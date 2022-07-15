Секретные домашние кафе в Колодищах: суперпицца, плов, ведро Том Яма и другие приключения на природе

Сто раз пожалею, что сдал точку с пиццей, но, как говорят в кругах охотников за едой — таков путь! Сегодня проведу вас в мир домашней кухни на районе с прекраснейшей идей вкусно кормить местных жителей. Даёшь такое во все кварталы, жилые массивы. Четверг, набрав Юре, выяснили, что сегодня он наваривает морской Том Ям. А по телефону «Пиццы на полигоне» мы оформили предварительно две пиццы из дровяной печи, готова будет только через два часа — всё в масть.

К гадалке не ходи, всё равно на выходных сломают. Но охоту, пожалуй, слегка усложню, оставлю лишь телефоны, чтобы они хотя бы примерно понимали, к чему готовиться. Игра началась!

Годнее всего получается пицца от 13byn за Маргариту до 25byn за с палтусом — это мой топ на 9 кокобаев! Готовит её по выходным без предзаказа, кто успел, тот и в летке сел. Для гостей во дворе дома построена терраса, там же выпекает пиццу. Вчера был Том Ям, по пятницам плов из барашка.

Душевно в деревне летом, Юрий рассказывает истории из путешествий, тем временем на стол ставят три ведра Том Яма. Порция здоровенная, стоит 25byn, с кокосовым молоком, много креветок, мидий без домика, кальмаров, грибов, бобовые ростки и помидоры. Тарелки хватило бы на двоих, но на природе заходит всё в любом количестве. По умолчанию острота ниже среднего, но можно усилить.

Крепкий, питательный бульон, я бы креветки закидывал в самом конце, чтобы они не разваривались. И обязательно на гарнир предлагал рис плюс дольку лайма, чтобы гости ловили баланс кисло-остро.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

2. «Пицца на полигоне» | +375(29) 369-30-60

Домашняя пиццерия оказалась плюс-минус в пятистах метрах. Деревенская стоит 16byn, морская — 20byn, советовал бы выдавать гостям салфетки, не все живут рядом, мы вот ели её в лесу.

На трёх лапках выбежал посмотреть, кто там приехал, хозяйский пёсик. Несмотря ни на что, он радуется жизни и просит почесать пузико. Всем сердцем люблю собак, как и котов…и людей.

Начинки кладут в балансе, креветки пополам. Слегка сладковатый помидорный соус, но его как кот наплакал, дешёвый сыр застыл на тесте. Его настолько тонко раскатали, что турки приняли бы пиццу за лахмаджун. Тесто на закваске, пышное, хрустящее, на ура залетает с бортиками — пушка!

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

Я сам там был, мёд и Том Ям, считай, пил, по усам текло, в рот не попало, на душе пьяно и сытно стало. Важно: прежде чем ехать, не поленитесь, наберите и узнайте, что сегодня готовят. Обнял!