

Из всех это был, пожалуй, самый вкусный. За малиновый помидор в счёте пробьют 25byn.

4. «Шарли» | ул. Коммунистическая, 4

Десерт, повергающий в шок своей реалистичностью подают на одной из лучших террас с видом на фонтан вечером. Цены в меню не удивят только айтишников. Глаза не обманывают, да, это клешня краба, вылитая из белого шоколада, с муссом, где есть манго. Подают в несъедобной ракушке морского гребешка со слашем вроде из тархуна, желе и хрустящими шариками.

Конечно, от десерта будет сладко, но на грани, поэтому закажите к крабу чашечку американо. Плавно идём на увеличение стоимости — 26byn за реально красивую сладость Нептуна. Инстаграмно.

5. «Спортинг Клуб» | пр. Независимости, 193

По сей день въезд на территорию комплекса по членским картам. Чтобы попасть в ресторан при стрелковом клубе, нужно в электронной форме оформить гостевое посещение, заполняется быстро.

Одна из лучших террас за городом, как в деревне летом. У шоколадной бомбы не самая эффектная подача, но будет вкусно, так же, как и сладко. Сферу из тёмного шоколада бельгийских кровей обильно поливают горячей солёной карамелью. Внутри творожный сыр со сливками, сублимированная малина и шарик мороженого размером как для гольфа и орехи. Углеводная бомба.

Надо больше мороженого, тогда и сладость равномерно уйдёт по десерту. Просят за него 25byn.

6. «Место про еду» | ул. Октябрьская, 5а

Можно присесть внутри теплицы или разместиться на мягких диванах закрытой террасы с видом на Свислочь. Белая жемчужина — это муссовый десерт в белом шоколаде, выносится на ракушке, поливают мангово-апельсиновым соусом. Симпатично, вкусно, для инстаграма пойдёт точно.

За 16byn в тарелке съедобно всё, даже карп, которого сделали из белого шоколада.

Вот и сладкой сказочке конец, а кто дочитал — тому леденец. Шучу, выбираем понравившийся десерт и на охоту. Если имеются наводки на фантастические сладости, то жду в комментариях. Обнял.